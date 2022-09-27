https://ukraina.ru/20220927/1039086214.html

"Разучились гулять и отдыхать": один из основателей ДНР рассказал, какая обстановка сейчас в Донецке

"Разучились гулять и отдыхать": один из основателей ДНР рассказал, какая обстановка сейчас в Донецке - 27.09.2022 Украина.ру

"Разучились гулять и отдыхать": один из основателей ДНР рассказал, какая обстановка сейчас в Донецке

Донецк опустел, центральные районы серьезно обстреливаются, очень много людей уехало, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру

2022-09-27T05:00

2022-09-27T05:00

2022-09-27T05:00

новости

донецк

днр

андрей пургин

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По его словам, дончане разучились гулять и отдыхать, они даже боятся ходить на рынки из-за обстрелов.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220925/1039066282.html

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2022

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новости, донецк, днр, андрей пургин