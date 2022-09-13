"Ни днем, ни ночью не прекращались пытки" Как партизаны Херсона сопротивлялись нацистам - 13.09.2022 Украина.ру
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"Ни днем, ни ночью не прекращались пытки" Как партизаны Херсона сопротивлялись нацистам
"Ни днем, ни ночью не прекращались пытки" Как партизаны Херсона сопротивлялись нацистам - 13.09.2022 Украина.ру
"Ни днем, ни ночью не прекращались пытки" Как партизаны Херсона сопротивлялись нацистам
Российские добровольцы в Херсоне восстановили барельеф командиру партизанского отряда Емельяну Гирскому. Памятник до того, пребывал в откровенно плачевном... Украина.ру, 13.09.2022
2022-09-13T12:00
2022-09-13T12:11
история
партизаны
великая отечественная война
херсон
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Российские добровольцы в Херсоне восстановили барельеф командиру партизанского отряда Емельяну Гирскому. Памятник до того, пребывал в откровенно плачевном состоянии. При том, что и Гирский, и многие другие партизаны Херсонского края, в героической борьбе с оккупантами, не пожалели собственной жизни.Отряд Емельяна Гирского ушел в Алешковские пески в конце августа 1941 года. То есть, практически сразу после того, как город 19 августа взяли немцы. В мирной жизни командир этого отряда занимал должность заместителя председателя Херсонского горисполкома. В жизни же военной, хоть и на несколько месяцев, стал настоящим бичом для фашистов.Сами немцы недоумевали, как эти партизаны могут прятаться и уходить от них в песках и в полях. Отряд Гирского ушел в те районы Херсонщины, где не было леса.Сохранилась и немецкая характеристика херсонских партизан в которой говорилось: "Партизаны отчаянно сопротивлялись, взять их в плен без потерь было невозможно, поэтому боролись с ними до полного уничтожения".Однако, отряд Гирского не только умело скрывался, но и контратаковал. Именно они совершили диверсию по уничтожению телефонной связи в Херсоне, вывели из строя несколько единиц немецкой военной техники, они же сожгли склад горючего. Но, пожалуй, самой дерзкой стала их акция по нападению на гостиницу "Европейская", в ходе которой отрядом Гирского было уничтожено около полутора десятков офицеров рейха.К сожалению, партизаны были обнаружены немцами уже в сентябре 1941 года. Недалеко от села Малая Андроновка они были окружены и приняли последний бой. В ходе которого уничтожили еще 20 гитлеровцев. Израсходовав практически все боеприпасы, командование отряда подорвало себя на последней связке гранат.Забегая вперед, стоит сказать, что такой исход партизаны предпочли по той простой причине, что зверства оккупантов на Херсонщине выделялись даже на фоне всей остальной Украины. И, видимо, по тем же причинам, партизанское движение Херсона отрядом Гирского далеко не исчерпывалось.В партизаны шли даже дети, как например, в отряде "Мальчики с Карантинного", куда входили подростки в возрасте 14-17 лет. И которые также похищали у немцев оружие, уничтожали живую силу противника и совершали диверсии. В 1942 году группа была раскрыта. Нескольких из этих ребят расстреляли вместе с их отцами, которые пытались оказать гестаповцам сопротивление при аресте, других казнили после долгих пыток.Как вспоминала потом сестра одного из юных партизан Александра Рублева: "Вместе с Шурой арестовали отца, где и замучили. Шуру расстреляли 22 августа 1942 г. вместе с ребятами".