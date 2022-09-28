https://ukraina.ru/20220928/1039159722.html

"Неверный путь!" Мэра Перемышля разозлили закарпатские беженки

"Неверный путь!" Мэра Перемышля разозлили закарпатские беженки - 28.09.2022 Украина.ру

"Неверный путь!" Мэра Перемышля разозлили закарпатские беженки

Мэр польского города Перемышля возмутился "беженками" из Закарпатья, которые, на самом деле, не приезжают в Польшу в поисках убежища, а получают финансовую помощь и возвращаются домой, сообщило издание wyborcza.pl 27 сентября

2022-09-28T11:09

2022-09-28T11:09

2022-09-28T11:20

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Мэр Войцех Бокун подчеркнул, что Перемышль – один из первых городов, в котором украинские беженцы оказываются после пересечения границы, а потому, многие подают прошения о финансовой помощи уже там.Однако, рассказал Бокун, помимо женщин с детьми, действительно нуждающихся в помощи, еще в мае местная власть обратила внимание на группы "беженок" и Закарпатской области, которые приезжают, чтобы получить материальную помощь и возвращаются домой.Он отметил, что помощь таким людям – неправильный путь, хотя чиновник и выступает за помощь те, кто "действительно бежит от войны".

https://ukraina.ru/20220924/1039047923.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, польша, беженцы, мэр, закарпатье, закарпатская область, украина