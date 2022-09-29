От Запорожского к Днепрорудненскому: история грабежа и перезапуска уникального железорудного комбината - 29.09.2022 Украина.ру
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От Запорожского к Днепрорудненскому: история грабежа и перезапуска уникального железорудного комбината
От Запорожского к Днепрорудненскому: история грабежа и перезапуска уникального железорудного комбината - 29.09.2022 Украина.ру
От Запорожского к Днепрорудненскому: история грабежа и перезапуска уникального железорудного комбината
Украина.ру, 29.09.2022
2022-09-29T08:50
2022-09-29T08:50
иван лизан
экономика
бизнес
украина
россия
промышленность
добывающая промышленность
днепропетровск
мнения
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Экономика как общественная наука не терпит крайностей, а многие её положения проверяются исключительно практикой. Долгие годы нам рассказывали о безусловном благе частного бизнеса, который, в отличие от нерасторопного государства, всегда добивается выдающихся успехов.После 24 февраля у нас появилась, пожалуй, уникальная возможность ознакомиться с практиками работы украинского бизнеса и не со слов их украинских конкурентов, а по результатам ревизии, проведенной специалистами из России. А в качестве иллюстрации идеально подходит Запорожский железорудный комбинат, во многом уникальное предприятие, которое с середины июня работает в российском правовом поле, а с 1 октября вероятнее всего будет находиться на территории России.Запорожский железорудный комбинат (ЗЖРК) находится отнюдь не в Запорожье, а в городе Днепрорудное Запорожской области. Город и комбинат — ровесники, их строительство началось в 1961 году на базе Южно-Белозёрского месторождения железных руд. Его и разрабатывали вплоть до 2015 года, когда началось освоение Переверзевского месторождения. Руды, к слову, у ЗЖРК богатые — среднее содержание железа в них колеблется в районе 60%.Комбинат добывает руду шахтным способом и ещё с советских времён внедрял передовые технологии: пласт руды предварительно замораживали на всю глубину наносных пород — над горизонтами находятся 7 водоносных горизонтов, а выработки находятся в пределах 320 км.Первую вагонетку руды подняли в 1967 году, а первую очередь предприятия мощностью 1 млн тонн ввели в эксплуатацию в конце 1969 года. В 1995 году комбинат приватизировали и контроль над ним получили: словацкая фирма Minerfin (51,1% акций), "Запорожсталь" (29,51% акций) и чешская KSK Consulting (19,06% акций).Однако куда интереснее список конечных бенефициаров указанных компаний. Итак, знакомимся.Владельцы словацкой торговой компании "Минерфин" — Томаш Хренек, Эвжен Балко, Ян Модер и Мария Блашкова. По итогам 2019 года "Минерфин" вошла в топ-10 самых прибыльных компаний Словакии, обеспечив чистую прибыль в 120 млн евро.Томаш Хренек — разбогатевший в 1990-х на ваучерной приватизации чешский олигарх словацкого происхождения. Хренек через компанию Moravia Steel владеет крупнейшим в Чехии Тришненским метзаводом (немного мощнее Енакиевского метзавода), который выплавляет от трети до половины всей стали в Чехии, а также крупнейшей в Центральной Европе сеть медклиник AGEL, которую он собрал за счёт приватизации обанкротившихся государственных учреждений здравоохранения.В Moravia Steel Хренек занимает пост председателя наблюдательного совета, Эвжен Балко и Ян Модер — заместители председателя, Мария Блашкова — член набсовета. Сам Эвжен Балко, к слову, расположился на 9 месте в рейтинге самых богатых людей Словакии с состоянием порядка 500 млн евро.KSK Consulting — производитель комплектующих для машин оборудования, выпускает, в частности, шариковые винты и другие прецизионные компоненты. Компанией владеет уроженец Львова, ныне проживающий в Лондоне, Тарас Онуфрик, который в 2013 году был фигурантом уголовного дела на Украине и подозревался в обогащении мошенническим путём и завладении 9,36 млн евро. Теперь Онуфрик активно помогает ВСУ бороться с "орками" и Россией."Запорожсталь" — один из крупнейших медкомбинатов Европы, входящий в состав компании "Метинвест" Рината Ахметова, рассказывать о котором нет особой нужды.В общем, в обмен на 18 млн инвестиций, направленных в ЗРЖК в 1990-х, и 250 млн, вложенных в комбинат вплоть до 2022 года, предприятие стало поставщиком железной руды для крупнейшего меткомбината Чехии, обогатив его владельца Хренека и партнёра Балко, а также украинского олигарха Рината Ахметова и афериста Онуфрика.