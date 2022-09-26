https://ukraina.ru/20220926/1039084393.html

Напавший на школу в Ижевске был в майке с нацистской символикой

Напавший на школу в Ижевске был в майке с нацистской символикой - 26.09.2022 Украина.ру

Напавший на школу в Ижевске был в майке с нацистской символикой

Центральный аппарат Следственного комитета России (СКР) займется расследованием уголовного дела об убийстве по факту стрельбы в школе в Ижевске, унесшей жизни девяти человек. Об этом 26 сентября сообщили в телеграм-канале ведомства

2022-09-26T12:22

2022-09-26T12:22

2022-09-26T12:22

нападение

новости

школа

ижевск

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"Жертвами преступления стали девять человек. Среди них два охранника учебного заведения и двое учителей, а также пятеро несовершеннолетних. Есть раненые", - говорится в сообщении со ссылкой на предварительные данные.Напавший на школу покончил с собой.Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале, что по предварительным данным, преступник был вооружён двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.Школа №88 находится на улице Пушкинской в Ижевске, рассчитана на 982 ученика, в ней работают 80 учителей, сообщается на сайте образовательного учреждения.В марте правоохранительные органы РФ взяли на особый контроль ситуацию с пропагандой школьного насилия после нескольких случаев стрельбы в российских учебных заведениях.В прошлом году следователям удалось установить, что гражданин Украины Ярослав Овсюк 2005 года рождения через интернет склонил казанского подростка к расправе над учениками и персоналом одной из школ, однако благодаря своевременным действиям правоохранителей преступление удалось предотвратить.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

нападение, новости, школа, ижевск