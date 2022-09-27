Пургин назвал плюсы и проблемы референдумов на освобожденных территориях
© Валерий МельниковРеферендумы о присоединении к России в ЛНР и ДНР
© Валерий Мельников
Референдум из волеизъявления народа превратился в политико-административную спецоперацию, но для людей это положительный момент и для жителей Донецка - это эмоционально заряженное событие, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру
Ранее власти Донецкой и Луганской Народных Республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав РФ в качестве субъектов федерации. Голосование на всех этих территориях началось 23 сентября, а завершится 27 сентября.
К большому сожалению, референдум из волеизъявления народа превратился в политико-административную спецоперацию. Это подрывает его легитимность в глазах населения. Да, было бы лучше, если бы он был объявлен и подготовлен заранее, чтобы была проведена работа с людьми, и они бы ощутили свою сопричастность.
По его словам, референдум – это положительный момент, люди голосуют и для Донецка – это эмоционально заряженное событие.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.