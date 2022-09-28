https://ukraina.ru/20220928/1039149869.html
В Польше поблагодарили США за взрывы на "Северном потоке"
В Польше поблагодарили США за взрывы на "Северном потоке" - 28.09.2022 Украина.ру
В Польше поблагодарили США за взрывы на "Северном потоке"
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал взрывы на нитках газопровода "Северный поток", написал он в своем Twitter
2022-09-28T07:23
2022-09-28T07:23
2022-09-28T07:23
новости
газопровод
сша
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103308/01/1033080164_0:281:2634:1762_1920x0_80_0_0_f119c198a69a4c11aa8a32cb0792852e.jpg
Позднее Сикорский разместил цитату президента США Джо Байдена, угрожавшего уничтожить газопровод.Позже Nord Stream AG сообщил, что пока невозможно оценить сроки восстановления работоспособности газопровода "Северный поток". Ранее на обеих нитках трубопровода произошло резкое падение давления.
https://ukraina.ru/20220927/1039108884.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103308/01/1033080164_0:34:2634:2009_1920x0_80_0_0_43c8a89ba0207873103bb2f464eb7a4e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, газопровод, сша, польша
Новости, газопровод, США, Польша
В Польше поблагодарили США за взрывы на "Северном потоке"
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал взрывы на нитках газопровода "Северный поток", написал он в своем Twitter
"Спасибо, США", - написал он в подписи к фотографии выхода газа на месте взрыва.
Позднее Сикорский разместил цитату президента США Джо Байдена, угрожавшего уничтожить газопровод.
Позже Nord Stream AG сообщил, что пока невозможно оценить сроки восстановления работоспособности газопровода "Северный поток". Ранее на обеих нитках трубопровода произошло резкое падение давления.