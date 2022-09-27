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Госдума сохранила рабочие места за мобилизованными и добровольцами

Госдума сохранила рабочие места за мобилизованными и добровольцами - 27.09.2022 Украина.ру

Госдума сохранила рабочие места за мобилизованными и добровольцами

Госдума России приняли поправки в Трудовой кодекс РФ, обеспечивающие трудовые гарантии мобилизованным гражданам и добровольцам. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе нижней палаты российского парламента

2022-09-27T13:59

2022-09-27T13:59

2022-09-27T13:59

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госдума

мобилизация

работа

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Депутаты Госдумы приняли поправки в Трудовой кодекс, согласно которым за мобилизованными и добровольцами сохранят рабочие места. Трудовой договор будет приостанавливаться до момента окончания военной службы, а после нее граждане смогут вернуться на рабочее место в течение трех месяцев. Период военной службы мобилизованных будет засчитываться в трудовой стаж и стаж работы по специальности. Для членов семей мобилизованных и добровольцев предусмотрели права отказаться от служебных командировок, сверхурочной работы, сохранения рабочего места при сокращении численности или штата сотрудников. Граждане, которые заключили контракты о прохождении военной службы с 24 февраля по 21 сентября 2022 года получат право трудоустройства на работу по ранее занимаемой должности у работодателя.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, госдума, мобилизация, работа