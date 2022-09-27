В Николаеве местные активисты анонсировали "концерт Вагнера" - 27.09.2022 Украина.ру
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В Николаеве местные активисты анонсировали "концерт Вагнера"
В Николаеве местные активисты анонсировали "концерт Вагнера" - 27.09.2022 Украина.ру
В Николаеве местные активисты анонсировали "концерт Вагнера"
Если бы в Николаеве проходил референдум о присоединении к России, больше половины жителей города были бы "за", также пророссийские активисты в городе расклеивают афиши "концерта Вагнера", анонсированного на 10 октября, рассказал РИА Новости участник николаевского подполья
2022-09-27T09:16
2022-09-27T09:16
николаев
новости
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Группа "Вагнер", составленная из добровольцев, принимает активное участие в спецоперации в Донбассе и на Украине.Накануне бизнесмен Евгений Пригожин признал, что это он создал ее в 2014 году. Пригожин отметил, что благодаря отваге ее бойцов коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей.
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николаев, новости
Николаев, Новости

В Николаеве местные активисты анонсировали "концерт Вагнера"

09:16 27.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы группировки "Бахмут" ЧВК "Вагнер"
Бойцы группировки Бахмут ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Если бы в Николаеве проходил референдум о присоединении к России, больше половины жителей города были бы "за", также пророссийские активисты в городе расклеивают афиши "концерта Вагнера", анонсированного на 10 октября, рассказал РИА Новости участник николаевского подполья
Группа "Вагнер", составленная из добровольцев, принимает активное участие в спецоперации в Донбассе и на Украине.
Накануне бизнесмен Евгений Пригожин признал, что это он создал ее в 2014 году. Пригожин отметил, что благодаря отваге ее бойцов коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР.
"Если бы у нас проводился референдум в Николаеве, то я уверен, что большинство, больше половины жителей проголосовали бы еще в первый день за вступление в Россию… Мы этого ждали еще весной 2014 года, ждали еще с 7 апреля, когда нациков завозили с Ивано-Франковска, глава Николаевского ОВД Мериков со своим братом (Вадимом Мериковым. — Прим. ред.), который потом стал губернатором (Николаевской области в 2014-2016 годах), которые расстреливали наши палатки возле памятника Ольшанцам. Мы ждем этого и сейчас (референдума. — Прим. ред.) и мы дождемся", — сказал собеседник агентства, отметив, что Николаев всегда был русским городом.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей.
Вчера, 04:15
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