https://ukraina.ru/20220928/1039173963.html

Под присмотром. Как Россия будет защищать свои новые субъекты

Под присмотром. Как Россия будет защищать свои новые субъекты - 28.09.2022 Украина.ру

Под присмотром. Как Россия будет защищать свои новые субъекты

Украина.ру, 28.09.2022

2022-09-28T14:46

2022-09-28T14:46

2022-09-28T14:52

эксклюзив

референдум

владимир скачко

украина

владимир зеленский

донбасс

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После провокации на Балтике с подрывом газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", за которым многие увидели американские "уши", Европа и весь мир действительно застыли в ожидании, чем ответит Россия. И на всякий случай начали с Москвой уже привычный пинг-понг из взаимных обвинений в причастности к этой диверсии.Но так же, как и с "ядерным шантажом", на который Россия ответила просто – "хотите ядерную бомбу – получите", процесс реально пошел дальше к своему завершению именно на повышенных ставках. Потому никого ни угроза обмена тактическими ядерными ударами, ни "газировка" Балтики не остановили, и эскалация продолжается.Русофобская Европа сразу же обвинила в подрыве газопроводов Россию, ибо увидела в нем вершину готовности президента России Владимира Путина накануне холодной зимы додавить европотребителей газовым дефицитом. И признак решимости России защищать свои интересы всеми средствами, в том числе и военным путем.В таком же ключе выступили и украинцы, и стоящие за их спиной американцы. Они по-прежнему задирают ставки в игре. Президент Украины Владимир Зеленский вообще увидел в референдуме, который прошел в Донбассе, Херсонской области и частично в Запорожской, не потерю страной 20% территорий, в чем повинен он лично, а исключительно повод поддержать Киев и дать ему еще денег и оружия. В вечернем обращении к нации от так и сказал: "Любые преступные действия России ничего не изменят для Украины. Мы признаем Устав ООН, мы признаем базовые принципы сожительства народов, и мы будем действовать и в дальнейшем для того, чтобы защитить нормальную жизнь в Украине, Европе и мире. Мы будем действовать, чтобы защитить наших людей: и на Херсонщине, и в Запорожской области, и на Донбассе, и в пока еще оккупированных районах Харьковщины, и в Крыму. Этот фарс на оккупированной территории нельзя назвать даже имитацией референдумов. Что нарисуют вместо результата – мы знали заранее. Якобы явку, якобы проценты. Даже разведке не надо было особенно стараться. Согласованные цифры для этого фарса – были вброшены в средства массовой информации. Россия даже не прячется. Единственный рациональный ответ на такую дерзость оккупанта – еще больше поддержки для Украины. И я благодарю наших партнеров, которые подтверждают такую поддержку: оборонную, финансовую, санкционную".Перед этим Зеленский, выступая в ООН, как известно, заявил, что если пройдут референдумы, а России их признает, то ему не о чем говорить с Путиным. И им же заявленная так называемая "формула мира" звучит тоже весьма агрессивно: "Украина хочет мира. Европа хочет мира. Мир хочет мира. И мы увидели, кто единственный хочет войны. Но Россия не сможет остановить ход истории. …Я исключаю, что урегулирование может происходить на любой другой основе, чем украинская формула мира. 5 пунктов. Первое: наказание агрессора. Второе: защита жизни. Третье: восстановление безопасности и территориальной целостности. Четвертое: гарантии безопасности. И пятое: решительность. Мы готовы к миру. Но к честному и справедливому миру. Именно поэтому с нами – мир".Еще выше начал задирать планку ненависти и русофобии секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБОУ) Алексей Данилов, который все никак не может смириться, что у него отобрали пальму первенства в "ястребином" идиотизме русофобии. "Украина никогда не была против переговоров с РФ относительно контрибуций и репараций. Чем дольше кремлевский режим затягивает эти переговоры, тем хуже условия и больше суммы. Задания по деоккупации Украины и дефрагментации России будут выполнены в полном объеме, согласно планов и графиков", -- написал он в соцсетях, косвенно подтверждая, что Украина реально действует по планам и графикам, спущенным ей сверху, от кураторов из-за Атлантики. В худшем случае – из Туманного Альбиона.Консолидированную точку зрения Евросоюза на референдумы высказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, заявивший, что будут введены новые санкции против всех организаторов референдума. В санкционный список попали как организаторы, так и другие россияне, ответственные за "другие нарушения международного права". При этом Боррель добавил, что министры иностранных дел стран ЕС договорились продолжать поставки вооружений киевскому режиму.