https://ukraina.ru/20220928/1039149869.html

В Польше поблагодарили США за взрывы на "Северном потоке"

В Польше поблагодарили США за взрывы на "Северном потоке" - 28.09.2022 Украина.ру

В Польше поблагодарили США за взрывы на "Северном потоке"

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал взрывы на нитках газопровода "Северный поток", написал он в своем Twitter

2022-09-28T07:23

2022-09-28T07:23

2022-09-28T07:23

новости

газопровод

сша

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103308/01/1033080164_0:281:2634:1762_1920x0_80_0_0_f119c198a69a4c11aa8a32cb0792852e.jpg

Позднее Сикорский разместил цитату президента США Джо Байдена, угрожавшего уничтожить газопровод.Позже Nord Stream AG сообщил, что пока невозможно оценить сроки восстановления работоспособности газопровода "Северный поток". Ранее на обеих нитках трубопровода произошло резкое падение давления.

https://ukraina.ru/20220927/1039108884.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, газопровод, сша, польша