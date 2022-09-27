https://ukraina.ru/20220927/1039086504.html

"В период войны проблемы стали кричащими": Пургин предположил, когда в Донецке будет вода

"В период войны проблемы стали кричащими": Пургин предположил, когда в Донецке будет вода - 27.09.2022 Украина.ру

"В период войны проблемы стали кричащими": Пургин предположил, когда в Донецке будет вода

Донбасс остался без воды, но для решения проблемы нужно вложить большое количество средств, на которое потребуется два-три года, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру

2022-09-27T05:30

2022-09-27T05:30

2022-09-27T05:30

донецк

новости

вода

пургин

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Он рассказал, что Украина взорвала водохранилища, водонапорные и насосные, поэтому Донецк вынужден выкачивать свои бессточные водохранилища, провоцируя множество мелких экологических катастроф на своей территории, чтобы немного пожить с водой.Он рассказал, что за все годы независимости Украины в эту сферу не вкладывались никакие деньги, эти проблемы копились еще с советских времен, а в период войны "они стали кричащими".Вопрос с водой в Донецке будет решаться в течение двух-трех лет, предположил один из основателей ДНР.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220924/1038485267.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

донецк, новости, вода, пургин