https://ukraina.ru/20220927/1039084935.html
Пургин рассказал, какое будет административно-территориальное устройство Донбасса
Пургин рассказал, какое будет административно-территориальное устройство Донбасса - 27.09.2022 Украина.ру
Пургин рассказал, какое будет административно-территориальное устройство Донбасса
Административно-территориальное устройство ЛДНР будет такое, как в советском варианте 1924 года, когда независимые государства ДНР и ЛНР были признаны Москвой, это в любом случае договорная основа, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру
2022-09-27T04:30
2022-09-27T04:30
2022-09-27T04:30
новости
донбасс
андрей пургин
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По его словам, неизвестно, какой договор будет подписан между Донбассом и Москвой, будет ли он в пользу элиты ЛДНР с максимальными полномочиями, или он передаст больше полномочий федеральному центру.Но при разрухе в Донбассе населению республик будет выгодно передать максимальное количество полномочий в Москву, заключил один из основателей ДНР.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220926/1039067511.html
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2022
Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донбасс, андрей пургин
Новости, Донбасс, Андрей Пургин
Пургин рассказал, какое будет административно-территориальное устройство Донбасса
Административно-территориальное устройство ЛДНР будет такое, как в советском варианте 1924 года, когда независимые государства ДНР и ЛНР были признаны Москвой, это в любом случае договорная основа, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру
Мы столкнулись с тем, что и в случае с Крымом, и в случае с Донбассом был советский вариант 1924 года, когда независимые государства ДНР и ЛНР были признаны Москвой. Это в любом случае договорная основа. Суверенитет, который мы выбрали и завоевали, мы передаем России. Тут не может быть статуса области.
Андрей Пургин
один из основателей ДНР
По его словам, неизвестно, какой договор будет подписан между Донбассом и Москвой, будет ли он в пользу элиты ЛДНР с максимальными полномочиями, или он передаст больше полномочий федеральному центру.
Но при разрухе в Донбассе населению республик будет выгодно передать максимальное количество полномочий в Москву, заключил один из основателей ДНР.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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