И эти люди, позиционируя себя в качестве надёжных инвесторов, успешно добывали руду Южно-Белозёрского месторождения, а также начали освоение Переверзевского месторождения, которое обогащало бы их и дальше.Но весной город Днепрорудное перешёл под контроль России. На предприятие зашла новая администрация во главе с гражданином России Глебом Терским, который построил несколько горнорудных комбинатов в России, включая Гремячинский ГОК в Волгоградской области, свыше 300 объектов для Минобороны, а также курировал стройки для Олимпиады-2014 в Сочи.Терский в Днепрорудное прибыл вскоре после освобождения города и принялся сперва изучать предприятие, прогуливая по его цехам в маске (Терский — военнослужащий), где он активно спорил с работниками, а затем приступил к перезапуску производства.В июне прошла встреча с трудовым коллективом комбината, в ходе которой Глеб Терский рассказал много чего интересного о внутренней кухне предприятия, которая позволяет понять отношение его бывших собственников как к людям, так и к инфраструктуре.Во-первых, история о спасительных инвестициях, как и предполагалось, оказалась мифом: бывшие владельцы комбината вложили в него 250 млн долларов, но вывели с него 2,75 млрд долларов прибыли.Во-вторых, штат управленцев на предприятии за последние годы увеличился на 150 менеджеров — до 480 человек при неизменной численности рабочих. 10% сотрудников предприятия получали треть от всего фонда оплаты труда комбината.В-третьих, бывшие владельцы подбивали работников уничтожить комбинат: обрубить тросы подъёмников и затопить шахты, уничтожив насосы, откачивающие грунтовые воды. К счастью, работники отказались уничтожать комбинат, а его территорию не покинула ни одна единица техники.В августе Запорожский железорудный комбинат юридически прекратил своё существование, став Днепрорудненским железорудным комбинатом, разорвав связь как с бывшими владельцами, так и с Запорожьем. Тогда же комбинат отгрузил первые 5 тыс. тонн руды Южному горно-металлургическому комплексу в ЛНР и ДНР.Для запуска предприятия потребовалось привлечь две бригады специалистов из Ростова-на-Дону, которые спасали комбинат от затопления, а также собрать воедино трудовой коллектив комбината. Параллельно приходилось решать массу вопросов:· искать запчасти для ремонта европейского оборудования (украинских поставщиков руководство комбината игнорировало) — склады комбината оказались пусты;· переводить предприятия в российское правовое пространство;· убеждать сотрудников вернуться на свои места, в том числе суля повышение зарплат до российского уровня, где работники отрасли получают значительно больше, чем на Украине.И если к моменту перезапуска на ДЖРК работали 85 из 5000 человек, то к 8 августа уже 3000 человек, а в шахты в каждую из смен спускались 600 человек. К середине сентября ДЖРК сообщил о подписании контрактов на поставку 415 тыс. тонн руды заказчикам из ЛДНР и России. Ближайшие планы — повысить до конца года зарплаты рабочим на 15–20%, а также к концу года выйти на мощность в 3 млн тонн руды.А что же бывшие владельцы? Хренек, очевидно, не пропадёт, но Moravia Steel останется без железной руды из Запорожской области, Ахметов и так выходит в кэш и готовится развивать металлургию стран Евросоюза, а Онуфрик тешит своё распухшее эго фотографиями, где стоящие на коленях украинские солдаты благодарят его за поставленные пикапы. Радует, что на коленях стоят солдаты, а не тысячи сотрудников Днепрорудненского железорудного комбината. Они своё уже отстояли.
https://ukraina.ru/20220611/1034110610.html
https://ukraina.ru/20220926/1039075722.html
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Иван Лизан
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Иван Лизан
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иван лизан, экономика, бизнес, украина, россия, промышленность, добывающая промышленность, днепропетровск, мнения
Иван Лизан, экономика, бизнес, Украина, Россия, промышленность, Добывающая промышленность, Днепропетровск, Мнения

От Запорожского к Днепрорудненскому: история грабежа и перезапуска уникального железорудного комбината

08:50 29.09.2022
 
© grk.com.uaЗапорожский железорудный комбинат
Запорожский железорудный комбинат
© grk.com.ua
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Иван Лизан
Иван Лизан
журналист
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Экономика как общественная наука не терпит крайностей, а многие её положения проверяются исключительно практикой. Долгие годы нам рассказывали о безусловном благе частного бизнеса, который, в отличие от нерасторопного государства, всегда добивается выдающихся успехов.
