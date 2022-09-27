https://ukraina.ru/20220927/1039132040.html

Кто стоит за диверсией на "Северных потоках". Версии и подозреваемые

Кто стоит за диверсией на "Северных потоках". Версии и подозреваемые - 27.09.2022 Украина.ру

Кто стоит за диверсией на "Северных потоках". Версии и подозреваемые

Украина.ру, 27.09.2022

2022-09-27T14:58

2022-09-27T14:58

2022-09-27T15:22

эксклюзив

северный поток

диверсанты

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Немецкие спецслужбы считают, что ответственность за повреждение подводных трубопроводов может нести Украина или связанные с ней силы, под которыми подразумевается Польша.Как сообщало издание Украина.ру, диспетчеры центра управления магистральным газопроводом «Северный поток — 1» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, поставляющего газ из России в Германию, сообщила вечером 26 сентября компания-оператор газопровода Nord Stream AG. Ранее в компании Nord Stream 2 AG сообщили о резком падении давления на нитке А «Северного потока — 2», которая была заполнена техническим газом. О произошедшем немедленно оповестили береговые службы России, Германии, Дании, Швеции и Финляндии, было начато расследование.На следующий день, 27 сентября, в Nord Stream и заявили об одновременном разрушении трех ниток газопровода. «Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток", носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно», — сказано в заявлении компании. Естественно, поставки газа в Германию по «Северному потоку — 1» были прекращены.Утром того же дня Морское управление Дании сообщило, что утечки газа произошли вблизи газопровода «Северный поток» к северо-востоку от острова Борнхольм. По данным ведомства, утечки произошли в двух местах: на позициях 55°33,40' северной широты — 015°47,30' восточной долготы и 55°32,10' северной широты – 015°41,90' восточной долготы. «Утечки опасны для судоходства. Плавание запрещено в пределах 5 км от указанных позиций», — сказано в предупреждении для судов.Вслед за этим Морское управление Швеции (SMA) выпустило предупреждение об обнаружении двух утечек на газопроводе «Северный поток». Они были зафиксированы в шведских и датских водах, рассказали в SMA. Что послужило причиной ЧП, неизвестно. Представитель управления пояснил, что утечки обнаружили к северо-востоку от датского острова Борнхольм.«На "Северном потоке" есть две утечки: одна в экономической зоне Швеции и одна в экономической зоне Дании. Они очень близки друг к другу. Мы внимательно следим, чтобы ни одно судно не подходило слишком близко к месту происшествия», — уточнили в SMA. Шведское ведомство также рекомендовало самолетам производить полеты на высоте не менее одной тысячи метров в связи с ЧП на «Северных потоках».Резкое падение давление в одной из ниток «Северного потока — 2» и в обеих трубах «Северного потока — 1» могло быть результатом «целенаправленных атак», сообщило 27 сентября немецкое издание Der Tagesspiegel со ссылкой на источники, связанные с расследованием инцидентов. В обоих случаях начато расследование, которое ведут федеральные органы безопасности Германии.«Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией», — приводит издание слова одного из участников расследования, которое проводят федеральные власти. «Все говорит против совпадения», – добавил он.Источник издания «в кругах, информированных о результатах предварительной оценки» событий отметил, что такого рода диверсия — дело «далеко не тривиальное» и требует привлечения сил специального назначения, например морских водолазов или подводной лодки.Специалисты обсуждают два главных варианта «авторства предполагаемых атак». Во-первых, ответственность за повреждение трубопроводов могут нести украинские силы или силы, связанные с Украиной, которая имеет собственную магистральную газотранспортную систему и всегда выступала против «Северных потоков».Хотя «связанные силы» прямо не называются, однако намёк более чем прозрачный: мол, они заинтересованы в транспортировке газа из России в Германию по трубопроводу «Ямал», проходящему через территорию Польши. При этом польская исключительная экономическая зона на Балтике начинается в нескольких десятках километров от острова Борнхольм.Напомню, в конце марта 2021 года компания Nord Stream 2 AG сообщала о том, что в зоне строительства «Северного потока — 2» наблюдается повышение активности иностранных судов, кораблей и самолетов. В частности фиксировалось вторжение польских рыболовецких судов в охранную зону, установленную трубоукладочной баржей «Фортуна», опасные маневры вблизи баржи кораблей ВМС Польши, всплытие неопознанных подводных лодок, облеты трубоукладочного флота военными самолетами — опять-таки польскими.