Новые условия переговоров РФ и Украины, Кулеба взбесил Шольца: что говорили об Украине в мире 26 сентября

Украина.ру, 26.09.2022

2022-09-26T17:34

Переговорный процесс может возобновиться, но уже по другому сценариюМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Токио сообщил о намерении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана продолжить контакты и с российским, и с украинским лидером."Наш президент всегда в ходе переговоров с Путиным говорит о том, что Зеленский готов к переговорам, а Турция готова организовать их встречу. В ходе переговоров с нашим президентом в Самарканде Путин заявил, что Россия допускает возможность возвращения к переговорам с Украиной", – заявил дипломат.Российская сторона от диалога с Киевом не отказывается, но в настоящий момент для этого предпосылок никаких нет и переговорной перспективы не просматривается."Война на Украине должна завершиться установлением справедливого мира, в первую очередь справедливого для Украины. Как я уже говорил, Турция считает эти территории оккупированными. Но мы не теряем надежды на дипломатическое урегулирование", – сказал Чавушоглу.Будучи посредником между Москвой и Киевом, Турция не должна выступать на стороне одного из игроков, ей следует придерживаться нейтральной позиции, чего явно не следует из слов главы МИД."Стоит отметить, что на Западе есть страны, которые желают продолжения боевых действий на Украине с целью ослабления России", - добавил Чавушоглу.Что это за страны, ни для кого не секрет – прежде всего США и Великобритания. Киев не оставил России другого выхода, кроме референдумовПрофессор института журналистики и коммуникаций при Цзинаньском университете У Фэй в комментарии РИА Новости объяснил, как Киев подтолкнул Россию на проведение референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях."В связи с тем, что Запад полностью контролировал общественное мнение на Украине, особенно после цветной революции, все пророссийские, даже умеренные партии, столкнулись с давлением и запугиванием, и постепенно украинскому народу пришлось выбирать между радикальным национализмом и молчанием, и подобный "белый террор" избирательно игнорируется Западом", – заявил У Фэй.Эксперт напомнил, что после начала специальной военной операции РФ лидера оппозиционной пророссийской партии Украины Виктора Медведчука арестовали как российского шпиона, а представителя правительственной делегации Украины на первом раунде переговоров с РФ, проходившем 28 февраля в Белоруссии, Дениса Киреева, заподозренного в государственной измене, сотрудники Службы безопасности Украины убили при задержании у здания Печерского районного суда Киева."Силы, стоящие за Киевом, просто не хотят мира на Украине. По задумке США, использование Украины для сдерживания России, с какой стороны не посмотри, – самое подходящее средство достижения интересов Вашингтона", – приходит к выводу Фэй.По его словам, сейчас реализуется украинская версия плана японских милитаристов "итиоку гёкусай" (100 миллионов погибнут вместе славной смертью): с началом военной спецоперации РФ борьба за власть среди радикальных националистов превратилась в соревнование за то, кто из них радикальнее, а все каналы связи с Россией были вынужденно остановлены, молчаливых гнали на фронт во имя защиты Украины, а радикальные националисты за их спинами выполняли роль заградотрядов.Профессор китайского университета считает, что одной из основных причин, поспособствовавших окончательному согласию России на присоединение четырёх регионов на юго-востоке Украины путём референдума, могли стать действия украинской сторона в Харьковской области."Во избежание повторения таких трагедий как поджог Дома профсоюзов в Одессе, и чтобы больше людей избавились от страха быть убитыми, при нынешнем общественном мнении на Украине без защиты России в этих 4 регионах будет ещё больше жестоких трагедий. С этой точки зрения присоединение этих 4 регионов к России посредством референдума может быть наиболее гуманным выбором", – заявил Фэй.Он констатирует, что возможности мирного урегулирования украинского вопроса в краткосрочной перспективе нет, а учитывая всё большую радикализацию украинской власти, подстрекаемой США и Западом, и отсутствие почвы для демилитаризации Украины, России в будущем может понадобиться пересмотреть свои первоначальные цели и попытаться отодвинуть на запад границу Украины, контролируемую неонацистами, сократив пространство для развития неонацизма."Самый оптимистичный исход — Украина полностью становится страной, не имеющей выхода к морю, и эта часть самых стойких националистов, скорее всего, ещё долго будет воевать с Россией при поддержке США и Запада, а спецоперация со временем перерастёт в долгосрочную контртеррористическую операцию", – прогнозирует эксперт из Китая.Нескрываемое раздражение Шольца от поведения украинских чиновниковАмериканская газета The New York Times напоминает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался предоставить Киеву боевые танки "Леопард" или боевые машины пехоты "Мардер", о чём неоднократно просили украинские официальные лица.В связи с этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter: "Ни одного рационального аргумента, почему это оружие не может быть поставлено, только абстрактные опасения и оправдания. Чего боится Берлин, чего не боится Киев?"На этот вопрос главу немецкого правительства попросили ответить в интервью изданию The Times, и Шольц, как пишет The New York Times, пришёл в ярость."Лидерство не означает, что вы делаете то, о чём вас просят. Лидерство заключается в том, чтобы принимать правильные решения и быть очень сильным. И это то, что я делаю", – ответил Шольц.Не по душе ему пришёлся и вопрос, почему Германия не собирается в ближайшие годы тратить на военные расходы 2% ВВП. Шольц сказал как отрезал: "Честно говоря, задавать этот вопрос несерьёзно".

