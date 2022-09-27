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Медведев: Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо

Медведев: Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо - 27.09.2022 Украина.ру

Медведев: Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо

Россия может применить ядерное оружие в заранее определенных случаях и в строгом соответствии с законом. Об этом 27 сентября заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в телеграм-канале

2022-09-27T09:56

2022-09-27T09:56

2022-09-27T09:56

новости

медведев

ядерное оружие

украина

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Россия может применить ядерное оружие, если на союзников нападут с использованием подобного вида вооружений. Кроме этого, ядерное оружие можно применить в случае возникновения угрозы государству, заявил Медведев.Медведев пообещал сделать все, чтобы недопустимо появление ядерного оружия у враждебных соседей. В пример он привел "нацистскую Украину, которая прямо управляется сегодня странами НАТО".

https://ukraina.ru/20220922/1038975486.html

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новости, медведев, ядерное оружие, украина