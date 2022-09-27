"Разучились гулять и отдыхать": один из основателей ДНР рассказал, какая обстановка сейчас в Донецке - 27.09.2022 Украина.ру
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"Разучились гулять и отдыхать": один из основателей ДНР рассказал, какая обстановка сейчас в Донецке
"Разучились гулять и отдыхать": один из основателей ДНР рассказал, какая обстановка сейчас в Донецке - 27.09.2022 Украина.ру
"Разучились гулять и отдыхать": один из основателей ДНР рассказал, какая обстановка сейчас в Донецке
Донецк опустел, центральные районы серьезно обстреливаются, очень много людей уехало, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру
2022-09-27T05:00
2022-09-27T05:00
новости
донецк
днр
андрей пургин
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По его словам, дончане разучились гулять и отдыхать, они даже боятся ходить на рынки из-за обстрелов.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220925/1039066282.html
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новости, донецк, днр, андрей пургин
Новости, Донецк, ДНР, Андрей Пургин

"Разучились гулять и отдыхать": один из основателей ДНР рассказал, какая обстановка сейчас в Донецке

05:00 27.09.2022
 
© Twitter / Александр Жучковский / Перейти в фотобанкДонецк флаг ДНР
Донецк флаг ДНР - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© Twitter / Александр Жучковский
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Донецк опустел, центральные районы серьезно обстреливаются, очень много людей уехало, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру
Донецк действительно опустел. Центральные районы серьезно обстреливаются. Очень много людей уехало, мобилизация. Плюс, к большому сожалению, восемь лет комендантского часа и жизни на войне сформировали определенный режим.
Андрей Пургин интервью
Андрей Пургин
один из основателей ДНР
По его словам, дончане разучились гулять и отдыхать, они даже боятся ходить на рынки из-за обстрелов.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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