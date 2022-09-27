https://ukraina.ru/20220927/1039088157.html

"Все страшилки не состоятельны": Пургин рассказал, как пройдет отопительный сезон в ДНР

"Все страшилки не состоятельны": Пургин рассказал, как пройдет отопительный сезон в ДНР - 27.09.2022 Украина.ру

"Все страшилки не состоятельны": Пургин рассказал, как пройдет отопительный сезон в ДНР

Отопительный сезон в ДНР начнется с опозданием, потому что проблема состоит в воде, ее недостаточно, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру

2022-09-27T06:30

2022-09-27T06:30

2022-09-27T06:30

новости

андрей пургин

отопительный сезон

донецк

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Он рассказал, что местные власти в ДНР максимально способствуют отъезду людей, но кто хотел и мог – уже уехали, а те, кто остался, готовятся к зимовке.По его мнению, проблема состоит в том, что если бы была вода, то ее можно было подать в отопительную систему, а там нет воды, чтобы даже смыть унитаз.Именно Донецку для запуска отопительной системы нужно единоразово 250 тысяч тонн воды, а там на всю республику подается только 70 тысяч в сутки, заключил Пургин.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220926/1039072813.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, андрей пургин, отопительный сезон, донецк