А кульминацией западной позиции стало "разрешение" госсекретаря США Энтони Блинкена наносить удары западным оружием по новым субъектам России: "Мы в действительности никогда не признаем аннексию украинских территорий Россией. И я также одинаково ясно говорил о том, что у Украины имеется абсолютное право защищаться на всей своей территории, в том числе вернуть себе территорию, которая была незаконно захвачена тем или иным образом Россией. И оружие, и военная техника, которые мы и многие другие страны предоставляем им (властям в Киеве. – Авт.), очень эффективно используется именно в этих целях, как мы только что видели на северо-востоке Украины и как мы видим на юге. И опять-таки: совершенно нет изменения в территории, которая аннексируется Россией, как вопроса для нас или украинцев. Украинцы продолжат то, что им необходимо делать, чтобы вернуть отнятые у них земли, мы продолжим поддерживать их в данных усилиях".Но как сказал президент Путин про поддержку итогов референдума, так российская позиция не поменялась и после проведения мероприятия. Россия будет защищать свои новые субъекты всеми доступными средствами.Главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник уже сообщили, что отбыли в Москву, следовательно, 30 сентября 2022 года в Москве таки состоится имплементация итогов референдумов, которые прошли в этих республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.Потенциальным гостям Кремлевского дворца уже предлагают сдать дежурные пцр-тесты на ковид и готовиться с пятницу наблюдать, как президент Владимир Путин подпишет договора и издаст указы о вхождении в Россию четырех новых субъектов. Они все, и Херсон с Запорожьем, уже обратились к нему с такой просьбой. Ну, а дальше 3 октября все имплементирует Госдума России, а 4 октября – Совет федерации.Но как говаривал незабвенный Владимир Ильич Ленин, мало взять власть, нужно научиться ею распоряжаться. Желательно – умно. На очереди у новых субъектов России однозначно и первостепенно стоят определение со статусом территорий, наведение элементарного порядка и унификация методов управления в цель отражения украинской агрессии.И из того, что уже просочилось в СМИ из тайников кремлевских хитросплетений, понятно, что из благоприобретенных территорий (+ Крым) может быть создан один новый федеральный округ – Крымский (Новороссийский, Таврический, Южноукраинский, Юго-Западный, без разницы, название – лишь символ). В него могут войны три или четыре субъекта – ДНР и ЛНР, к которым присоединится одна или две области, которым предстоит длинный путь унификации всего с российскими реалиями – от законодательных норм до методов хозяйствования, управления, налогообложения, социальной защиты и т. д.Называли и руководителей нового российского образования. И в фавориты общественного и журналистского мнения вышел экс-руководитель корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.Однозначно изменится и статус территорий. Из непризнанных республик и освобожденных территорий они станут частью России. Со всеми вытекающими последствиями для тех, кто захочет их побомбить или обстрелять из пушек, а также американскими ракетами по американской же наводке американского инструктора. Это однозначно станет военным посягательством на территорию России и поводом для войны (казусом белли).Остановит ли это Украину и ее западных кураторов? Трудно сказать. Особенно если Россия вспомнит слова Путина о том, что "мы еще не начинали", и все же начнет уничтожать инфраструктуры – энергетическую, транспортную, логистическую. Или не начнет, а будет по-прежнему наносить точечные и нерегулярные и неприцельные удары.При этом могут быть следующие режимы управления новыми территориями в условиях войны:- продолжится и будет проводится без изменений все та же нынешняя спецвоенная операция (СВО) до полного выполнения всех ее задач и на новых территориях России, и по всей Украине;- на новых территориях будет введено военное положение, которое поставит под ружье все имеющиеся силы и ресурсы. Такое предположение, в частности, высказал глава ЛНР Леонид Пасечник;- в связи с интенсивностью работы украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), практикующих террор от имени Украины, в четырех новых субъектах может быть введен режим контртеррористической операции (КТО). Так предполагают замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный и глава Крыма Сергей Аксенов.Могут быть и любые другие новые и комбинированные режимы, которые должны остановить обстрелы новых субъектов России и спасти жизни новых российских граждан.Но для Украины главным является то, что в ее судьбе мало что изменится и после 30 сентября, и после 4 октября. Какие бы режимы не устанавливала Россия на своих территориях – это ее суверенное дело. А вот в Украине продолжится все та же СВО – по денацификации и демилитаризации, по возвращению остатков Украины украинскому же народу. Если он, народ, конечно же, захочет этого и будет что возвращать.Ведь может же так случиться, что Украина останется только в памяти народной, а украинцы – только в составе России, где им и будет представлены все права граждан России. В том числе, и право быть украинцами.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20220928/1039165558.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

эксклюзив, референдум, владимир скачко, украина, владимир зеленский, донбасс