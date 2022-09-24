https://ukraina.ru/20220924/1039053492.html
"Легионеры и отбросы" - политолог объяснил, какие силы НАТО разворачивает на Украине
"Легионеры и отбросы" - политолог объяснил, какие силы НАТО разворачивает на Украине - 24.09.2022 Украина.ру
"Легионеры и отбросы" - политолог объяснил, какие силы НАТО разворачивает на Украине
Действующие силы НАТО разворачиваются на Украине в виде ЧВК, иностранных легионов и активистов, ВС РФ перемалывают их на фронте, рассказал в интервью Украина.ру политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев
2022-09-24T14:25
2022-09-24T14:25
2022-09-24T14:25
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армия
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иностранный легион
легионеры
политолог
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Он выразил уверенность, что рано или поздно Запад начнет частичную мобилизацию своих сил, в частности, это выразится в следующем, 23 пакете помощи Украине, но также и в людях, разведке, штабном обеспечении, отправленных Киеву.Главное, по мнению Евстафьева, что нужно будет сделать НАТО – заместить "подвыбитый" офицерский состав ВСУ.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220922/1038985437.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нато, армия, украина, иностранный легион, легионеры, политолог
Новости, НАТО, Армия, Украина, иностранный легион, легионеры, политолог
"Легионеры и отбросы" - политолог объяснил, какие силы НАТО разворачивает на Украине
Действующие силы НАТО разворачиваются на Украине в виде ЧВК, иностранных легионов и активистов, ВС РФ перемалывают их на фронте, рассказал в интервью Украина.ру политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев