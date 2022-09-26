Ожесточение по плану. Как режим Зеленского провоцирует свой разгром - 26.09.2022 Украина.ру
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Ожесточение по плану. Как режим Зеленского провоцирует свой разгром
Ожесточение по плану. Как режим Зеленского провоцирует свой разгром - 26.09.2022 Украина.ру
Ожесточение по плану. Как режим Зеленского провоцирует свой разгром
Украина.ру, 26.09.2022
2022-09-26T14:40
2022-09-26T14:40
владимир скачко
эксклюзив
владимир зеленский
киевский режим
украина
россия
референдум
запорожская область
херсонская область
сво
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Как и следовало ожидать, страх перед референдумом 23-27 сентября 2022 года и вполне прогнозируемыми его итогами (уходом ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в Россию), ничуть не образумил неонацистский режим президента Украины Владимира Зеленского, а наоборот – толкнул на обострение ситуации.Для начала пропагандисты режима объявили обмен военнопленными в пропорции 1 к 4 в пользу Украины, референдум и частичную мобилизацию в Россией следствием и символом своей победы. Дескать, ВСУ так ломят союзные силы спецвоенной операции (СВО), что "путинским оркам" понадобилось новое пушечное мясо, а сами "сепары" и "вата" хотят спрятаться в России от справедливого украинского наказания, которое все равно и всех виновных настигнет.Кроме того, свою победу Киев объявил подтверждением правильности решения о выделении Украине западного оружия и потребовал выделить еще. Особенно в связи с референдумами. Потому что при всей тупости и прозападной ангажированности киевских правителей, он не могут не понимать, что после референдумов: а) Украина однозначно уменьшится по территории: б) отвечать за это придется им; в) если уменьшится интерес к Украине, а усталость от нее будет нарастать, то на ней же вскоре придется ставить жирный крест, ибо без западного оружия стране не продержатся и пару недель.И все равно киевский режим, похоже, уже не может остановиться в своей агрессивной русофобской политике и несется к своему неизбежному краху, как голливудский поезд-беглец, потерявший управление, и однозначно врежется в скалу, когда его бросят спонсоры. В Киеве не могут понять, что остановить референдумы они практически не могут, а после имплементации их итогов Федеральным Собранием России 30 сентября сего года новая жизнь начнется и у Украины, и у ее властей.Сегодня киевский режим делает, как минимум, четыре тактические ошибки, которые могут обернуться стратегическим поражением – исчезновением Украины с карты мира.Во-первых, Украина интенсифицировала обстрелы территорий, где проходят референдумы. Только за последние пару дней в Донецке погибли более 20 мирных жителей, разрушены объекты социнфраструктуры, обесточены целые города. А в Херсоне ВСУ отметились целенаправленным и точечным убийством экс-нардепа Украины и инвалида детства Алексея Журавко, который был непримиримым критиком неонацистского режима. Его убили ракетой из РСЗО "Хаймарс", направленной в гостиничный номер в центре Херсона, в мирном квартале, где нет военных объектов. Жестокие обстрелы Киев объясняет просто: дескать, это "москали" сами себя обстреливают, чтобы вызвать ненависть к Украине и подтолкнуть людей к референдумам. На самом деле эффект достигается пока обратный: вместо запугивания или страха люди идут на референдум и голосуют против Украины, приближая ее закономерный конец.Во-вторых, Украина усилила оскорбительные и уничижительные нападки на Россию, россиян, ее культуру, веру, мирные добрососедские межнациональные отношения и т. д. Зеленский лично в одном из обращений высказался в адрес России: "Преступная мобилизация используется Россией не только для того, чтобы продлить страдания людей в Украине и еще больше дестабилизировать мир, но и для того, чтобы физически уничтожить мужчин – представителей коренных народов, которые живут на территориях, которые контролируются Россией. Катастрофическая ситуация в оккупированном Крыму. Полностью подтверждается информация относительно крымскотатарского народа-большинство мобилизационных повесток расписано там именно на кырымлы. Это еще один элемент геноцидной политики России, еще одна причина для немедленной и жесткой реакции мира. На территории самой России происходит то же самое. Это просчитанная имперская политика. Это удар по народам, например, Дагестана и всего Кавказа, по коренным народам Сибири и других территорий".