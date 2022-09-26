https://ukraina.ru/20220926/1039081937.html

Голикова объяснила, что даст россиянам добровольное участие в СВО

Голикова объяснила, что даст россиянам добровольное участие в СВО - 26.09.2022 Украина.ру

Голикова объяснила, что даст россиянам добровольное участие в СВО

Добровольное участие в специальной военной операции будет зачтено в страховой стаж для назначения пенсии. Об этом 26 сентября заявила вице-премьер Татьяна Голикова на оперативном совещании с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным

2022-09-26T11:51

2022-09-26T11:51

2022-09-26T13:09

мобилизация

новости

сво

добровольцы

спецоперация

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«Будет установлено исключение периода приостановления трудового договора при расчёте пособий по временной нетрудоспособности, а также зачёт периода добровольного участия лица в выполнении задач, возложенных на Вооружённые силы Российской Федерации, в страховой стаж для назначения пенсии и предоставления в пенсионный фонд сведений о приостановке трудовых договоров,» — сказала Голикова.С прошлой недели в России указом президента объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ukraina.ru/20220925/1039062450.html

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мобилизация, новости, сво, добровольцы, спецоперация