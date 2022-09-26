https://ukraina.ru/20220926/1039086367.html

Ожесточение по плану. Как режим Зеленского провоцирует свой разгром

Ожесточение по плану. Как режим Зеленского провоцирует свой разгром - 26.09.2022 Украина.ру

Ожесточение по плану. Как режим Зеленского провоцирует свой разгром

Украина.ру, 26.09.2022

2022-09-26T14:40

2022-09-26T14:40

2022-09-26T14:40

владимир скачко

эксклюзив

владимир зеленский

киевский режим

украина

россия

референдум

запорожская область

херсонская область

сво

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Как и следовало ожидать, страх перед референдумом 23-27 сентября 2022 года и вполне прогнозируемыми его итогами (уходом ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в Россию), ничуть не образумил неонацистский режим президента Украины Владимира Зеленского, а наоборот – толкнул на обострение ситуации.Для начала пропагандисты режима объявили обмен военнопленными в пропорции 1 к 4 в пользу Украины, референдум и частичную мобилизацию в Россией следствием и символом своей победы. Дескать, ВСУ так ломят союзные силы спецвоенной операции (СВО), что "путинским оркам" понадобилось новое пушечное мясо, а сами "сепары" и "вата" хотят спрятаться в России от справедливого украинского наказания, которое все равно и всех виновных настигнет.Кроме того, свою победу Киев объявил подтверждением правильности решения о выделении Украине западного оружия и потребовал выделить еще. Особенно в связи с референдумами. Потому что при всей тупости и прозападной ангажированности киевских правителей, он не могут не понимать, что после референдумов: а) Украина однозначно уменьшится по территории: б) отвечать за это придется им; в) если уменьшится интерес к Украине, а усталость от нее будет нарастать, то на ней же вскоре придется ставить жирный крест, ибо без западного оружия стране не продержатся и пару недель.И все равно киевский режим, похоже, уже не может остановиться в своей агрессивной русофобской политике и несется к своему неизбежному краху, как голливудский поезд-беглец, потерявший управление, и однозначно врежется в скалу, когда его бросят спонсоры. В Киеве не могут понять, что остановить референдумы они практически не могут, а после имплементации их итогов Федеральным Собранием России 30 сентября сего года новая жизнь начнется и у Украины, и у ее властей.Сегодня киевский режим делает, как минимум, четыре тактические ошибки, которые могут обернуться стратегическим поражением – исчезновением Украины с карты мира.Во-первых, Украина интенсифицировала обстрелы территорий, где проходят референдумы. Только за последние пару дней в Донецке погибли более 20 мирных жителей, разрушены объекты социнфраструктуры, обесточены целые города. А в Херсоне ВСУ отметились целенаправленным и точечным убийством экс-нардепа Украины и инвалида детства Алексея Журавко, который был непримиримым критиком неонацистского режима. Его убили ракетой из РСЗО "Хаймарс", направленной в гостиничный номер в центре Херсона, в мирном квартале, где нет военных объектов. Жестокие обстрелы Киев объясняет просто: дескать, это "москали" сами себя обстреливают, чтобы вызвать ненависть к Украине и подтолкнуть людей к референдумам. На самом деле эффект достигается пока обратный: вместо запугивания или страха люди идут на референдум и голосуют против Украины, приближая ее закономерный конец.Во-вторых, Украина усилила оскорбительные и уничижительные нападки на Россию, россиян, ее культуру, веру, мирные добрососедские межнациональные отношения и т. д. Зеленский лично в одном из обращений высказался в адрес России: "Преступная мобилизация используется Россией не только для того, чтобы продлить страдания людей в Украине и еще больше дестабилизировать мир, но и для того, чтобы физически уничтожить мужчин – представителей коренных народов, которые живут на территориях, которые контролируются Россией. Катастрофическая ситуация в оккупированном Крыму. Полностью подтверждается информация относительно крымскотатарского народа-большинство мобилизационных повесток расписано там именно на кырымлы. Это еще один элемент геноцидной политики России, еще одна причина для немедленной и жесткой реакции мира. На территории самой России происходит то же самое. Это просчитанная имперская политика. Это удар по народам, например, Дагестана и всего Кавказа, по коренным народам Сибири и других территорий".