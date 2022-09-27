Оператор Nord Stream AG сообщил о падении давления на обеих нитках "Северного потока" - 27.09.2022 Украина.ру
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Оператор Nord Stream AG сообщил о падении давления на обеих нитках "Северного потока"
Оператор Nord Stream AG сообщил о падении давления на обеих нитках "Северного потока" - 27.09.2022 Украина.ру
Оператор Nord Stream AG сообщил о падении давления на обеих нитках "Северного потока"
Диспетчеры центра управления "Северного потока" зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, сообщил вечером 26 сентября оператор газопровода Nord Stream AG
2022-09-27T07:20
2022-09-27T07:20
северный поток
газопровод
новости
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Ранее оператор Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на нитке А "Северного потока — 2", она была заполнена техническим газом. О произошедшем немедленно оповестили береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Идет расследование.Газопровод "Северный поток-2" проходит от Кингисеппского района Ленинградской области России до балтийского побережья Германии, на данный момент обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе. Однако власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода.
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северный поток, газопровод, новости
Северный поток, газопровод, Новости

Оператор Nord Stream AG сообщил о падении давления на обеих нитках "Северного потока"

07:20 27.09.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОткрытие газопровода "Северный поток" в Германии
Открытие газопровода Северный поток в Германии - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Диспетчеры центра управления "Северного потока" зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, сообщил вечером 26 сентября оператор газопровода Nord Stream AG
"Сегодня вечером диспетчеры центра управления "Северного потока" зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются", — заявили в компании.
Ранее оператор Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на нитке А "Северного потока — 2", она была заполнена техническим газом. О произошедшем немедленно оповестили береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Идет расследование.
Газопровод "Северный поток-2" проходит от Кингисеппского района Ленинградской области России до балтийского побережья Германии, на данный момент обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе. Однако власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода.
Северный поток 2 обзор - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 13:05
«Северный поток – 2»: европейские инвесторы проекта подсчитывают убытки, а в Германии против запрета на импорт энергоресурсов из РоссииТеоретически оператор проекта либо его европейские партнеры могут инициировать разбирательство против Евросоюза, воспользовавшись положениями Договора к Энергетической хартии ЕС, но шансы этого невелики
 
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