Оператор Nord Stream AG сообщил о падении давления на обеих нитках "Северного потока"

«Северный поток – 2»: европейские инвесторы проекта подсчитывают убытки, а в Германии против запрета на импорт энергоресурсов из России Теоретически оператор проекта либо его европейские партнеры могут инициировать разбирательство против Евросоюза, воспользовавшись положениями Договора к Энергетической хартии ЕС, но шансы этого невелики