Медведев: Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо
© РИА Новости . Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Россия может применить ядерное оружие в заранее определенных случаях и в строгом соответствии с законом. Об этом 27 сентября заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в телеграм-канале
Россия может применить ядерное оружие, если на союзников нападут с использованием подобного вида вооружений. Кроме этого, ядерное оружие можно применить в случае возникновения угрозы государству, заявил Медведев.
"Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо. В заранее определённых случаях. В строгом соответствии с Основами государственной политики в области ядерного сдерживания", - заявил Медведев.
Медведев пообещал сделать все, чтобы недопустимо появление ядерного оружия у враждебных соседей. В пример он привел "нацистскую Украину, которая прямо управляется сегодня странами НАТО".
22 сентября, 12:29Россия выбрала свой путь, обратной дороги нет — МедведевПосле референдумов республики Донбасса и освобожденные территории Украины примут в состав России. Границы РФ усилят Вооруженными силами, а для защиты страны могут использовать любое оружие. Такие выводы 22 сентября у себя в Telegram-канале сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев