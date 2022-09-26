США вступили в прямой контакт с РФ по поводу ядерных угроз — Блинкен - 26.09.2022 Украина.ру
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США вступили в прямой контакт с РФ по поводу ядерных угроз — Блинкен
США вступили в прямой контакт с РФ по поводу ядерных угроз — Блинкен - 26.09.2022 Украина.ру
США вступили в прямой контакт с РФ по поводу ядерных угроз — Блинкен
США вступили в прямой контакт с Россией по поводу "звучащих угроз" применения ядерного оружия. Об этом 25 сентября заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS
2022-09-26T10:17
2022-09-26T10:17
сша
ядерное
новости
владимир путин
россия
энтони блинкен
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Ранее о таких контактах говорил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.Глава Госдепа также уточнил, что Вашингтон разработал план действий на случай применения Россией ядерного оружия на Украине.Американцы публично грозят России "катастрофическими" для нее последствиями и обещают решительный отпор, но отказываются вдаваться в детали.На прошлой неделе в обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
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сша, ядерное, новости, владимир путин, россия, энтони блинкен
США, ядерное, Новости, Владимир Путин, Россия, Энтони Блинкен

США вступили в прямой контакт с РФ по поводу ядерных угроз — Блинкен

10:17 26.09.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Исландию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Исландию
© Пресс-служба МИД РФ
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США вступили в прямой контакт с Россией по поводу "звучащих угроз" применения ядерного оружия. Об этом 25 сентября заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS
"Да, очень важно, чтобы Москва напрямую услышала от нас и узнала от нас, что последствия будут ужасающими", — сказал он.
Ранее о таких контактах говорил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Глава Госдепа также уточнил, что Вашингтон разработал план действий на случай применения Россией ядерного оружия на Украине.
Американцы публично грозят России "катастрофическими" для нее последствиями и обещают решительный отпор, но отказываются вдаваться в детали.
На прошлой неделе в обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
 
СШАядерноеНовостиВладимир ПутинРоссияЭнтони Блинкен
 
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