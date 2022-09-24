https://ukraina.ru/20220924/1039053492.html

"Легионеры и отбросы" - политолог объяснил, какие силы НАТО разворачивает на Украине

"Легионеры и отбросы" - политолог объяснил, какие силы НАТО разворачивает на Украине - 24.09.2022 Украина.ру

"Легионеры и отбросы" - политолог объяснил, какие силы НАТО разворачивает на Украине

Действующие силы НАТО разворачиваются на Украине в виде ЧВК, иностранных легионов и активистов, ВС РФ перемалывают их на фронте, рассказал в интервью Украина.ру политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев

2022-09-24T14:25

2022-09-24T14:25

2022-09-24T14:25

новости

нато

армия

украина

иностранный легион

легионеры

политолог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102123/00/1021230049_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_6ea26fbdc915ad75b0abaaa880c848d8.jpg.webp

Он выразил уверенность, что рано или поздно Запад начнет частичную мобилизацию своих сил, в частности, это выразится в следующем, 23 пакете помощи Украине, но также и в людях, разведке, штабном обеспечении, отправленных Киеву.Главное, по мнению Евстафьева, что нужно будет сделать НАТО – заместить "подвыбитый" офицерский состав ВСУ.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220922/1038985437.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, нато, армия, украина, иностранный легион, легионеры, политолог