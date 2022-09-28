https://ukraina.ru/20220928/1039150649.html
Оператор "Северного потока" не смог ответить, когда газопровод возобновит работу
Оператор "Северного потока" не смог ответить, когда газопровод возобновит работу - 28.09.2022 Украина.ру
Оператор "Северного потока" не смог ответить, когда газопровод возобновит работу
Сроки возобновления работы "Северного потока" в настоящее время оценить невозможно, заявил оператор газопровода Nord Stream AG
2022-09-28T08:21
2022-09-28T08:21
2022-09-28T08:21
северный поток
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1b/1039139459_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_6c6b9c72583f76915e104ed2e245955e.jpg.webp
Оператор газопровода добавил, что причины инцидента будут установлены в результате расследования.
https://ukraina.ru/20220927/1039132040.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1b/1039139459_0:0:926:694_1920x0_80_0_0_1078e9d41849e6397916bdfb5aa4c1c0.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
северный поток, новости
Оператор "Северного потока" не смог ответить, когда газопровод возобновит работу
Сроки возобновления работы "Северного потока" в настоящее время оценить невозможно, заявил оператор газопровода Nord Stream AG
"Nord Stream AG задействует все необходимые ресурсы для проведения оценки ущерба в сотрудничестве с местными властями. Сроки восстановления работоспособности газопровода в настоящее время оценить невозможно", - говорится в сообщении компании.
Оператор газопровода добавил, что причины инцидента будут установлены в результате расследования.