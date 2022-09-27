https://ukraina.ru/20220927/1039084935.html

Пургин рассказал, какое будет административно-территориальное устройство Донбасса

Пургин рассказал, какое будет административно-территориальное устройство Донбасса - 27.09.2022 Украина.ру

Пургин рассказал, какое будет административно-территориальное устройство Донбасса

Административно-территориальное устройство ЛДНР будет такое, как в советском варианте 1924 года, когда независимые государства ДНР и ЛНР были признаны Москвой, это в любом случае договорная основа, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру

2022-09-27T04:30

2022-09-27T04:30

2022-09-27T04:30

новости

донбасс

андрей пургин

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По его словам, неизвестно, какой договор будет подписан между Донбассом и Москвой, будет ли он в пользу элиты ЛДНР с максимальными полномочиями, или он передаст больше полномочий федеральному центру.Но при разрухе в Донбассе населению республик будет выгодно передать максимальное количество полномочий в Москву, заключил один из основателей ДНР.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220926/1039067511.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, донбасс, андрей пургин