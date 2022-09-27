https://ukraina.ru/20220927/1039131143.html

"Сестра Италии" и "друзья Кремля" в деле: чего РФ, Украине, ЕС и США ждать от нового правительства Италии

"Сестра Италии" и "друзья Кремля" в деле: чего РФ, Украине, ЕС и США ждать от нового правительства Италии - 27.09.2022 Украина.ру

"Сестра Италии" и "друзья Кремля" в деле: чего РФ, Украине, ЕС и США ждать от нового правительства Италии

Украина.ру, 27.09.2022

2022-09-27T15:54

2022-09-27T15:54

2022-09-27T16:48

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Первые эмоции по поводу победы правоцентристского блока на досрочных парламентских выборах в Италии остыли, теперь все задумались, а каким оно будет, самое правое правительство страны со времён Бенито Муссолини, и к чему готовиться всему миру?Первое заседание парламента нового созыва назначено на 13 октября. После избрания председателей Палаты депутатов и Сената (нижней и верхней палат) начнутся консультации у президента Италии Серджо Маттарелла насчёт кандидатуры премьер-министра (по сообщению телеканала Sky TG24, 17-18 октября). С учётом существенного преимущества «Братьев Италии», набравших 26,1% голосов — по сравнению с 8,9% «Лиги» и 8% «Вперёд, Италия» — процесс формирования правительства не должен затянуться, и кресло главы правительства впервые в истории отойдёт женщине — лидеру «Братьев Италии» Джордже Мелони. Раскачиваться новому кабинету министров будет некогда: нужно в сжатые сроки, установленным ЕС, одобрить проект бюджет, не исключено, что за основу возьмут наработки нынешнего правительства Марио Драги.Газета Il Messaggero считает, что руководители ключевых ведомств — иностранных дел, обороны, экономики и финансов, внутренних дел и юстиции — будут определены по согласованию с президентом. Всё дело в том, что у членов «Братьев Италии» нет первоклассных специалистов, имеющих управленческий опыт.Il Messaggero даже выдвинула предположения, кто может занять министерские должности в новом правительстве. Так, возглавить МИД может либо кадровый дипломат Элизабетта Беллони, первая женщина на посту генерального директора Департамента информации и безопасности, курирующей работу спецслужб страны, либо бывший заместитель министра обороны Италии Гуидо Крозетто, («Братья Италии» ), выступающий против жёсткой экономии ЕС и выход из Италии. В министры обороны прочат председателя специального парламентского комитета по безопасности Адольфо Урсо («Братья Италии») или бывшего председателя Европарламента Антонио Таяни (вице-председателя «Вперёд, Италия»). Кроме того, Таяни имеет шанс стать председателем Палаты депутатов.А газета Corriere della Sera утверждает, что «Братья Италии» в случае избрания Мелони премьер-министром не собирается отдавать партнёрам по коалиции ключевые должности в правительстве, которые могут воспрепятствовать выполнению программы будущего правительства, но несколько постов представителям «Лиги» и «Вперёд, Италия» и техническим специалистам всё же достанутся. Варианты, что лидер «Лиги» Маттео Сальвини вновь станет министром внутренних дел, а лидер партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони, бывший премьер-министром Италии в 1994-1995, 2001-2006 и 2008-2011 годах и исключённый в 2013 году из числа сенаторов, — председателем Сената (вторым лицом государства после президента), исключены, говорится в публикации.Италия — ЕСЕщё 23 сентября, то есть за 2 дня до парламентских выборов, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, хоть и сказала, что руководство ЕС будет сотрудничать с новым итальянским правительством, кто бы ни пришёл к власти, но при этом пригрозила, что «если Италия окажется в сложной ситуации после парламентских выборов, у нас есть средства, как в случае с Польшей и Венгрией». Иными словами, она вмешалась во внутренние дела Италии, поскольку выборы — это исключительно внутреннее дело, как всегда подчёркивает Россия, и пригрозила финансовыми мерами.