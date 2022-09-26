Напавший на школу в Ижевске был в майке с нацистской символикой - 26.09.2022 Украина.ру
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Напавший на школу в Ижевске был в майке с нацистской символикой
Напавший на школу в Ижевске был в майке с нацистской символикой - 26.09.2022 Украина.ру
Напавший на школу в Ижевске был в майке с нацистской символикой
Центральный аппарат Следственного комитета России (СКР) займется расследованием уголовного дела об убийстве по факту стрельбы в школе в Ижевске, унесшей жизни девяти человек. Об этом 26 сентября сообщили в телеграм-канале ведомства
2022-09-26T12:22
2022-09-26T12:22
нападение
новости
школа
ижевск
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"Жертвами преступления стали девять человек. Среди них два охранника учебного заведения и двое учителей, а также пятеро несовершеннолетних. Есть раненые", - говорится в сообщении со ссылкой на предварительные данные.Напавший на школу покончил с собой.Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале, что по предварительным данным, преступник был вооружён двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.Школа №88 находится на улице Пушкинской в Ижевске, рассчитана на 982 ученика, в ней работают 80 учителей, сообщается на сайте образовательного учреждения.В марте правоохранительные органы РФ взяли на особый контроль ситуацию с пропагандой школьного насилия после нескольких случаев стрельбы в российских учебных заведениях.В прошлом году следователям удалось установить, что гражданин Украины Ярослав Овсюк 2005 года рождения через интернет склонил казанского подростка к расправе над учениками и персоналом одной из школ, однако благодаря своевременным действиям правоохранителей преступление удалось предотвратить.
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нападение, новости, школа, ижевск
нападение, Новости, Школа, Ижевск

Напавший на школу в Ижевске был в майке с нацистской символикой

12:22 26.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкСтрельба в школе Ижевска
Стрельба в школе Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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Центральный аппарат Следственного комитета России (СКР) займется расследованием уголовного дела об убийстве по факту стрельбы в школе в Ижевске, унесшей жизни девяти человек. Об этом 26 сентября сообщили в телеграм-канале ведомства
"Жертвами преступления стали девять человек. Среди них два охранника учебного заведения и двое учителей, а также пятеро несовершеннолетних. Есть раненые", - говорится в сообщении со ссылкой на предварительные данные.

Напавший на школу покончил с собой.

"Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не имелось. Его личность в настоящее время устанавливается", - сообщили в ведомстве.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале, что по предварительным данным, преступник был вооружён двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.

Школа №88 находится на улице Пушкинской в Ижевске, рассчитана на 982 ученика, в ней работают 80 учителей, сообщается на сайте образовательного учреждения.
В марте правоохранительные органы РФ взяли на особый контроль ситуацию с пропагандой школьного насилия после нескольких случаев стрельбы в российских учебных заведениях.
В прошлом году следователям удалось установить, что гражданин Украины Ярослав Овсюк 2005 года рождения через интернет склонил казанского подростка к расправе над учениками и персоналом одной из школ, однако благодаря своевременным действиям правоохранителей преступление удалось предотвратить.
 
нападениеНовостиШколаИжевск
 
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