Был и еще один подростковый партизанский отряд, "Патриоты Родины", который возглавил секретарь комсомольской организации школы №7 Илья Кулик. Группа действовала, фактически, самостоятельно, без связи с другими партизанскими организациями, но настолько эффективно, что за голову Кулика была назначена награда в 10 тысяч рейхсмарок.И это было вполне логично, поскольку ранее комсомольцы-партизаны на линии Апостолово-Снигиревка, пустили под откос немецкий военный поезд.Группа была раскрыта в конце ноября 1942 года. Конспиративную квартиру Ильи Кулика окружили немцы. Он оказал сопротивление, и отбивался до последнего патрона. Последний патрон он отправил себе в висок, не желая сдаваться в плен. Однако выжил. Даже в таком состоянии немцы предпочли приковать наручниками к больничной койке. На которой он вскоре и умер.Еще одно славное имя в истории херсонского партизанского движения – это Людмила (Ляля) Воеводина. Она возглавляла подпольную группу на базе сельскохозяйственного института. В задачи группы входило распространение пропагандистских материалов и вербовка в партизаны людей из состава шуцамншафта (полицаев) Херсона. И, надо сказать, что с этой работой группа Воеводиной справлялась не безуспешно.Как вспоминала мать Ляли, "Людмила из имеющейся у нее "Большой Советской Энциклопедии" узнала, как следует сделать гектограф и первые три квартала 1942 года они (с Дусей Свиридовой) выпускали листовки за подписью П.О. (подпольная организация). Людмила и Дуся из колб с препаратами собирали спирт, заменяя его формалином. За профильтрованный спирт приобретали у шуцманов паспорта, которые являлись большой необходимостью. Ляля прекрасно подделывала немецкую прописку, часто работая по ночам при светильниках. Людмила поставила перед собой задачу, организовать подполье в батальоне шуцманов".В 1943 году руководством отряда было принято решение уходить из Херсона на соединение с частями Красной Армии. Но, судя по всему, кто-то их предал, и группа была уничтожена в пути.Это далеко не все подпольные и партизанские группы, которые действовали в те годы в Херсоне и окрестностях. И такая партизанская активность, помимо прочих, общих причин, была продиктована еще и тем, что творили в Херсоне фашисты.Здесь нужно пояснить, что Херсон и Николаев были для Рейха стратегическими транспортными узлами. Отсюда гитлеровцы планировали двигаться на Кавказ с целью захвата нефтяных месторождений. Поэтому местное население необходимо было сломить максимально жестко и в кратчайшие сроки.И немцы ломали.Из донесения начальника политуправления 3-го Украинского фронта генерал-лейтенанта Михаила Рудакова,= (составленного уже в 1944 году): Не лучше поступали и с гражданским населением.По данным Рудакова, только гестапо уничтожило за период оккупации Херсона более 17 тысяч советских мирных граждан. И показательно в этом смысле то, что немецкое командование прямо и категорически запретило солдатам и офицерам вести фото и киносъёмку творимых расправ. Даже до фашистов дошло, что в Херсоне они делают "что-то не то".Сейчас, как и в 1944 году Херсон снова освобожден от нацистов. И то, что памятники героям той войны, забытые, заброшенные, а то и разрушенные, снова восстанавливают простые русские добровольцы – это очень четкий и показательный символ того, против кого именно ведется специальная военная операция на Украине.
https://ukraina.ru/20191016/1025341275.html
https://ukraina.ru/20220912/1038642468.html
https://ukraina.ru/20220313/1033507292.html
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Александр Чаусов
Александр Чаусов
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
история, партизаны, великая отечественная война, херсон
История, партизаны, Великая Отечественная война, Херсон