После 24 февраля у нас появилась, пожалуй, уникальная возможность ознакомиться с практиками работы украинского бизнеса и не со слов их украинских конкурентов, а по результатам ревизии, проведенной специалистами из России. А в качестве иллюстрации идеально подходит Запорожский железорудный комбинат, во многом уникальное предприятие, которое с середины июня работает в российском правовом поле, а с 1 октября вероятнее всего будет находиться на территории России.
Запорожский железорудный комбинат (ЗЖРК) находится отнюдь не в Запорожье, а в городе Днепрорудное Запорожской области. Город и комбинат — ровесники, их строительство началось в 1961 году на базе Южно-Белозёрского месторождения железных руд. Его и разрабатывали вплоть до 2015 года, когда началось освоение Переверзевского месторождения. Руды, к слову, у ЗЖРК богатые — среднее содержание железа в них колеблется в районе 60%.
Комбинат добывает руду шахтным способом и ещё с советских времён внедрял передовые технологии: пласт руды предварительно замораживали на всю глубину наносных пород — над горизонтами находятся 7 водоносных горизонтов, а выработки находятся в пределах 320 км.
Первую вагонетку руды подняли в 1967 году, а первую очередь предприятия мощностью 1 млн тонн ввели в эксплуатацию в конце 1969 года. В 1995 году комбинат приватизировали и контроль над ним получили: словацкая фирма Minerfin (51,1% акций), "Запорожсталь" (29,51% акций) и чешская KSK Consulting (19,06% акций).
Однако куда интереснее список конечных бенефициаров указанных компаний. Итак, знакомимся.
ММК им.Ильича
11 июня, 10:26
Ильич, да не тот: прошлое и будущее ММК им. ИльичаМариупольский металлургический комбинат им. Ильича оказался в тени «Азовстали». Однако, судьба этих предприятий, похоже, будет разной. Если о будущем «Азовстали» идёт дискуссия, то по Ильича глава ДНР Денис Пушилин 15 апреля сказал: «планируем завод восстановить. Он должен работать. Продукция, производимая на этом заводе, сейчас очень востребована»
Владельцы словацкой торговой компании "Минерфин" — Томаш Хренек, Эвжен Балко, Ян Модер и Мария Блашкова. По итогам 2019 года "Минерфин" вошла в топ-10 самых прибыльных компаний Словакии, обеспечив чистую прибыль в 120 млн евро.
Томаш Хренек — разбогатевший в 1990-х на ваучерной приватизации чешский олигарх словацкого происхождения. Хренек через компанию Moravia Steel владеет крупнейшим в Чехии Тришненским метзаводом (немного мощнее Енакиевского метзавода), который выплавляет от трети до половины всей стали в Чехии, а также крупнейшей в Центральной Европе сеть медклиник AGEL, которую он собрал за счёт приватизации обанкротившихся государственных учреждений здравоохранения.
В Moravia Steel Хренек занимает пост председателя наблюдательного совета, Эвжен Балко и Ян Модер — заместители председателя, Мария Блашкова — член набсовета. Сам Эвжен Балко, к слову, расположился на 9 месте в рейтинге самых богатых людей Словакии с состоянием порядка 500 млн евро.
KSK Consulting — производитель комплектующих для машин оборудования, выпускает, в частности, шариковые винты и другие прецизионные компоненты. Компанией владеет уроженец Львова, ныне проживающий в Лондоне, Тарас Онуфрик, который в 2013 году был фигурантом уголовного дела на Украине и подозревался в обогащении мошенническим путём и завладении 9,36 млн евро. Теперь Онуфрик активно помогает ВСУ бороться с "орками" и Россией.
"Запорожсталь" — один из крупнейших медкомбинатов Европы, входящий в состав компании "Метинвест" Рината Ахметова, рассказывать о котором нет особой нужды.
Ринат Ахметов - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 09:36
Богатые тоже плачут. Во что после начала СВО превратилась бизнес-империя Ахметова
В общем, в обмен на 18 млн инвестиций, направленных в ЗРЖК в 1990-х, и 250 млн, вложенных в комбинат вплоть до 2022 года, предприятие стало поставщиком железной руды для крупнейшего меткомбината Чехии, обогатив его владельца Хренека и партнёра Балко, а также украинского олигарха Рината Ахметова и афериста Онуфрика.
