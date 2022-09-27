https://ukraina.ru/20220927/1039128967.html

Нацистская оккупация Херсона: небывалая жестокость, которую пытались скрыть

Нацистская оккупация Херсона: небывалая жестокость, которую пытались скрыть - 27.09.2022 Украина.ру

Нацистская оккупация Херсона: небывалая жестокость, которую пытались скрыть

Оборона Херсона против немецких оккупантов в 1941 году продолжалась 4 дня, с 15 по 18 августа. Затем в город вошли немецкие войска. Но даже это промедление в... Украина.ру, 27.09.2022

2022-09-27T15:57

2022-09-27T15:57

2022-09-27T16:36

история

херсон

великая отечественная война

1941

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Оборона Херсона против немецких оккупантов в 1941 году продолжалась 4 дня, с 15 по 18 августа. Затем в город вошли немецкие войска. Но даже это промедление в четверо суток привело немцев в ярость, которая впоследствии вылилась в такие зверства над мирным населением и военнопленными, которые даже на фоне остальных преступлений Рейха против человечества несколько меркнут.Причин здесь было несколько.Во-первых, пока Одесса продолжала успешную оборону, Херсон и Николаев были важнейшими стратегическими портовыми точками на карте УССР. Опираясь на них Рейх планировал морским путем идти на Кавказ и там захватывать нефтяные месторождения. Что в буквальном смысле могло бы обескровить советскую военную технику.Во-вторых, каждый день обороны давал все больше возможностей для перегруппировки советских войск, для пополнения частей РККА живой силой, боеприпасами и техникой. Для выстраивания все более мощной и продуманной обороны. По мнению ряда историков, возможность контрнаступления советских войск под Москвой, ковалась именно на юге.В большинстве открытых источников говорится, что в захвате и оккупации Херсона участвовали "части 11-й германской армии". Однако, важно понимать, что "первую скрипку" в атаке на Херсон играла 1-я танковая дивизия СС "Лейбштандарт СС Адольф Гитлер". Элита элит Рейха, те войска, которые до войны были в непосредственном подчинении фюрера, фактически, являясь его личной охраной. И понятно, что это подразделение, по мысли Гитлера, вообще должно было захватывать всё и вся в течение нескольких часов.В Херсоне "военной элите Рейха" противостояли уже потрепанные в боях 51-ая стрелковая дивизия и Дунайская военная флотилия. А также ополченцы, в которые, по некоторым данным, записалось около 10% всего населения города. На момент боев в Херсоне на весь город было всего 20 противотанковых орудий. Явно не тот контингент и не та боевая мощь, которые должны были выстоять против "Лейбштандарта СС Адольфа Гитлера" хотя бы день, не говоря уже про четыре.Более того, во время немецкой оккупации города и области, огромное количество жителей Херсона, включая детей и подростков, ушли в партизаны и диверсанты, нанося фашистам перманентный и, периодически, весьма ощутимый урон.Немцы же в городе развернули настоящий садистский террор. В городе сразу же появилось три лагеря советских военнопленных. Один из которых вообще представлял из себя просто огороженную площадь с выкопанными рвами, в которых и пребывали люди. В эти ямы пленных набивали настолько плотно, что в них можно было только стоять, "в крайнем случае, сидеть". И затем, из этих ям вывозили трупы. По показаниям свидетелей, до пятидесяти телег с телами в сутки.Горожане пытались тайно подкармливать пленных. Но эти попытки пресекались самым жестоким образом. Как следует из доклада генерал-лейтенанта Михаила Рудакова "О фактах чудовищных злодеяний, совершенных немецко-фашистскими оккупантами в городе Херсоне":"Население города стремилось помочь пленным, пыталось передать им пищу. Однако, нередко за такие попытки женщины избивались. Гражданка Якушенко, учительница Шаповалова были избиты немцами за передачу хлеба военнопленным. Часто немцы расстреливали тех пленных, которые принимали пищу от жителей города.Жительница города Сметанкина А. М. лично видела, как немецкий конвоир застрелил военнопленного за то, что тот поднял хлеб, брошенный женщиной".Само по себе отношение к женщинам со стороны немцев в Херсоне было чудовищным. Они подвергались избиениям и изнасилованиям на систематической основе. Так, из вышеприведенного донесения можно узнать, следующее:И эти изнасилования, судя по всему, не были спонтанным проявлением агрессии. Это была часть куда более масштабной деятельности по психологической ломке населения Херсона. Как указывает в своем докладе Рудаков,На детей в Херсоне "новый европейский порядок" также распространялся. Некоторых из них расстреливали, других, когда уже силы РККА были на подходе к городу, попросту силой изымали из семей и отправляли в Германию.Так, генерал-лейтенант Рудаков, пишет:Рудаков, далее приводит письмо одной из девушек, угнанных в Германию, которое каким-то чудом было пропущено немецкой цензурой, и в итоге, уже в 1944 году попало в руки генерал-лейтенанту. В письме, угнанная их Херсона Аня Зеленюк пишет:Вероятность быть "убитым на месте" в Херсоне тех лет была очень высокой. По самым скромным данным, за годы немецкой оккупации, немцами было уничтожено более 17 тысяч мирных советских граждан. И начали фашисты с евреев и цыган.Как сообщает в своем донесении Михаил Рудаков,Больных фашисты также не щадили. Как указывает Рудаков:Убивали, тем или иным способом, немцы вообще всех, кто жил или был военнопленным в Херсоне. При том, масштабы расправ стали в какой-то момент пугать уже и само немецкое военное командование. Показательна в этом смысле директива "О фотографировании расстрелов, произведенных по приговору военно-полевого суда" в которой прямо приказывалось:Иными словами, немцы не просто мучили и убивали жителей Херсона, они еще и делали это максимально подло, понимая, что масштаб и жестокость своего поведения в этом городе необходимо скрывать.

https://ukraina.ru/20220913/1038663780.html

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Александр Чаусов

Александр Чаусов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаусов

история, херсон, великая отечественная война, 1941