Подобная оскорбительная риторика обижает Россию и ее граждан, увеличивая и без того негативное отношение к украинским властям. И, естественно, к украинцам, что создает пропасть между двумя странами и народами еще глубже даже на бытовом, человеческом уровне. Но Киеву, по ходу, это тоже нужно, ибо заказано на Западе.В-третьих, лично Зеленский начал разгонять обвинения в адрес России в том, что она готова нанести по Украине удар тактическим ядерным оружием, чтобы добиться перелома в войне, которую-де выигрывают ВСУ. Обвинения сразу были подхвачены на Западе и стали даже предметом обсуждения на Неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, где с ее трибуны, в ее кулуарах и в штаб-квартирах с обвинениями в возможном ядерном беспределе как результате войны в Украине выступали и глава МИД Сергей Лавров, и сам Зеленский, и госсекретарь США Энтони Блинкен, и другие высокопоставленные лица. В частности, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS сказал об ответном ударе: "Мы серьезно это воспринимаем, не в первый раз президент (России Владимир – Авт.) Путин выступает с ядерными угрозами в ходе этого конфликта. ...Это не сдержит нас сейчас (в предоставлении военной помощи Украине. – Авт.). Мы напрямую в частном порядке связывались с российской стороной на очень высоких уровнях о том, что для России будут катастрофические последствия, если Россия применит ядерное оружие на Украине".А Блинкен заявил, что США вообще имеют план противодействия ядерной войне в исполнении России. Не говоря о том, что Financial Times со ссылкой на свои источники поведала: западные союзники Киева разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия во время СВО. Причем, отмечает газета, все это случится в Украине. То есть на ее территории, которая в случае обмена ядерными ударами превратится в безжизненное пространство. Которому, разумеется, никакой неонацистский режим Зеленского, как всякий другой будут не нужны.В-четвертых, неонацистские пропагандисты, мстя Китаю за непроукраинскую позицию на мировой арене, начали разгонять новость о госперевороте в КНР, якобы осуществленном тамошними военными, и о домашнем аресте ее лидера Си Цзиньпина. Ни одного подтверждения этой новости из Китая не последовало. Но в неонацистских соцсетях стараниями ботов ЦИПсО и прикормленных ботоферм эта новость разгонялась широко и злобно, смаковались злорадные подробности и инсинуации, оскорбляющие Китай и его руководство.Подобная геополитическая неосторожность может стоит Киеву изменением китайской позиции по СВО. Сейчас Китай предложил переговоры без всяких предварительных условий. Глава МИД Китая Ван И на заседании Совета безопасности ООН призвал стороны конфликта на Украине: "Прежде всего мы должны придерживаться диалога и переговоров. Главным приоритетом для сторон является возобновление диалога без предварительных условий".Теперь же Китай может так или иначе, например, поддержать итоги референдума в ЛДНР, на Херсонщине и в Запорожье. Это, конечно, максимально откровенное и очень желаемое Москвой свидетельство сближения России и Китая. Но такой сегодня геополитический мейнстрим, когда Западу во главе с США противостоит тандем России и Китая. А остальной мир должен, как минимум, учитывать эту поляризацию, даже не примыкая к одной из сторон.В итоге можно сказать, что за последние пару дней Киев ведет абсолютно деструктивную политику, которая может привести к развалу Украины. И признанный референдум узаконит отрыв 20-25% территории. Но при этом присоединение к России ЛДНР и двух других областей совсем не означает, что задачи СВО будут выполнены, а союзный силы спецоперации не будут продолжать денацификацию и демилитаризацию оставшейся Украины. И что Венгрия, Польша, Румыния не захотят повторить успех России и вернуть себе Закарпатье, Галичину и Буковину. Потому что цель СВО – это новая Украина без нацизма, ксенофобии и русофобии. В Киеве об этом, похоже, забыли и верят только в свою победу.
