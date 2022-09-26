В МАГАТЭ начались переговоры по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС - 26.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220926/1039083466.html
В МАГАТЭ начались переговоры по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС
В МАГАТЭ начались переговоры по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС - 26.09.2022 Украина.ру
В МАГАТЭ начались переговоры по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС
Стартовали переговоры о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом 26 сентября заявил глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в Twitter
2022-09-26T12:09
2022-09-26T12:09
новости
магатэ
запорожская аэс
россия
украина
референдум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1a/1039082647_0:77:926:597_1920x0_80_0_0_108f89c3e2ac6c0bc5a94ad6fdf3f38e.jpg
Гросси встретился с заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс. Собеседники начали обсуждать варианты создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В понедельник, 26 сентября в Вене (Австрия) открывается 66-я генеральная конференция МАГАТЭ. В мероприятии примут участие представители 175 государств. Ожидаются обсуждения ядерной безопасности на Украине, Ближнем Востоке и в КНДР.Ранее военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру заявил, что киевский режим открыто декламирует, что его основная задача — установить контроль над ЗАЭС, запустить два остановленных реактора и подать электроэнергию на территорию Украины. По его словам, украинские вооруженные формирования проводят разведку боем, чтобы выявить наиболее незащищенные места в обороне союзных сил.
https://ukraina.ru/20220922/1038962122.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1a/1039082647_0:0:926:694_1920x0_80_0_0_6b2ab85875d3018e15bca525bb56d021.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, магатэ, запорожская аэс, россия, украина, референдум
Новости, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Россия, Украина, референдум

В МАГАТЭ начались переговоры по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

12:09 26.09.2022
 
© Twitter66-е заседание МАГАТЭ 26 сентября
66-е заседание МАГАТЭ 26 сентября - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© Twitter
Читать в
Стартовали переговоры о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом 26 сентября заявил глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в Twitter
Гросси встретился с заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс. Собеседники начали обсуждать варианты создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

"В центре внимания срочное создание Зоны ядерной безопасности и защиты на Запорожской АЭС. Работа по обеспечению безопасности ядерных объектов Украины остается приоритетом, и поддержка США высоко ценится", - написал Гросси.

В понедельник, 26 сентября в Вене (Австрия) открывается 66-я генеральная конференция МАГАТЭ. В мероприятии примут участие представители 175 государств. Ожидаются обсуждения ядерной безопасности на Украине, Ближнем Востоке и в КНДР.
Ранее военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру заявил, что киевский режим открыто декламирует, что его основная задача — установить контроль над ЗАЭС, запустить два остановленных реактора и подать электроэнергию на территорию Украины. По его словам, украинские вооруженные формирования проводят разведку боем, чтобы выявить наиболее незащищенные места в обороне союзных сил.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 07:47
Рогов объяснил, зачем украинские военные обстреливают Запорожскую АЭСУкраинские власти, отдав приказ возобновить обстрелы Запорожской атомной электростанции (АЭС), добиваются ее полного вывода из строя. Об этом заявил 22 сентября член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, передает РИА Новости
 
НовостиМАГАТЭЗапорожская АЭСРоссияУкраинареферендум
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:07Путин снял с должности российского представителя при Евросоюзе
12:40Освобождение Мелитополя от нацистов. Как открывали ворота в Крым
12:22Напавший на школу в Ижевске был в майке с нацистской символикой
12:18Обстрелы, "странный" NASAMS. Главное на Украине на 12:00 26 сентября
12:15ВСУ обстреляли дачный поселок у Запорожской АЭС
12:09В МАГАТЭ начались переговоры по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС
12:00Сенатор Клишас призвал коллег заняться нарушениями в ходе частичной мобилизации
11:51Голикова объяснила, что даст россиянам добровольное участие в СВО
11:44В Горловке работники избиркома попали под обстрел ВСУ
11:43Премьер РФ рассказал об информировании россиян в период мобилизации
10:43"Воюем за свою землю и будем стоять до конца" - артиллеристы в ЛНР. Спецрепортаж
10:38Пригожин раскрыл подробности создания группы "Вагнер"
10:17США вступили в прямой контакт с РФ по поводу ядерных угроз — Блинкен
10:01Россиян с шенгеном больше не впускают в Польшу
09:58ВСУ осыпали Донецк минами-"лепестками"
09:36Богатые тоже плачут. Во что после начала СВО превратилась бизнес-империя Ахметова
09:34Состоявшийся референдум, ядерное оружие и теракты. Главное на Украине на утро 26 сентября
09:14"Отступать некуда". С какими настроениями на референдуме голосует Донбасс
09:12Санкционная стратегия ЕС полностью провалилась - Сийярто
08:58Эрдоган обсудит с кабмином использование карт "Мир" в Турции
Лента новостейМолния