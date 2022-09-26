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В МАГАТЭ начались переговоры по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

В МАГАТЭ начались переговоры по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС - 26.09.2022 Украина.ру

В МАГАТЭ начались переговоры по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

Стартовали переговоры о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом 26 сентября заявил глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в Twitter

2022-09-26T12:09

2022-09-26T12:09

2022-09-26T12:09

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Гросси встретился с заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс. Собеседники начали обсуждать варианты создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В понедельник, 26 сентября в Вене (Австрия) открывается 66-я генеральная конференция МАГАТЭ. В мероприятии примут участие представители 175 государств. Ожидаются обсуждения ядерной безопасности на Украине, Ближнем Востоке и в КНДР.Ранее военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру заявил, что киевский режим открыто декламирует, что его основная задача — установить контроль над ЗАЭС, запустить два остановленных реактора и подать электроэнергию на территорию Украины. По его словам, украинские вооруженные формирования проводят разведку боем, чтобы выявить наиболее незащищенные места в обороне союзных сил.

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новости, магатэ, запорожская аэс, россия, украина, референдум