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20220922/1038990329.html
https://ukraina.ru/20220926/1039072813.html
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Владимир Скачко
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Владимир Скачко
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владимир скачко, эксклюзив, владимир зеленский, киевский режим, украина, россия, референдум, запорожская область, херсонская область, сво, всу, кнр (китай), лднр
Владимир Скачко, Эксклюзив, Владимир Зеленский, киевский режим, Украина, Россия, референдум, Запорожская область, Херсонская область, СВО, ВСУ, КНР (Китай), ЛДНР

Ожесточение по плану. Как режим Зеленского провоцирует свой разгром

14:40 26.09.2022
 
© пресс-служба Управления Росгвардии по Смоленской области
© пресс-служба Управления Росгвардии по Смоленской области
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
журналист
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Как и следовало ожидать, страх перед референдумом 23-27 сентября 2022 года и вполне прогнозируемыми его итогами (уходом ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в Россию), ничуть не образумил неонацистский режим президента Украины Владимира Зеленского, а наоборот – толкнул на обострение ситуации.
Для начала пропагандисты режима объявили обмен военнопленными в пропорции 1 к 4 в пользу Украины, референдум и частичную мобилизацию в Россией следствием и символом своей победы. Дескать, ВСУ так ломят союзные силы спецвоенной операции (СВО), что "путинским оркам" понадобилось новое пушечное мясо, а сами "сепары" и "вата" хотят спрятаться в России от справедливого украинского наказания, которое все равно и всех виновных настигнет.
Кроме того, свою победу Киев объявил подтверждением правильности решения о выделении Украине западного оружия и потребовал выделить еще. Особенно в связи с референдумами. Потому что при всей тупости и прозападной ангажированности киевских правителей, он не могут не понимать, что после референдумов: а) Украина однозначно уменьшится по территории: б) отвечать за это придется им; в) если уменьшится интерес к Украине, а усталость от нее будет нарастать, то на ней же вскоре придется ставить жирный крест, ибо без западного оружия стране не продержатся и пару недель.
И все равно киевский режим, похоже, уже не может остановиться в своей агрессивной русофобской политике и несется к своему неизбежному краху, как голливудский поезд-беглец, потерявший управление, и однозначно врежется в скалу, когда его бросят спонсоры. В Киеве не могут понять, что остановить референдумы они практически не могут, а после имплементации их итогов Федеральным Собранием России 30 сентября сего года новая жизнь начнется и у Украины, и у ее властей.
Сегодня киевский режим делает, как минимум, четыре тактические ошибки, которые могут обернуться стратегическим поражением – исчезновением Украины с карты мира.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Во-первых, Украина интенсифицировала обстрелы территорий, где проходят референдумы. Только за последние пару дней в Донецке погибли более 20 мирных жителей, разрушены объекты социнфраструктуры, обесточены целые города. А в Херсоне ВСУ отметились целенаправленным и точечным убийством экс-нардепа Украины и инвалида детства Алексея Журавко, который был непримиримым критиком неонацистского режима. Его убили ракетой из РСЗО "Хаймарс", направленной в гостиничный номер в центре Херсона, в мирном квартале, где нет военных объектов. Жестокие обстрелы Киев объясняет просто: дескать, это "москали" сами себя обстреливают, чтобы вызвать ненависть к Украине и подтолкнуть людей к референдумам. На самом деле эффект достигается пока обратный: вместо запугивания или страха люди идут на референдум и голосуют против Украины, приближая ее закономерный конец.
Во-вторых, Украина усилила оскорбительные и уничижительные нападки на Россию, россиян, ее культуру, веру, мирные добрососедские межнациональные отношения и т. д. Зеленский лично в одном из обращений высказался в адрес России: "Преступная мобилизация используется Россией не только для того, чтобы продлить страдания людей в Украине и еще больше дестабилизировать мир, но и для того, чтобы физически уничтожить мужчин – представителей коренных народов, которые живут на территориях, которые контролируются Россией. Катастрофическая ситуация в оккупированном Крыму. Полностью подтверждается информация относительно крымскотатарского народа-большинство мобилизационных повесток расписано там именно на кырымлы. Это еще один элемент геноцидной политики России, еще одна причина для немедленной и жесткой реакции мира. На территории самой России происходит то же самое. Это просчитанная имперская политика. Это удар по народам, например, Дагестана и всего Кавказа, по коренным народам Сибири и других территорий".
