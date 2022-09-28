Оператор "Северного потока" не смог ответить, когда газопровод возобновит работу - 28.09.2022 Украина.ру
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Оператор "Северного потока" не смог ответить, когда газопровод возобновит работу
Оператор "Северного потока" не смог ответить, когда газопровод возобновит работу - 28.09.2022 Украина.ру
Оператор "Северного потока" не смог ответить, когда газопровод возобновит работу
Сроки возобновления работы "Северного потока" в настоящее время оценить невозможно, заявил оператор газопровода Nord Stream AG
2022-09-28T08:21
2022-09-28T08:21
северный поток
новости
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Оператор газопровода добавил, что причины инцидента будут установлены в результате расследования.
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северный поток, новости
Северный поток, Новости

Оператор "Северного потока" не смог ответить, когда газопровод возобновит работу

08:21 28.09.2022
 
© Danish DefenceУтечка газа Северный поток 2
Утечка газа Северный поток 2
© Danish Defence
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Сроки возобновления работы "Северного потока" в настоящее время оценить невозможно, заявил оператор газопровода Nord Stream AG
"Nord Stream AG задействует все необходимые ресурсы для проведения оценки ущерба в сотрудничестве с местными властями. Сроки восстановления работоспособности газопровода в настоящее время оценить невозможно", - говорится в сообщении компании.
Оператор газопровода добавил, что причины инцидента будут установлены в результате расследования.
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Заголовок открываемого материала
08:21Оператор "Северного потока" не смог ответить, когда газопровод возобновит работу
08:15Spiegel: США предупреждали Германию о возможных нападениях на газопроводы
08:00Безпалько ответил, пытаются ли США спровоцировать РФ на ядерный конфликт
07:59Bloomberg: Запад не намерен поставлять Украине тяжелое вооружение
07:49Зеленский потребовал от СБ ООН предоставить коллективные гарантии безопасности для Украины
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07:30"Мало не покажется": Алехин рассказал, что имеют в своем арсенале из ядерного оружия РФ и США
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07:15Дудчак рассказал, кому выгодна остановка "Северного потока"
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06:00Французский наблюдатель предположил, когда начнётся крупное российское наступление
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