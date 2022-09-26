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Украинский журналист предложил ударить по РФ израильским ядерным оружием

Украинский журналист предложил ударить по РФ израильским ядерным оружием - 26.09.2022 Украина.ру

Украинский журналист предложил ударить по РФ израильским ядерным оружием

Журналист, кандидат исторических наук Сергей Климовский предложил Украине взять ядерное оружие у Израиля или КНДР для нанесения удара по территории России. Об этом он написал 26 сентября в своей статье для "Главреда"

2022-09-26T07:23

2022-09-26T07:23

2022-09-26T07:23

ядерное

ядерное оружие

новости

украина

израиль

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Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский может выступить с такими угрозами под предлогом якобы исходящей от России ядерной опасности.По мнению историка, украинским властям следует обращаться именно к Тель-Авиву, а не к Соединенным Штатам и их союзникам, чтобы Москва не могла обвинить НАТО в распространении ядерного оружия.Климовский не уточнил, каким образом Киеву добиться таких поставок от Израиля, который не соглашается сотрудничать с украинской стороной в вопросе вооружений.Историк также предложил атаковать российскую атомную станцию.Журналист также высказал идею провести атаку на станцию силами украинского спецназа.Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Вашингтон ответит Москве на возможное применение ядерного оружия. Салливан также добавил, что Соединенные Штаты будут "поддерживать украинцев в их усилиях по защите своей страны и ее демократии".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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