Подобная оскорбительная риторика обижает Россию и ее граждан, увеличивая и без того негативное отношение к украинским властям. И, естественно, к украинцам, что создает пропасть между двумя странами и народами еще глубже даже на бытовом, человеческом уровне. Но Киеву, по ходу, это тоже нужно, ибо заказано на Западе.
День Государственного флага России в ДНР - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 16:05
Через оптимизм и эйфорию до победы. Три точки зрения на референдумы
В-третьих, лично Зеленский начал разгонять обвинения в адрес России в том, что она готова нанести по Украине удар тактическим ядерным оружием, чтобы добиться перелома в войне, которую-де выигрывают ВСУ. Обвинения сразу были подхвачены на Западе и стали даже предметом обсуждения на Неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, где с ее трибуны, в ее кулуарах и в штаб-квартирах с обвинениями в возможном ядерном беспределе как результате войны в Украине выступали и глава МИД Сергей Лавров, и сам Зеленский, и госсекретарь США Энтони Блинкен, и другие высокопоставленные лица. В частности, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS сказал об ответном ударе: "Мы серьезно это воспринимаем, не в первый раз президент (России Владимир – Авт.) Путин выступает с ядерными угрозами в ходе этого конфликта. ...Это не сдержит нас сейчас (в предоставлении военной помощи Украине. – Авт.). Мы напрямую в частном порядке связывались с российской стороной на очень высоких уровнях о том, что для России будут катастрофические последствия, если Россия применит ядерное оружие на Украине".
А Блинкен заявил, что США вообще имеют план противодействия ядерной войне в исполнении России. Не говоря о том, что Financial Times со ссылкой на свои источники поведала: западные союзники Киева разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия во время СВО. Причем, отмечает газета, все это случится в Украине. То есть на ее территории, которая в случае обмена ядерными ударами превратится в безжизненное пространство. Которому, разумеется, никакой неонацистский режим Зеленского, как всякий другой будут не нужны.
В-четвертых, неонацистские пропагандисты, мстя Китаю за непроукраинскую позицию на мировой арене, начали разгонять новость о госперевороте в КНР, якобы осуществленном тамошними военными, и о домашнем аресте ее лидера Си Цзиньпина. Ни одного подтверждения этой новости из Китая не последовало. Но в неонацистских соцсетях стараниями ботов ЦИПсО и прикормленных ботоферм эта новость разгонялась широко и злобно, смаковались злорадные подробности и инсинуации, оскорбляющие Китай и его руководство.
Референдумы о присоединении к России в ЛНР и ДНР
09:14
"Отступать некуда". С какими настроениями на референдуме голосует Донбасс
Подобная геополитическая неосторожность может стоит Киеву изменением китайской позиции по СВО. Сейчас Китай предложил переговоры без всяких предварительных условий. Глава МИД Китая Ван И на заседании Совета безопасности ООН призвал стороны конфликта на Украине: "Прежде всего мы должны придерживаться диалога и переговоров. Главным приоритетом для сторон является возобновление диалога без предварительных условий".
Теперь же Китай может так или иначе, например, поддержать итоги референдума в ЛДНР, на Херсонщине и в Запорожье. Это, конечно, максимально откровенное и очень желаемое Москвой свидетельство сближения России и Китая. Но такой сегодня геополитический мейнстрим, когда Западу во главе с США противостоит тандем России и Китая. А остальной мир должен, как минимум, учитывать эту поляризацию, даже не примыкая к одной из сторон.
В итоге можно сказать, что за последние пару дней Киев ведет абсолютно деструктивную политику, которая может привести к развалу Украины. И признанный референдум узаконит отрыв 20-25% территории. Но при этом присоединение к России ЛДНР и двух других областей совсем не означает, что задачи СВО будут выполнены, а союзный силы спецоперации не будут продолжать денацификацию и демилитаризацию оставшейся Украины. И что Венгрия, Польша, Румыния не захотят повторить успех России и вернуть себе Закарпатье, Галичину и Буковину. Потому что цель СВО – это новая Украина без нацизма, ксенофобии и русофобии.
В Киеве об этом, похоже, забыли и верят только в свою победу.
 
Владимир СкачкоЭксклюзивВладимир Зеленскийкиевский режимУкраинаРоссияреферендумЗапорожская областьХерсонская областьСВОВСУКНР (Китай)ЛДНР
 
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