Подобная оскорбительная риторика обижает Россию и ее граждан, увеличивая и без того негативное отношение к украинским властям. И, естественно, к украинцам, что создает пропасть между двумя странами и народами еще глубже даже на бытовом, человеческом уровне. Но Киеву, по ходу, это тоже нужно, ибо заказано на Западе.В-третьих, лично Зеленский начал разгонять обвинения в адрес России в том, что она готова нанести по Украине удар тактическим ядерным оружием, чтобы добиться перелома в войне, которую-де выигрывают ВСУ. Обвинения сразу были подхвачены на Западе и стали даже предметом обсуждения на Неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, где с ее трибуны, в ее кулуарах и в штаб-квартирах с обвинениями в возможном ядерном беспределе как результате войны в Украине выступали и глава МИД Сергей Лавров, и сам Зеленский, и госсекретарь США Энтони Блинкен, и другие высокопоставленные лица. В частности, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS сказал об ответном ударе: "Мы серьезно это воспринимаем, не в первый раз президент (России Владимир – Авт.) Путин выступает с ядерными угрозами в ходе этого конфликта. ...Это не сдержит нас сейчас (в предоставлении военной помощи Украине. – Авт.). Мы напрямую в частном порядке связывались с российской стороной на очень высоких уровнях о том, что для России будут катастрофические последствия, если Россия применит ядерное оружие на Украине".А Блинкен заявил, что США вообще имеют план противодействия ядерной войне в исполнении России. Не говоря о том, что Financial Times со ссылкой на свои источники поведала: западные союзники Киева разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия во время СВО. Причем, отмечает газета, все это случится в Украине. То есть на ее территории, которая в случае обмена ядерными ударами превратится в безжизненное пространство. Которому, разумеется, никакой неонацистский режим Зеленского, как всякий другой будут не нужны.В-четвертых, неонацистские пропагандисты, мстя Китаю за непроукраинскую позицию на мировой арене, начали разгонять новость о госперевороте в КНР, якобы осуществленном тамошними военными, и о домашнем аресте ее лидера Си Цзиньпина. Ни одного подтверждения этой новости из Китая не последовало. Но в неонацистских соцсетях стараниями ботов ЦИПсО и прикормленных ботоферм эта новость разгонялась широко и злобно, смаковались злорадные подробности и инсинуации, оскорбляющие Китай и его руководство.Подобная геополитическая неосторожность может стоит Киеву изменением китайской позиции по СВО. Сейчас Китай предложил переговоры без всяких предварительных условий. Глава МИД Китая Ван И на заседании Совета безопасности ООН призвал стороны конфликта на Украине: "Прежде всего мы должны придерживаться диалога и переговоров. Главным приоритетом для сторон является возобновление диалога без предварительных условий".Теперь же Китай может так или иначе, например, поддержать итоги референдума в ЛДНР, на Херсонщине и в Запорожье. Это, конечно, максимально откровенное и очень желаемое Москвой свидетельство сближения России и Китая. Но такой сегодня геополитический мейнстрим, когда Западу во главе с США противостоит тандем России и Китая. А остальной мир должен, как минимум, учитывать эту поляризацию, даже не примыкая к одной из сторон.В итоге можно сказать, что за последние пару дней Киев ведет абсолютно деструктивную политику, которая может привести к развалу Украины. И признанный референдум узаконит отрыв 20-25% территории. Но при этом присоединение к России ЛДНР и двух других областей совсем не означает, что задачи СВО будут выполнены, а союзный силы спецоперации не будут продолжать денацификацию и демилитаризацию оставшейся Украины. И что Венгрия, Польша, Румыния не захотят повторить успех России и вернуть себе Закарпатье, Галичину и Буковину. Потому что цель СВО – это новая Украина без нацизма, ксенофобии и русофобии. В Киеве об этом, похоже, забыли и верят только в свою победу.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20220922/1038990329.html

https://ukraina.ru/20220926/1039072813.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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