"В период войны проблемы стали кричащими": Пургин предположил, когда в Донецке будет вода - 27.09.2022 Украина.ру
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"В период войны проблемы стали кричащими": Пургин предположил, когда в Донецке будет вода
"В период войны проблемы стали кричащими": Пургин предположил, когда в Донецке будет вода - 27.09.2022 Украина.ру
"В период войны проблемы стали кричащими": Пургин предположил, когда в Донецке будет вода
Донбасс остался без воды, но для решения проблемы нужно вложить большое количество средств, на которое потребуется два-три года, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру
2022-09-27T05:30
2022-09-27T05:30
донецк
новости
вода
пургин
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Он рассказал, что Украина взорвала водохранилища, водонапорные и насосные, поэтому Донецк вынужден выкачивать свои бессточные водохранилища, провоцируя множество мелких экологических катастроф на своей территории, чтобы немного пожить с водой.Он рассказал, что за все годы независимости Украины в эту сферу не вкладывались никакие деньги, эти проблемы копились еще с советских времен, а в период войны "они стали кричащими".Вопрос с водой в Донецке будет решаться в течение двух-трех лет, предположил один из основателей ДНР.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220924/1038485267.html
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донецк, новости, вода, пургин
Донецк, Новости, вода, Пургин

"В период войны проблемы стали кричащими": Пургин предположил, когда в Донецке будет вода

05:30 27.09.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского взвода народной милиции ЛНР
Работа артиллерийского взвода народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Донбасс остался без воды, но для решения проблемы нужно вложить большое количество средств, на которое потребуется два-три года, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру
Он рассказал, что Украина взорвала водохранилища, водонапорные и насосные, поэтому Донецк вынужден выкачивать свои бессточные водохранилища, провоцируя множество мелких экологических катастроф на своей территории, чтобы немного пожить с водой.
Донбасс действительно остался без воды. Он должен быть сегментирован. Даже если предположить, что мы выйдем на Северский Донец, то придется решить кучу мелочей. Плюс, сам этот канал не весь в бетоне. Первые его два подъема – это глинобитный замок, который пересох, треснул и оплыл. Там и так потери были очень большие. А для этого нужно вложить огромное количество денег.
Андрей Пургин интервью
Андрей Пургин
один из основателей ДНР
Он рассказал, что за все годы независимости Украины в эту сферу не вкладывались никакие деньги, эти проблемы копились еще с советских времен, а в период войны "они стали кричащими".
Вопрос с водой в Донецке будет решаться в течение двух-трех лет, предположил один из основателей ДНР.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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