https://ukraina.ru/20220927/1039082164.html

Пургин назвал плюсы и проблемы референдумов на освобожденных территориях

Пургин назвал плюсы и проблемы референдумов на освобожденных территориях - 27.09.2022 Украина.ру

Пургин назвал плюсы и проблемы референдумов на освобожденных территориях

Референдум из волеизъявления народа превратился в политико-административную спецоперацию, но для людей это положительный момент и для жителей Донецка - это эмоционально заряженное событие, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру

2022-09-27T04:00

2022-09-27T04:00

2022-09-27T04:00

новости

референдум

андрей пургин

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Ранее власти Донецкой и Луганской Народных Республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав РФ в качестве субъектов федерации. Голосование на всех этих территориях началось 23 сентября, а завершится 27 сентября.По его словам, референдум – это положительный момент, люди голосуют и для Донецка – это эмоционально заряженное событие.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220926/1039074257.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, референдум, андрей пургин