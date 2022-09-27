https://ukraina.ru/20220927/1039086214.html
"Разучились гулять и отдыхать": один из основателей ДНР рассказал, какая обстановка сейчас в Донецке
"Разучились гулять и отдыхать": один из основателей ДНР рассказал, какая обстановка сейчас в Донецке - 27.09.2022 Украина.ру
"Разучились гулять и отдыхать": один из основателей ДНР рассказал, какая обстановка сейчас в Донецке
Донецк опустел, центральные районы серьезно обстреливаются, очень много людей уехало, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру
2022-09-27T05:00
2022-09-27T05:00
2022-09-27T05:00
новости
донецк
днр
андрей пургин
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По его словам, дончане разучились гулять и отдыхать, они даже боятся ходить на рынки из-за обстрелов.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220925/1039066282.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецк, днр, андрей пургин
Новости, Донецк, ДНР, Андрей Пургин
"Разучились гулять и отдыхать": один из основателей ДНР рассказал, какая обстановка сейчас в Донецке
Донецк опустел, центральные районы серьезно обстреливаются, очень много людей уехало, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру
Донецк действительно опустел. Центральные районы серьезно обстреливаются. Очень много людей уехало, мобилизация. Плюс, к большому сожалению, восемь лет комендантского часа и жизни на войне сформировали определенный режим.
Андрей Пургин
один из основателей ДНР
По его словам, дончане разучились гулять и отдыхать, они даже боятся ходить на рынки из-за обстрелов.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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