Вторая версия немецкого издания более привычная, то есть вина возлагается на Москву. Источники Der Tagesspiegel не исключают, что это может быть операция России, проведенная под «чужим флагом». «Это может вызвать дополнительную неопределенность и подтолкнуть цены на газ к росту, чтобы еще больше усугубить европейский кризис стоимости энергоносителей, который в последнее время несколько ослаб», — отмечают собеседники газеты.Эксперты отмечают, что скорость падения давления в газопроводах — со 105 до 7 бар, — вероятно, свидетельствует, что речь идет не о простой утечке (например, из-за некачественно сваренного шва), а, скорее всего, о взрыве. Заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев сказал в комментарии российскому изданию «Коммерсантъ», что проект «Северный поток — 2» уникален и пока нет примеров аварий на подводных газопроводах диаметром 1420 мм (это справедливо и для «Северного потока — 1»), подобные аварии происходят нечасто.Не ясно, кто будет устранять последствия аварии, так как Nord Stream 2 AG находится под санкциями США, а также проходит процедуру банкротства, которая, впрочем, пока приостановлена до января 2023 года. Контроль в Nord Stream принадлежит "Газпрому", а миноритариями выступают европейские компании Wintershall Dea, E.ON, Gasunie и Engie. Но в "Газпроме" пока не отвечают на вопрос, готова ли компания заниматься ликвидацией последствий аварий и восстановлением газопроводов.По мнению российского эксперта, ремонтные работы займут продолжительное время, в том числе из-за необходимости контрактации необходимых судов, поисков механизмов их оплаты и прочего. "Это происшествие может иметь последствия и для газового рынка. Россия и “Газпром” предлагали запустить “Северный поток – 2” вместо “Северного потока – 1”, теперь это опция будет, как минимум, ограничена одной веткой, – считает господин Кондратьев. – Кроме того, если авария произошла вблизи района прохождения газопровода из Норвегии в Польшу Baltic Pipe, потребуется дополнительное обследование и этого газопровода".Примечательно, что официальное открытие Baltic Pipe состоялось 27 сентября при участии президента Польши Анджея Дуды, однако последний никак не прокомментировал аварию на "Северных потоках" в непосредственной близости от датско-польского газопровода. При этом Польша выступала против строительства обоих подводных газопроводов из России в Германию.Стоит отметить, что 22 сентября ФСБ предотвратила попытку совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса России. Сам объект напрямую назван не был, но уточняется, что через него осуществляются поставки энергоносителей в Турцию и Европу. Это может означать, что речь шла о магистральном газопроводе "Турецкий поток". Кроме того, днём ранее в Севастополе был обнаружен и уничтожен водоплавающий беспилотный аппарат без опознавательных знаков.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложившуюся с "Северными потоками" ситуацию, заявил, что в настоящее время нельзя исключать ни одну из версий. В ходе общения с журналистами во вторник, 27 сентября, Пескова спросили, допускают ли в Кремле, что причиной произошедшего стала диверсия. "Сейчас нельзя исключать ни одного варианта. Очевидно, что есть какое-то разрушение трубы. А что стало причиной – тут до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя", – ответил он.Падение давления сразу на нескольких нитках газопроводов "Северный поток", по его словам, является беспрецедентной ситуацией, требующей срочного разбирательства. "Это – очень тревожные новости. Действительно, речь идет о неких разрушениях в трубе, пока непонятно, какого характера. В датской экономической зоне значительно упало давление", – сказал Песков журналистам. "Это – совершенно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями", – подчеркнул пресс-секретарь президента России.Обеспокоены аварией (или всё же диверсией?) на "Северных потоках" и в Европе. Так, биржевая цена газа там превысила $1900 за 1 тыс. куб. м. Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла на 11%, достигнув €192,84 за 1 МВт·ч, или $1948 за 1 тыс. куб. м с учетом текущего курса, свидетельствуют данные биржи ICE по состоянию на 12:22 мск.

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https://ukraina.ru/20220922/1038967731.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, северный поток, диверсанты