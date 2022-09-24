"Легионеры и отбросы" - политолог объяснил, какие силы НАТО разворачивает на Украине - 24.09.2022 Украина.ру
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"Легионеры и отбросы" - политолог объяснил, какие силы НАТО разворачивает на Украине
"Легионеры и отбросы" - политолог объяснил, какие силы НАТО разворачивает на Украине - 24.09.2022 Украина.ру
"Легионеры и отбросы" - политолог объяснил, какие силы НАТО разворачивает на Украине
Действующие силы НАТО разворачиваются на Украине в виде ЧВК, иностранных легионов и активистов, ВС РФ перемалывают их на фронте, рассказал в интервью Украина.ру политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев
2022-09-24T14:25
2022-09-24T14:25
новости
нато
армия
украина
иностранный легион
легионеры
политолог
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Он выразил уверенность, что рано или поздно Запад начнет частичную мобилизацию своих сил, в частности, это выразится в следующем, 23 пакете помощи Украине, но также и в людях, разведке, штабном обеспечении, отправленных Киеву.Главное, по мнению Евстафьева, что нужно будет сделать НАТО – заместить "подвыбитый" офицерский состав ВСУ.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220922/1038985437.html
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новости, нато, армия, украина, иностранный легион, легионеры, политолог
Новости, НАТО, Армия, Украина, иностранный легион, легионеры, политолог

"Легионеры и отбросы" - политолог объяснил, какие силы НАТО разворачивает на Украине

14:25 24.09.2022
 
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Действующие силы НАТО разворачиваются на Украине в виде ЧВК, иностранных легионов и активистов, ВС РФ перемалывают их на фронте, рассказал в интервью Украина.ру политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев
Сейчас мы начинаем перемалывать действующие развернутые или, я смягчу, разворачиваемые силы НАТО. Пока они разворачиваются в виде ЧВК, иностранных легионов, тех активистов, иногда отбросов общества, давайте прямо говорить, которые у них есть в наличии.
Он выразил уверенность, что рано или поздно Запад начнет частичную мобилизацию своих сил, в частности, это выразится в следующем, 23 пакете помощи Украине, но также и в людях, разведке, штабном обеспечении, отправленных Киеву.
Главное, по мнению Евстафьева, что нужно будет сделать НАТО – заместить "подвыбитый" офицерский состав ВСУ.
Полный текст интервью читайте здесь.
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