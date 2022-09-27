Оператор Nord Stream AG сообщил о падении давления на обеих нитках "Северного потока"
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОткрытие газопровода "Северный поток" в Германии
Диспетчеры центра управления "Северного потока" зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, сообщил вечером 26 сентября оператор газопровода Nord Stream AG
"Сегодня вечером диспетчеры центра управления "Северного потока" зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются", — заявили в компании.
Ранее оператор Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на нитке А "Северного потока — 2", она была заполнена техническим газом. О произошедшем немедленно оповестили береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Идет расследование.
Газопровод "Северный поток-2" проходит от Кингисеппского района Ленинградской области России до балтийского побережья Германии, на данный момент обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе. Однако власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода.
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