https://ukraina.ru/20220927/1039111799.html

В Николаеве местные активисты анонсировали "концерт Вагнера"

В Николаеве местные активисты анонсировали "концерт Вагнера" - 27.09.2022 Украина.ру

В Николаеве местные активисты анонсировали "концерт Вагнера"

Если бы в Николаеве проходил референдум о присоединении к России, больше половины жителей города были бы "за", также пророссийские активисты в городе расклеивают афиши "концерта Вагнера", анонсированного на 10 октября, рассказал РИА Новости участник николаевского подполья

2022-09-27T09:16

2022-09-27T09:16

2022-09-27T09:16

николаев

новости

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Группа "Вагнер", составленная из добровольцев, принимает активное участие в спецоперации в Донбассе и на Украине.Накануне бизнесмен Евгений Пригожин признал, что это он создал ее в 2014 году. Пригожин отметил, что благодаря отваге ее бойцов коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей.

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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николаев, новости