"Неверный путь!" Мэра Перемышля разозлили закарпатские беженки - 28.09.2022 Украина.ру
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"Неверный путь!" Мэра Перемышля разозлили закарпатские беженки
"Неверный путь!" Мэра Перемышля разозлили закарпатские беженки - 28.09.2022 Украина.ру
"Неверный путь!" Мэра Перемышля разозлили закарпатские беженки
Мэр польского города Перемышля возмутился "беженками" из Закарпатья, которые, на самом деле, не приезжают в Польшу в поисках убежища, а получают финансовую помощь и возвращаются домой, сообщило издание wyborcza.pl 27 сентября
2022-09-28T11:09
2022-09-28T11:20
новости
польша
беженцы
мэр
закарпатье
закарпатская область
украина
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Мэр Войцех Бокун подчеркнул, что Перемышль – один из первых городов, в котором украинские беженцы оказываются после пересечения границы, а потому, многие подают прошения о финансовой помощи уже там.Однако, рассказал Бокун, помимо женщин с детьми, действительно нуждающихся в помощи, еще в мае местная власть обратила внимание на группы "беженок" и Закарпатской области, которые приезжают, чтобы получить материальную помощь и возвращаются домой.Он отметил, что помощь таким людям – неправильный путь, хотя чиновник и выступает за помощь те, кто "действительно бежит от войны".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, польша, беженцы, мэр, закарпатье, закарпатская область, украина
Новости, Польша, беженцы, мэр, Закарпатье, Закарпатская область, Украина

"Неверный путь!" Мэра Перемышля разозлили закарпатские беженки

11:09 28.09.2022 (обновлено: 11:20 28.09.2022)
 
© AP / Martin MeissnerУкраинские беженцы в Германии
Украинские беженцы в Германии - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© AP / Martin Meissner
Читать в
Мэр польского города Перемышля возмутился "беженками" из Закарпатья, которые, на самом деле, не приезжают в Польшу в поисках убежища, а получают финансовую помощь и возвращаются домой, сообщило издание wyborcza.pl 27 сентября
Мэр Войцех Бокун подчеркнул, что Перемышль – один из первых городов, в котором украинские беженцы оказываются после пересечения границы, а потому, многие подают прошения о финансовой помощи уже там.
Это был серьезный вызов для местной власти, которая справилась с ситуацией, организовав проживание, транзит, питание, транспорт и волонтеров
Однако, рассказал Бокун, помимо женщин с детьми, действительно нуждающихся в помощи, еще в мае местная власть обратила внимание на группы "беженок" и Закарпатской области, которые приезжают, чтобы получить материальную помощь и возвращаются домой.
Эти люди каждый день стоят в очереди перед мэрией, потом обращаются в соцзащиту, чтобы подать заявление на получение льгот. Потом возвращаются на Украину организованным транспортом. Организации, которые выдают гуманитарную помощь уже усвоили и перестали выдавать помощь таким людям.
Он отметил, что помощь таким людям – неправильный путь, хотя чиновник и выступает за помощь те, кто "действительно бежит от войны".
Закарпатье - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 11:59
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