"Ни днем, ни ночью не прекращались пытки" Как партизаны Херсона сопротивлялись нацистам

12:00 13.09.2022 (обновлено: 12:11 13.09.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБелорусские партизаны. 1944 год.
Белорусские партизаны. 1944 год. - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Александр Чаусов
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Российские добровольцы в Херсоне восстановили барельеф командиру партизанского отряда Емельяну Гирскому. Памятник до того, пребывал в откровенно плачевном состоянии. При том, что и Гирский, и многие другие партизаны Херсонского края, в героической борьбе с оккупантами, не пожалели собственной жизни.
Отряд Емельяна Гирского ушел в Алешковские пески в конце августа 1941 года. То есть, практически сразу после того, как город 19 августа взяли немцы. В мирной жизни командир этого отряда занимал должность заместителя председателя Херсонского горисполкома. В жизни же военной, хоть и на несколько месяцев, стал настоящим бичом для фашистов.
Сами немцы недоумевали, как эти партизаны могут прятаться и уходить от них в песках и в полях. Отряд Гирского ушел в те районы Херсонщины, где не было леса.
Сохранилась и немецкая характеристика херсонских партизан в которой говорилось: "Партизаны отчаянно сопротивлялись, взять их в плен без потерь было невозможно, поэтому боролись с ними до полного уничтожения".
Однако, отряд Гирского не только умело скрывался, но и контратаковал. Именно они совершили диверсию по уничтожению телефонной связи в Херсоне, вывели из строя несколько единиц немецкой военной техники, они же сожгли склад горючего. Но, пожалуй, самой дерзкой стала их акция по нападению на гостиницу "Европейская", в ходе которой отрядом Гирского было уничтожено около полутора десятков офицеров рейха.
К сожалению, партизаны были обнаружены немцами уже в сентябре 1941 года. Недалеко от села Малая Андроновка они были окружены и приняли последний бой. В ходе которого уничтожили еще 20 гитлеровцев. Израсходовав практически все боеприпасы, командование отряда подорвало себя на последней связке гранат.
Оборона Одессы. Моряки-черноморцы приехали на помощь родному городу. - РИА Новости, 1920, 16.10.2019
16 октября 2019, 06:35
«Мы не могли толком понять – почему оставляем Одессу». Финальный аккорд героической обороны«В глубокой тишине, без труб и барабанов, Одессу оставляет последний батальон», - эвакуация оборонительного района 16 октября 1941 года по праву может считаться образцовой. Около 86 тысяч военнослужащих, 15 тысяч гражданских лиц, вооружение и техника были в один день выведены в Крым. Но Одесса еще могла держаться
Забегая вперед, стоит сказать, что такой исход партизаны предпочли по той простой причине, что зверства оккупантов на Херсонщине выделялись даже на фоне всей остальной Украины. И, видимо, по тем же причинам, партизанское движение Херсона отрядом Гирского далеко не исчерпывалось.
В партизаны шли даже дети, как например, в отряде "Мальчики с Карантинного", куда входили подростки в возрасте 14-17 лет. И которые также похищали у немцев оружие, уничтожали живую силу противника и совершали диверсии. В 1942 году группа была раскрыта. Нескольких из этих ребят расстреляли вместе с их отцами, которые пытались оказать гестаповцам сопротивление при аресте, других казнили после долгих пыток.
Как вспоминала потом сестра одного из юных партизан Александра Рублева: "Вместе с Шурой арестовали отца, где и замучили. Шуру расстреляли 22 августа 1942 г. вместе с ребятами".
Был и еще один подростковый партизанский отряд, "Патриоты Родины", который возглавил секретарь комсомольской организации школы №7 Илья Кулик. Группа действовала, фактически, самостоятельно, без связи с другими партизанскими организациями, но настолько эффективно, что за голову Кулика была назначена награда в 10 тысяч рейхсмарок.
И это было вполне логично, поскольку ранее комсомольцы-партизаны на линии Апостолово-Снигиревка, пустили под откос немецкий военный поезд.
Вчера, 13:07
"Скоро наши придут!". Как подросток из Николаева стал героем-антифашистом
Группа была раскрыта в конце ноября 1942 года. Конспиративную квартиру Ильи Кулика окружили немцы. Он оказал сопротивление, и отбивался до последнего патрона. Последний патрон он отправил себе в висок, не желая сдаваться в плен. Однако выжил. Даже в таком состоянии немцы предпочли приковать наручниками к больничной койке. На которой он вскоре и умер.
Еще одно славное имя в истории херсонского партизанского движения – это Людмила (Ляля) Воеводина. Она возглавляла подпольную группу на базе сельскохозяйственного института. В задачи группы входило распространение пропагандистских материалов и вербовка в партизаны людей из состава шуцамншафта (полицаев) Херсона. И, надо сказать, что с этой работой группа Воеводиной справлялась не безуспешно.
Как вспоминала мать Ляли, "Людмила из имеющейся у нее "Большой Советской Энциклопедии" узнала, как следует сделать гектограф и первые три квартала 1942 года они (с Дусей Свиридовой) выпускали листовки за подписью П.О. (подпольная организация). Людмила и Дуся из колб с препаратами собирали спирт, заменяя его формалином. За профильтрованный спирт приобретали у шуцманов паспорта, которые являлись большой необходимостью. Ляля прекрасно подделывала немецкую прописку, часто работая по ночам при светильниках. Людмила поставила перед собой задачу, организовать подполье в батальоне шуцманов".
В 1943 году руководством отряда было принято решение уходить из Херсона на соединение с частями Красной Армии. Но, судя по всему, кто-то их предал, и группа была уничтожена в пути.
Освобождение Херсона - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 22:05
«Ночь была адская». Как освобождали Херсон13 марта 1944 года советские войска освободили крупный областной центр юга Украинской ССР город Херсон. Несмотря на то, его освобождение всё же было второстепенным моментом в начатой 6 марта 3-м Украинским фронтом Березнеговато-Снигирёвской наступательной операции, что этот населённый пункт имел для республики большое значение
Это далеко не все подпольные и партизанские группы, которые действовали в те годы в Херсоне и окрестностях. И такая партизанская активность, помимо прочих, общих причин, была продиктована еще и тем, что творили в Херсоне фашисты.
Здесь нужно пояснить, что Херсон и Николаев были для Рейха стратегическими транспортными узлами. Отсюда гитлеровцы планировали двигаться на Кавказ с целью захвата нефтяных месторождений. Поэтому местное население необходимо было сломить максимально жестко и в кратчайшие сроки.
И немцы ломали.
Из донесения начальника политуправления 3-го Украинского фронта генерал-лейтенанта Михаила Рудакова,= (составленного уже в 1944 году):