Победа правых в Италии не прецедент, представители этого политического спектра укрепляют свои позиции в разных странах Европы, но одно дело Венгрия или Польша при всём уважении к ним не имеют в ЕС такого веса, как Италия — один из крупнейших экономик ЕС и стран-основательниц объединённой Европы. После оглашения результатов выборов в Италии заместитель председателя Европарламента Катарина Барли признала, что победа альянса правоцентристских партий вызывает беспокойство. Не по душе руководству ЕС тот фат, что две партии, входящие в правую коалицию, возглавляют «друзья Кремля»: Сальвини и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, признавшие российский статус Крыма и выступавшие за сотрудничество Рима с Москвой. Впоследствии их позиция может подорвать единство ЕС по антироссийским санкциям. Однако на их фоне кардинально отличаются взгляды Мелони, после начала военной спецоперации РФ на Украине ставшей резко критиковать Россию.Голос Италии в ЕС может измениться, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.«В Италии объективные экономические трудности, Италия не самый сильный член ЕС, она очевидно слабее Франции и Германии, а там кто сильнее, тот и прав. Главное для нового премьера будет отношение с Евросоюзом как с экономическим партнёром. Госпожа Мелони — евроскептик, и довольно сильный. Не знаю, что произойдёт, когда она взойдёт на должность — обычно, когда они становятся премьерами, президентами, то все к центру начинают сдвигаться. Если это не учитывать, то она евроскептик. Она видит в Брюсселе тормоз для развития Италии», — сказал политолог в эфире радио Sputnik.В этом смысле, по словам Журавлёва, Мелони — последователь премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и 45-го президента США Дональда Трампа.«Она правый консерватор — человек, выступающий за развитие промышленности, за развитие реального сектора экономики, а не за развитие финансов. За отказ от монополии Евросоюза на экономику, отказ от «климатического терроризма», как она это называет, когда «зелёная» повестка силой навязывается странам, вопреки их экономическим интересам. Здесь она идёт за Орбаном и Трампом. Её породил тот же процесс — политический кризис, недоверие не к конкретным премьерам и партиям, а недоверие к самой политической элите», — сказал он.При всём при этом аналитики считают, что Мелони вряд ли будет раскачивать Евросоюз изнутри, во всяком случае на первых этапах премьерства, из-за необходимости получить от Брюсселя в рамках плана восстановления после эпидемии COVID-19 — на секундочку, крупнейшего в ЕС: €191,5 млрд.В свою очередь, руководитель Центра итальянских исследований Института Европы РАН Елена Алексеенкова думает, что Венгрия, которая выступает за энергетическое сотрудничество с РФ и отмену ограничений на российские энергоносители, в лице будущего итальянского правительства соратника на этом направлении не найдёт.«Полагаю, что по пути Будапешта в энергетике не пойдут. Это полностью противоречило бы тому, что они заявляли в предвыборной кампании, и тому, за что голосовали их избиратели. Столь резкие манёвры в итальянской политике всё же не приняты», — объяснила она.Главный редактор геополитического журнала Limes Лучо Караччоло, один из ведущих итальянских политологов, призвал не переоценивать важность отношений Рима и ЕС, гораздо важнее, по его словам, гораздо важнее отношения с другими европейским странами, прежде всего Германией и Францией — основными партнёрами Италии.«Более того, с Германией нас объединяет часть общей промышленной системы в северной Италии. С Германией мы вместе страдаем из-за санкций и энергетического кризиса, страдаем больше, чем другие европейские страны. Так что отношения с Германией будут достаточно сложными и одновременно решающими. Германия уже направила нам предупреждение: "Надеемся, что вы по-прежнему останетесь проевропейской страной". И это уже говорит о многом. Что касается Франции, то, зная о личных отношениях между Макроном и Драги, можно уверенно сказать, что она с явным подозрением отнесётся к такому правительству», — добавил Караччоло.Успокоить иностранных партнёров, причём всех и сразу, поспешил Берлускони, заявив, что его партия «Вперёд, Италия» выступит гарантом «международного, проевропейского и атлантического профиля нового правительства».Италия — СШАПублично американские чиновники, включая госсекретаря США Энтони Блинкена, заявляют, что итальянские избиратели сделали свой выбор и Вашингтон готов работать с новым правительством, а на самом деле в Белом доме, как пишет газета Politico, в Белом доме обеспокоены победой правых в Италии и из-за риска дальнейшей дестабилизации в G7, и из-за ослабления внимания к Украине.«На данный момент сотрудники аппарата Белого дома надеются, что Рим и дальше будет твёрдо стоять на стороне Киева, и публично отвергают соображения о том, что альянс может распасться. Но как минимум американцы признают, что Италия может больше не оказывать той безоговорочной поддержки, как при Драги», — говорится в публикации.