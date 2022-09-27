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"Все страшилки не состоятельны": Пургин рассказал, как пройдет отопительный сезон в ДНР
"Все страшилки не состоятельны": Пургин рассказал, как пройдет отопительный сезон в ДНР - 27.09.2022 Украина.ру
"Все страшилки не состоятельны": Пургин рассказал, как пройдет отопительный сезон в ДНР
Отопительный сезон в ДНР начнется с опозданием, потому что проблема состоит в воде, ее недостаточно, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру
2022-09-27T06:30
2022-09-27T06:30
2022-09-27T06:30
новости
андрей пургин
отопительный сезон
донецк
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Он рассказал, что местные власти в ДНР максимально способствуют отъезду людей, но кто хотел и мог – уже уехали, а те, кто остался, готовятся к зимовке.По его мнению, проблема состоит в том, что если бы была вода, то ее можно было подать в отопительную систему, а там нет воды, чтобы даже смыть унитаз.Именно Донецку для запуска отопительной системы нужно единоразово 250 тысяч тонн воды, а там на всю республику подается только 70 тысяч в сутки, заключил Пургин.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220926/1039072813.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, андрей пургин, отопительный сезон, донецк
"Все страшилки не состоятельны": Пургин рассказал, как пройдет отопительный сезон в ДНР
Отопительный сезон в ДНР начнется с опозданием, потому что проблема состоит в воде, ее недостаточно, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру
Он рассказал, что местные власти в ДНР максимально способствуют отъезду людей, но кто хотел и мог – уже уехали, а те, кто остался, готовятся к зимовке.
В том, что отопительный сезон в ДНР будет не весь и начнется с опозданием, не сомневается никто, кроме людей во властных кабинетах. С другой стороны, донецкие сети в нормальном состоянии. Все страшилки, что мы сгорим, если у нас будут работать электроприборы, не состоятельны.
Андрей Пургин
один из основателей ДНР
По его мнению, проблема состоит в том, что если бы была вода, то ее можно было подать в отопительную систему, а там нет воды, чтобы даже смыть унитаз.
Именно Донецку для запуска отопительной системы нужно единоразово 250 тысяч тонн воды, а там на всю республику подается только 70 тысяч в сутки, заключил Пургин.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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