И эти люди, позиционируя себя в качестве надёжных инвесторов, успешно добывали руду Южно-Белозёрского месторождения, а также начали освоение Переверзевского месторождения, которое обогащало бы их и дальше.
Вид на комбинат Азовсталь из акватории мариупольского порта - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 08:13
«Азовсталь»: есть ли жизнь после «Азова»?Судьба крупнейшего комбината «Азовсталь» пока ещё окончательно не решена, но главные заявления сделаны – скорее всего, комбинат восстанавливать не будут. Слишком серьёзные разрушения были причинены предприятию в результате штурма, и слишком много вреда он приносил городу. Какое же будущее ждёт последнюю базу террористического полка «Азов»?
Но весной город Днепрорудное перешёл под контроль России. На предприятие зашла новая администрация во главе с гражданином России Глебом Терским, который построил несколько горнорудных комбинатов в России, включая Гремячинский ГОК в Волгоградской области, свыше 300 объектов для Минобороны, а также курировал стройки для Олимпиады-2014 в Сочи.
Терский в Днепрорудное прибыл вскоре после освобождения города и принялся сперва изучать предприятие, прогуливая по его цехам в маске (Терский — военнослужащий), где он активно спорил с работниками, а затем приступил к перезапуску производства.
В июне прошла встреча с трудовым коллективом комбината, в ходе которой Глеб Терский рассказал много чего интересного о внутренней кухне предприятия, которая позволяет понять отношение его бывших собственников как к людям, так и к инфраструктуре.
Во-первых, история о спасительных инвестициях, как и предполагалось, оказалась мифом: бывшие владельцы комбината вложили в него 250 млн долларов, но вывели с него 2,75 млрд долларов прибыли.
Во-вторых, штат управленцев на предприятии за последние годы увеличился на 150 менеджеров — до 480 человек при неизменной численности рабочих. 10% сотрудников предприятия получали треть от всего фонда оплаты труда комбината.
В-третьих, бывшие владельцы подбивали работников уничтожить комбинат: обрубить тросы подъёмников и затопить шахты, уничтожив насосы, откачивающие грунтовые воды. К счастью, работники отказались уничтожать комбинат, а его территорию не покинула ни одна единица техники.
В августе Запорожский железорудный комбинат юридически прекратил своё существование, став Днепрорудненским железорудным комбинатом, разорвав связь как с бывшими владельцами, так и с Запорожьем. Тогда же комбинат отгрузил первые 5 тыс. тонн руды Южному горно-металлургическому комплексу в ЛНР и ДНР.
Для запуска предприятия потребовалось привлечь две бригады специалистов из Ростова-на-Дону, которые спасали комбинат от затопления, а также собрать воедино трудовой коллектив комбината. Параллельно приходилось решать массу вопросов:
· искать запчасти для ремонта европейского оборудования (украинских поставщиков руководство комбината игнорировало) — склады комбината оказались пусты;
· переводить предприятия в российское правовое пространство;
· убеждать сотрудников вернуться на свои места, в том числе суля повышение зарплат до российского уровня, где работники отрасли получают значительно больше, чем на Украине.
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И если к моменту перезапуска на ДЖРК работали 85 из 5000 человек, то к 8 августа уже 3000 человек, а в шахты в каждую из смен спускались 600 человек. К середине сентября ДЖРК сообщил о подписании контрактов на поставку 415 тыс. тонн руды заказчикам из ЛДНР и России. Ближайшие планы — повысить до конца года зарплаты рабочим на 15–20%, а также к концу года выйти на мощность в 3 млн тонн руды.
А что же бывшие владельцы? Хренек, очевидно, не пропадёт, но Moravia Steel останется без железной руды из Запорожской области, Ахметов и так выходит в кэш и готовится развивать металлургию стран Евросоюза, а Онуфрик тешит своё распухшее эго фотографиями, где стоящие на коленях украинские солдаты благодарят его за поставленные пикапы.
Радует, что на коленях стоят солдаты, а не тысячи сотрудников Днепрорудненского железорудного комбината. Они своё уже отстояли.
 
Иван ЛизанэкономикабизнесУкраинаРоссияпромышленностьДобывающая промышленностьДнепропетровскМнения
 
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