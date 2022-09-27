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Госдума сохранила рабочие места за мобилизованными и добровольцами
Госдума сохранила рабочие места за мобилизованными и добровольцами - 27.09.2022 Украина.ру
Госдума сохранила рабочие места за мобилизованными и добровольцами
Госдума России приняли поправки в Трудовой кодекс РФ, обеспечивающие трудовые гарантии мобилизованным гражданам и добровольцам. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе нижней палаты российского парламента
2022-09-27T13:59
2022-09-27T13:59
2022-09-27T13:59
новости
госдума
мобилизация
работа
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Депутаты Госдумы приняли поправки в Трудовой кодекс, согласно которым за мобилизованными и добровольцами сохранят рабочие места. Трудовой договор будет приостанавливаться до момента окончания военной службы, а после нее граждане смогут вернуться на рабочее место в течение трех месяцев. Период военной службы мобилизованных будет засчитываться в трудовой стаж и стаж работы по специальности. Для членов семей мобилизованных и добровольцев предусмотрели права отказаться от служебных командировок, сверхурочной работы, сохранения рабочего места при сокращении численности или штата сотрудников. Граждане, которые заключили контракты о прохождении военной службы с 24 февраля по 21 сентября 2022 года получат право трудоустройства на работу по ранее занимаемой должности у работодателя.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, госдума, мобилизация, работа
Новости, Госдума, мобилизация, работа
Госдума сохранила рабочие места за мобилизованными и добровольцами
Госдума России приняли поправки в Трудовой кодекс РФ, обеспечивающие трудовые гарантии мобилизованным гражданам и добровольцам. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе нижней палаты российского парламента
Депутаты Госдумы приняли поправки в Трудовой кодекс, согласно которым за мобилизованными и добровольцами сохранят рабочие места. Трудовой договор будет приостанавливаться до момента окончания военной службы, а после нее граждане смогут вернуться на рабочее место в течение трех месяцев.
"Принятые сегодня законы обеспечат трудовые гарантии мобилизованным гражданам и добровольцам. За ними сохранится рабочее место, должность, а также социально-трудовые гарантии на весь период военной службы. Солдаты и офицеры обеспечивают безопасность нашей страны и должны быть уверены: о них позаботятся", - сказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Период военной службы мобилизованных будет засчитываться в трудовой стаж и стаж работы по специальности. Для членов семей мобилизованных и добровольцев предусмотрели права отказаться от служебных командировок, сверхурочной работы, сохранения рабочего места при сокращении численности или штата сотрудников.
Граждане, которые заключили контракты о прохождении военной службы с 24 февраля по 21 сентября 2022 года получат право трудоустройства на работу по ранее занимаемой должности у работодателя.