Медведев: Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо - 27.09.2022 Украина.ру
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Медведев: Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо
Медведев: Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо - 27.09.2022 Украина.ру
Медведев: Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо
Россия может применить ядерное оружие в заранее определенных случаях и в строгом соответствии с законом. Об этом 27 сентября заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в телеграм-канале
2022-09-27T09:56
2022-09-27T09:56
новости
медведев
ядерное оружие
украина
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Россия может применить ядерное оружие, если на союзников нападут с использованием подобного вида вооружений. Кроме этого, ядерное оружие можно применить в случае возникновения угрозы государству, заявил Медведев.Медведев пообещал сделать все, чтобы недопустимо появление ядерного оружия у враждебных соседей. В пример он привел "нацистскую Украину, которая прямо управляется сегодня странами НАТО".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, медведев, ядерное оружие, украина
Новости, Медведев, Ядерное оружие, Украина

Медведев: Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо

09:56 27.09.2022
 
© РИА Новости . Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости . Юлия Зырянова
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Россия может применить ядерное оружие в заранее определенных случаях и в строгом соответствии с законом. Об этом 27 сентября заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в телеграм-канале
Россия может применить ядерное оружие, если на союзников нападут с использованием подобного вида вооружений. Кроме этого, ядерное оружие можно применить в случае возникновения угрозы государству, заявил Медведев.
"Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо. В заранее определённых случаях. В строгом соответствии с Основами государственной политики в области ядерного сдерживания", - заявил Медведев.
Медведев пообещал сделать все, чтобы недопустимо появление ядерного оружия у враждебных соседей. В пример он привел "нацистскую Украину, которая прямо управляется сегодня странами НАТО".
Интервью Премьер-министра РФ Д. Медведева российским телеканалам - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 12:29
Россия выбрала свой путь, обратной дороги нет — МедведевПосле референдумов республики Донбасса и освобожденные территории Украины примут в состав России. Границы РФ усилят Вооруженными силами, а для защиты страны могут использовать любое оружие. Такие выводы 22 сентября у себя в Telegram-канале сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
 
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Заголовок открываемого материала
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