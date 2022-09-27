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Патриарх Кирилл обозначил путь к примирению России и Украины

Патриарх Кирилл обозначил путь к примирению России и Украины - 27.09.2022 Украина.ру

Патриарх Кирилл обозначил путь к примирению России и Украины

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 27 сентября в проповеди после Литургии в Храме Христа Спасителя рассказал о духовной мобилизации, которая послужит примирению России и Украины

2022-09-27T13:45

2022-09-27T13:45

2022-09-27T13:45

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патриарх кирилл

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мобилизация

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Глава РПЦ отметил, что сейчас наступило судьбоносное время, в которое нужно "обновить нашу веру, обострить наше сознание и нашу память, на многое посмотреть иначе"."И вот тогда эта наша духовная мобилизация, к которой я сейчас всех призываю, поможет и мобилизации всех сил нашего Отечества и одновременно она, несомненно, поможет в конце концов полному примирению России и Украины, которые являются единым пространством Русской православной церкви", - сказал патриарх.В случае "компромиссного мира" Москвы с майданным режимом историю Украинской православной церкви Московского патриархата можно будет считать исчерпанной — ее официально запретят или же заставят "добровольно" слиться с раскольничьей ПЦУ, говорится в статье "Украденная Вера. Как уничтожают каноническое православие на Украине" издания Украина.ру

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новости, патриарх кирилл, украина, россия, мобилизация