"в августе 1941 года в город Херсон немцами было согнано много советских военнопленных. В обувной фабрике, в городской тюрьме и школе №28 были установлены лагеря. Первый лагерь представлял из себя площадь, изрытую рвами. Они набивались людьми так, что можно было лишь стоять, в лучшем случае – сесть.

Ни днем, ни ночью не прекращались пытки. Жители города наблюдали, как немцы мучали красноармейцев, заставляли голыми подолгу лежать на льду, по 2-3 часа стоять с поднятыми вверх руками. В сутки погибало по сотне военнопленных. Мертвых, а иногда еще дышавших людей бросали через забор на кладбище, которое было установлено на городском мусорнике.

Очевидцы, проживавшие недалеко от тюрьмы, рассказали, что в феврале 1942 года в один день немцы вывозили из лагеря трупы на 50 подводах…

Ужасные злодеяния немецкие изверги совершали в лагере, который был расположен в школе №28. Как показали жительницы города Херсона…, немцы принуждали советских военнопленных выступать по радио и рассказывать о якобы "хорошей" жизни в немецком плену, а также петь песни. Все военнопленные категорически отказывались выполнять это гнусное требование. Тогда разъяренные гитлеровцы наглухо закрыли подвалы, и все находившиеся там военнопленные задохнулись".

Не лучше поступали и с гражданским населением.
По данным Рудакова, только гестапо уничтожило за период оккупации Херсона более 17 тысяч советских мирных граждан. И показательно в этом смысле то, что немецкое командование прямо и категорически запретило солдатам и офицерам вести фото и киносъёмку творимых расправ. Даже до фашистов дошло, что в Херсоне они делают "что-то не то".
Сейчас, как и в 1944 году Херсон снова освобожден от нацистов. И то, что памятники героям той войны, забытые, заброшенные, а то и разрушенные, снова восстанавливают простые русские добровольцы – это очень четкий и показательный символ того, против кого именно ведется специальная военная операция на Украине.
 
ИсторияпартизаныВеликая Отечественная войнаХерсон
 
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