"Все страшилки не состоятельны": Пургин рассказал, как пройдет отопительный сезон в ДНР - 27.09.2022 Украина.ру
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"Все страшилки не состоятельны": Пургин рассказал, как пройдет отопительный сезон в ДНР
"Все страшилки не состоятельны": Пургин рассказал, как пройдет отопительный сезон в ДНР - 27.09.2022 Украина.ру
"Все страшилки не состоятельны": Пургин рассказал, как пройдет отопительный сезон в ДНР
Отопительный сезон в ДНР начнется с опозданием, потому что проблема состоит в воде, ее недостаточно, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру
2022-09-27T06:30
2022-09-27T06:30
новости
андрей пургин
отопительный сезон
донецк
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Он рассказал, что местные власти в ДНР максимально способствуют отъезду людей, но кто хотел и мог – уже уехали, а те, кто остался, готовятся к зимовке.По его мнению, проблема состоит в том, что если бы была вода, то ее можно было подать в отопительную систему, а там нет воды, чтобы даже смыть унитаз.Именно Донецку для запуска отопительной системы нужно единоразово 250 тысяч тонн воды, а там на всю республику подается только 70 тысяч в сутки, заключил Пургин.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220926/1039072813.html
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новости, андрей пургин, отопительный сезон, донецк
Новости, Андрей Пургин, отопительный сезон, Донецк

"Все страшилки не состоятельны": Пургин рассказал, как пройдет отопительный сезон в ДНР

06:30 27.09.2022
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости . Мария Девахина
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Отопительный сезон в ДНР начнется с опозданием, потому что проблема состоит в воде, ее недостаточно, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру
Он рассказал, что местные власти в ДНР максимально способствуют отъезду людей, но кто хотел и мог – уже уехали, а те, кто остался, готовятся к зимовке.
В том, что отопительный сезон в ДНР будет не весь и начнется с опозданием, не сомневается никто, кроме людей во властных кабинетах. С другой стороны, донецкие сети в нормальном состоянии. Все страшилки, что мы сгорим, если у нас будут работать электроприборы, не состоятельны.
Андрей Пургин интервью
Андрей Пургин
один из основателей ДНР
По его мнению, проблема состоит в том, что если бы была вода, то ее можно было подать в отопительную систему, а там нет воды, чтобы даже смыть унитаз.
Именно Донецку для запуска отопительной системы нужно единоразово 250 тысяч тонн воды, а там на всю республику подается только 70 тысяч в сутки, заключил Пургин.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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НовостиАндрей Пургинотопительный сезонДонецк
 
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Заголовок открываемого материала
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06:30"Все страшилки не состоятельны": Пургин рассказал, как пройдет отопительный сезон в ДНР
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06:00"Большая проблема": Пургин рассказал, сколько угля осталось в Донбассе
05:56Нас убивали, чтобы мы не достались России. Как проходит референдум в "образцовом" Мариуполе
05:45Главное на 27 сентября: в России и в мире
05:45Царев рассказал, когда Россия сможет применить ядерное оружие
05:30"В период войны проблемы стали кричащими": Пургин предположил, когда в Донецке будет вода
05:15Каждый из этих детей в Донбассе может рассказать, как на его глазах кого-то убили – Александров
05:00"Разучились гулять и отдыхать": один из основателей ДНР рассказал, какая обстановка сейчас в Донецке
04:45"Пережили нечеловеческий ужас": Александров о том, как помочь детям, которые находились под обстрелами
04:30Пургин рассказал, какое будет административно-территориальное устройство Донбасса
04:15"Это как глоток свежего воздуха": один из основателей ДНР о том, как люди отнеслись к референдумам
04:00Пургин назвал плюсы и проблемы референдумов на освобожденных территориях
19:15Залужный как главная угроза, проблемы с NASAMS. Итоги 26 сентября на Украине
18:55"Роза ветров". Эксперты и политики о возможности ядерного сценария в развитии украинского кризиса
18:44Ядерные державы. Краткая справка
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