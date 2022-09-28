В Польше поблагодарили США за взрывы на "Северном потоке" - 28.09.2022 Украина.ру
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В Польше поблагодарили США за взрывы на "Северном потоке"
В Польше поблагодарили США за взрывы на "Северном потоке" - 28.09.2022 Украина.ру
В Польше поблагодарили США за взрывы на "Северном потоке"
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал взрывы на нитках газопровода "Северный поток", написал он в своем Twitter
2022-09-28T07:23
2022-09-28T07:23
новости
газопровод
сша
польша
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Позднее Сикорский разместил цитату президента США Джо Байдена, угрожавшего уничтожить газопровод.Позже Nord Stream AG сообщил, что пока невозможно оценить сроки восстановления работоспособности газопровода "Северный поток". Ранее на обеих нитках трубопровода произошло резкое падение давления.
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новости, газопровод, сша, польша
Новости, газопровод, США, Польша

В Польше поблагодарили США за взрывы на "Северном потоке"

07:23 28.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанк4-я встреча глав МИД Германии, Польши и РФ
4-я встреча глав МИД Германии, Польши и РФ - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал взрывы на нитках газопровода "Северный поток", написал он в своем Twitter
"Спасибо, США", - написал он в подписи к фотографии выхода газа на месте взрыва.
Позднее Сикорский разместил цитату президента США Джо Байдена, угрожавшего уничтожить газопровод.
Позже Nord Stream AG сообщил, что пока невозможно оценить сроки восстановления работоспособности газопровода "Северный поток". Ранее на обеих нитках трубопровода произошло резкое падение давления.
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Заголовок открываемого материала
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07:30"Мало не покажется": Алехин рассказал, что имеют в своем арсенале из ядерного оружия РФ и США
07:23В Польше поблагодарили США за взрывы на "Северном потоке"
07:15Дудчак рассказал, кому выгодна остановка "Северного потока"
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