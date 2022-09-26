https://ukraina.ru/20220926/1039084393.html
Напавший на школу в Ижевске был в майке с нацистской символикой
Напавший на школу в Ижевске был в майке с нацистской символикой - 26.09.2022 Украина.ру
Напавший на школу в Ижевске был в майке с нацистской символикой
Центральный аппарат Следственного комитета России (СКР) займется расследованием уголовного дела об убийстве по факту стрельбы в школе в Ижевске, унесшей жизни девяти человек. Об этом 26 сентября сообщили в телеграм-канале ведомства
2022-09-26T12:22
2022-09-26T12:22
2022-09-26T12:22
нападение
новости
школа
ижевск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1a/1039084225_0:75:1560:953_1920x0_80_0_0_1439ffa82fe46eddcc341d995877003b.jpg.webp
"Жертвами преступления стали девять человек. Среди них два охранника учебного заведения и двое учителей, а также пятеро несовершеннолетних. Есть раненые", - говорится в сообщении со ссылкой на предварительные данные.Напавший на школу покончил с собой.Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале, что по предварительным данным, преступник был вооружён двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.Школа №88 находится на улице Пушкинской в Ижевске, рассчитана на 982 ученика, в ней работают 80 учителей, сообщается на сайте образовательного учреждения.В марте правоохранительные органы РФ взяли на особый контроль ситуацию с пропагандой школьного насилия после нескольких случаев стрельбы в российских учебных заведениях.В прошлом году следователям удалось установить, что гражданин Украины Ярослав Овсюк 2005 года рождения через интернет склонил казанского подростка к расправе над учениками и персоналом одной из школ, однако благодаря своевременным действиям правоохранителей преступление удалось предотвратить.
ижевск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1a/1039084225_96:0:1465:1027_1920x0_80_0_0_a3767c8a14f8c5ae88205abdd014cb10.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
нападение, новости, школа, ижевск
нападение, Новости, Школа, Ижевск
Напавший на школу в Ижевске был в майке с нацистской символикой
Центральный аппарат Следственного комитета России (СКР) займется расследованием уголовного дела об убийстве по факту стрельбы в школе в Ижевске, унесшей жизни девяти человек. Об этом 26 сентября сообщили в телеграм-канале ведомства
"Жертвами преступления стали девять человек. Среди них два охранника учебного заведения и двое учителей, а также пятеро несовершеннолетних. Есть раненые", - говорится в сообщении со ссылкой на предварительные данные.
Напавший на школу покончил с собой.
"Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не имелось. Его личность в настоящее время устанавливается", - сообщили в ведомстве.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале, что по предварительным данным, преступник был вооружён двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.
Школа №88 находится на улице Пушкинской в Ижевске, рассчитана на 982 ученика, в ней работают 80 учителей, сообщается на сайте образовательного учреждения.
В марте правоохранительные органы РФ взяли на особый контроль ситуацию с пропагандой школьного насилия после нескольких случаев стрельбы в российских учебных заведениях.
В прошлом году следователям удалось установить, что гражданин Украины Ярослав Овсюк 2005 года рождения через интернет склонил казанского подростка к расправе над учениками и персоналом одной из школ, однако благодаря своевременным действиям правоохранителей преступление удалось предотвратить.