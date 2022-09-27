https://ukraina.ru/20220927/1039099430.html

Царев рассказал, когда Россия сможет применить ядерное оружие

Царев рассказал, когда Россия сможет применить ядерное оружие - 27.09.2022 Украина.ру

Царев рассказал, когда Россия сможет применить ядерное оружие

Россия сможет применить ядерное оружие только при условии, если будут соответствующие угрозы в сторону РФ, сказал депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру

2022-09-27T05:45

2022-09-27T05:45

2022-09-27T05:45

новости

ядерное оружие

россия

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Издание TheNew York Times ранее написало, что президент России Владимир Путин может применить тактическое ядерное оружие, но пока нет доказательств того, что он перемещает это оружие или готовит такой удар.По его мнению, если будут соответствующие угрозы в сторону РФ, то она может применить ядерное оружие.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220926/1039093216.html

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2022

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новости, ядерное оружие, россия