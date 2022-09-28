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"Неверный путь!" Мэра Перемышля разозлили закарпатские беженки
"Неверный путь!" Мэра Перемышля разозлили закарпатские беженки - 28.09.2022 Украина.ру
"Неверный путь!" Мэра Перемышля разозлили закарпатские беженки
Мэр польского города Перемышля возмутился "беженками" из Закарпатья, которые, на самом деле, не приезжают в Польшу в поисках убежища, а получают финансовую помощь и возвращаются домой, сообщило издание wyborcza.pl 27 сентября
2022-09-28T11:09
2022-09-28T11:09
2022-09-28T11:20
новости
польша
беженцы
мэр
закарпатье
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украина
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Мэр Войцех Бокун подчеркнул, что Перемышль – один из первых городов, в котором украинские беженцы оказываются после пересечения границы, а потому, многие подают прошения о финансовой помощи уже там.Однако, рассказал Бокун, помимо женщин с детьми, действительно нуждающихся в помощи, еще в мае местная власть обратила внимание на группы "беженок" и Закарпатской области, которые приезжают, чтобы получить материальную помощь и возвращаются домой.Он отметил, что помощь таким людям – неправильный путь, хотя чиновник и выступает за помощь те, кто "действительно бежит от войны".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, беженцы, мэр, закарпатье, закарпатская область, украина
Новости, Польша, беженцы, мэр, Закарпатье, Закарпатская область, Украина
"Неверный путь!" Мэра Перемышля разозлили закарпатские беженки
11:09 28.09.2022 (обновлено: 11:20 28.09.2022)
Мэр польского города Перемышля возмутился "беженками" из Закарпатья, которые, на самом деле, не приезжают в Польшу в поисках убежища, а получают финансовую помощь и возвращаются домой, сообщило издание wyborcza.pl 27 сентября
Мэр Войцех Бокун подчеркнул, что Перемышль – один из первых городов, в котором украинские беженцы оказываются после пересечения границы, а потому, многие подают прошения о финансовой помощи уже там.
Это был серьезный вызов для местной власти, которая справилась с ситуацией, организовав проживание, транзит, питание, транспорт и волонтеров
Однако, рассказал Бокун, помимо женщин с детьми, действительно нуждающихся в помощи, еще в мае местная власть обратила внимание на группы "беженок" и Закарпатской области, которые приезжают, чтобы получить материальную помощь и возвращаются домой.
Эти люди каждый день стоят в очереди перед мэрией, потом обращаются в соцзащиту, чтобы подать заявление на получение льгот. Потом возвращаются на Украину организованным транспортом. Организации, которые выдают гуманитарную помощь уже усвоили и перестали выдавать помощь таким людям.
Он отметил, что помощь таким людям – неправильный путь, хотя чиновник и выступает за помощь те, кто "действительно бежит от войны".