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Патриарх Кирилл обозначил путь к примирению России и Украины
Патриарх Кирилл обозначил путь к примирению России и Украины - 27.09.2022 Украина.ру
Патриарх Кирилл обозначил путь к примирению России и Украины
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 27 сентября в проповеди после Литургии в Храме Христа Спасителя рассказал о духовной мобилизации, которая послужит примирению России и Украины
2022-09-27T13:45
2022-09-27T13:45
2022-09-27T13:45
новости
патриарх кирилл
украина
россия
мобилизация
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Глава РПЦ отметил, что сейчас наступило судьбоносное время, в которое нужно "обновить нашу веру, обострить наше сознание и нашу память, на многое посмотреть иначе"."И вот тогда эта наша духовная мобилизация, к которой я сейчас всех призываю, поможет и мобилизации всех сил нашего Отечества и одновременно она, несомненно, поможет в конце концов полному примирению России и Украины, которые являются единым пространством Русской православной церкви", - сказал патриарх.В случае "компромиссного мира" Москвы с майданным режимом историю Украинской православной церкви Московского патриархата можно будет считать исчерпанной — ее официально запретят или же заставят "добровольно" слиться с раскольничьей ПЦУ, говорится в статье "Украденная Вера. Как уничтожают каноническое православие на Украине" издания Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, патриарх кирилл, украина, россия, мобилизация
Новости, Патриарх Кирилл, Украина, Россия, мобилизация
Патриарх Кирилл обозначил путь к примирению России и Украины
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 27 сентября в проповеди после Литургии в Храме Христа Спасителя рассказал о духовной мобилизации, которая послужит примирению России и Украины
Глава РПЦ отметил, что сейчас наступило судьбоносное время, в которое нужно "обновить нашу веру, обострить наше сознание и нашу память, на многое посмотреть иначе".
"И вот тогда эта наша духовная мобилизация, к которой я сейчас всех призываю, поможет и мобилизации всех сил нашего Отечества и одновременно она, несомненно, поможет в конце концов полному примирению России и Украины, которые являются единым пространством Русской православной церкви", - сказал патриарх.
В случае "компромиссного мира" Москвы с майданным режимом историю Украинской православной церкви Московского патриархата можно будет считать исчерпанной — ее официально запретят или же заставят "добровольно" слиться с раскольничьей ПЦУ, говорится в статье "Украденная Вера. Как уничтожают каноническое православие на Украине" издания Украина.ру