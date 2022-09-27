https://ukraina.ru/20220927/1039125477.html

"Зеленскому нашли замену": эксперты об интервью главкома ВСУ Залужного

"Зеленскому нашли замену": эксперты об интервью главкома ВСУ Залужного - 27.09.2022 Украина.ру

"Зеленскому нашли замену": эксперты об интервью главкома ВСУ Залужного

Украина.ру, 27.09.2022

2022-09-27T13:41

2022-09-27T13:41

2022-09-27T13:41

эксклюзив

валерий залужный

всу

украина

сша

владимир зеленский

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В понедельник, 26 сентября, американское издание Time выпустило большую комплиментарную статью о главнокомандующем Вооружёнными силами Украины генерале армии Валерии Залужном.Издание назвало Залужного "ответственным за мужество и прогресс украинской армии", а также "вторым лицом войны" после президента Украины Владимира Зеленского.При этом Time не скупилось на комплименты Залужного, называя его "закалённым годами борьбы с Россией", а также членом нового поколения украинских лидеров, которые научились быть гибкими и делегировать решения командирам на местах.Примечательно, что сам главком ВСУ, несмотря на то, что ВС РФ являются его противниками, отмечает, что многому учится у некоторых российских военачальников."Я вырос на российской военной доктрине и до сих пор считаю, что вся военная наука находится в России. Я учился у Герасимова (генерал армии, начальник Генерального штаба ВС РФ – Ред.). Я читал все, что он когда-либо писал… Он умнейший из людей, и мои ожидания от него были огромными", – заявил Залужный.Он также призвал готовиться к долгим боевым действиям. Даже если между Украиной и Россией будет достигнуто мирное соглашение, Залужный уверен, что боевые действия со временем продолжатся.Отдельного внимания заслуживает обложка журнала Timeс Залужным на ней. Это портрет в цветах украинского флага – герой смотрит на читателя пронизывающим храбрым взглядом. На обложке Time уже дважды побывал Зеленский, но его образ – это скорее образ мученика, на черном фоне.Появились мнения, что из-за этого интервью может случиться раскол между Зеленским и Залужным. Своими мнениями на этот счёт в соцсетях поделились политические эксперты и лидеры мнений.Российский политолог Евгений Минченко:"Говорят, украинский главком Валерий Залужный в интервью The Time расхвалил руководителя российского Генштаба Валерия Герасимова и поведал журналистам, что у него до сих пор хранится в кабинете его полное собрание сочинений.Попытался купить – не вышло (Нет ни в одном магазине. Нет даже упоминаний. Есть пара статей в Интернете.Это такой тонкий троллинг? Или инструмент бесплатного разгона сигнала?Upd. В процессе обсуждения в социальных сетях:1. Нашлись в каталогах два учебника в соавторстве. Но нет в продаже.2. Есть мнение, что Залужный говорит о том, что Украина реализует "доктрину Герасимова" – имеет смысл. Нынешний конфликт характеризуется большим объемом использования невоенных средств воздействия – экономических, информационных.3. Возможно, Залужный примеряет на себя в будущем роль миротворца. Как де Голль и Лебедь, будучи боевыми генералами, смогли продать населению подписанные ими уступки по итогам военных действий, поскольку не было сомнений в их личном мужестве".Политолог Станислав Белковский отметил, что на украинской политическом Олимпе четко обозначились два лидера:"На обложке журнала Time нынче – генерал В. Ф. Залужный, главнокомандующий ВСУ.Сегодня в Украине ровно две политические фигуры первого уровня/эшелона: В. А. Зеленский и В. Ф. Залужный. До конца невойны их конкуренция будет латентной. А в какую форму перейдёт потом – пока неясно".Блогер Тарик Незалежко уверен, что Запад будет смещать Зеленского:"Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного поместили на обложку нового выпуска журнала Time. "Генерал. Внутри украинского контрнаступления, которое изменило ход войны", - написано на обложке.Замена Зеленскому найдена".Специалист по связям с общественностью Юрий Радухин отметил ошибки президента Зеленского:"ИНТЕРВЬЮ ЗАЛУЖНОГО "TIME" (фрагмент)#Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал интервью американскому журналу TIME. В частности, журнал пишет: "Перед войной Залужный, в отличие от Зеленского, всегда верил данным разведки США и Британии. Он все время готовил ВСУ к войне".На мой взгляд, это очень важный момент в интервью Залужному. Прежде всего, президент и ВерхоГлав Зеленский должен сам себе задать далеко не риторический вопрос: Как оно так произошло, что я не верил данным разведки партнеров (?); что и кто помог этому (?) и т.д.Сейчас лишний раз перечислять тяжелые последствия искаженного восприятия президентом Зеленским реальности до 24 февраля – нецелесообразно. Но Президент должен прежде всего сам себе ответить кто или что способствовало формированию его ошибочных взглядов перед войной.Такие ошибки стали очень дорогими для Украины. Речь идет о войне и человеческой жизни.Если в мирное время какие-то подковерные интриги, или игры еще допустимы… Так во время военного положения, такие люди у власти в окружении Президента…Это, по меньшей мере, должностная криминальная халатность. Это важно понимать, потому что такие люди как факторы влияния должны навсегда исчезнуть с кадровой карты государственной службы и политической жизни и управления Украиной.Оставлять все как есть – это угроза национальной безопасности. Есть ошибки, которые по тяжести последствий нельзя исправить, и конечно прощать! У украинского общества – очень хорошая историческая память!"Украинский политтехнолог Дмитрий Раимов тоже убежден, что Залужный – будущий президент, но военной диктатуре не позавидуешь:"Генерал украинской армии и народа. Если он выиграет войну (не снимут, не раскроется какая-нибудь муть) – это будущий украинский президент. Уточню – войну мы выигрываем, но важно, кто из первых лиц будет принимать парад победы.Однако я не уверен, что вы будете счастливы жить в стране, руководящей (скорее всего, имеется в виду руководИМОЙ – Прим. Ред.) военными. Это между Эйзенхауэром и Пиночетом.Я отдельно вам напишу, как первый стал президентом. В штатах – сильные институты, а у нас сейчас сильные военкомы. Может, он просто навсегда останется героем и отцом государства. Однако это же говорили Кличко и Зеленскому – нафига, вас же все знают, будьте в государстве ориентирами для людей, но.Короче, это будет интересная история".* Орфография и пунктуация авторов сохранены

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эксклюзив, валерий залужный, всу, украина, сша, владимир зеленский