Впрочем, по мнению одного из ведущих итальянских политологов, главного редактора геополитического журнала Limes, Лучо Караччоло беспокоиться Вашингтону из стоит: Мелони не изменят проамериканскую внешнеполитическую линию Рима.«Мелони достаточно умна, чтобы понимать, что она не может и не должна занимать антиамериканские позиции. Допуская, что у неё могут быть некоторые необычные идеи на сей счёт, я думаю, она не сделает здесь никаких серьёзных движений. Напротив, возможно, она даже будет стараться выглядеть ещё более ориентированной на США. Однако очевидно, что не всё зависит только от неё. Многое будет зависеть от нового правительства, а в более широком плане — от общей атмосферы», — сказал эксперт.А вообще, по его словам, американцы спокойно восприняли результаты голосования в Италии, потому что их в принципе не интересует, кто управляет Италией — их интересует стабильность Италии.Италия — РоссияНесмотря на приход к власти правительства, сильно отличающегося от своих предшественников, иллюзий насчёт изменения курса Италии к России не питают ни в Риме, ни в Москве.«Какие последствия для нас, прежде всего? Первый вывод, как ни странно, о том, что нам нужно перестать думать о последствиях любых локальных событий в Европе. Кто бы где ни победил, на общую политику ЕС это особо не повлияет. Тем более что эту политику определяют на несколько тысяч километров дальше от европейских столиц. Второе: нужно отделять (пока) внутриполитические темы от внешнеполитических, и особенно от Украины и России. Не потому, что они не связаны, но потому, что в Европе просто запрещено их связывать. Любой, кто скажет, что европейцы мёрзнут и голодают по глупости их правителей, а не от действий России, будет предан анафеме. Так что победители итальянских выборов также дежурно присягнули на верность главной скрепе ЕС: "во всём виновата Россия", — просто иначе нельзя», — написал в телеграм-канале заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв.Правые обещают снизить налоги и поддержать деньгами население и бизнес, вот только вряд ли эти вопросы можно решить без изменения внешней политики, отмечает сенатор.«Но пока говорить это вслух — табу. Нужно время, чтобы это понять. Конечно, ни в отношении России, ни во внешней политике ЕС никаких переломов не будет, причём ещё долгие годы. Однако даже небольшой отход от чёрно-белого идеологического примитива дает шанс европейцам на внутренние реформы в будущем, без которых невозможно будет вернуться к нормальной политике во всех ключевых сферах: безопасности, энергетике, торговле. Следим с любопытством, но не обольщаясь. На нас это уже никак не влияет», — добавил Косачёв.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал исход выборов внутренним делом Италии и выразил готовность России приветствовать любые политические силы, которые способны выйти за рамки устоявшегося мейнстрима, наполненного ненавистью к нашей стране, и проявить больше объективизм и конструктивизм в отношении нашей страны.«Может ли измениться ли политика Италии в отношении украинского кризиса после выборов и формирования нового кабинета министров? Несмотря на присутствие среди лидеров коалиции Берлускони и Сальвини, которые в прошлом активно развивали отношения с Россией, Рим, прежде всего учитывая тесную интеграцию Италии с ЕС и США, её зависимость от НАТО, вряд ли пока готов резко им противоречить. И Мелони уже заявляла о поддержке помощи Украине. Но нельзя забывать и о том, что всё больше итальянцев выходят на митинги протеста против поставок Киеву вооружений, за отмену антироссийских санкций. Если этот тренд будет нарастать, новое итальянское правительство вряд ли сможет его игнорировать», — заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Никаких изменения нынешней линии Рима в отношении России не ждёт и Караччоло.«Честно говоря, Италия вообще мало что может сделать в этом отношении. Полагаю, что мы будем по-прежнему отправлять на Украину те немногие вооружения, которые мы поставляем, и будем осуществлять санкции, которые Италия применяет значительно более строго, чем другие страны. При этом мы будем ориентироваться на то, что будет исходить из Вашингтона, надеясь, что оттуда будет исходить нечто ясное, ибо отнюдь не всегда бывает так», — заявил он.

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Евгения Кондакова

эксклюзив, италия, выборы, ес, сша, россия, украина