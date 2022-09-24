В Турции предсказали постепенное признание Западом результатов референдумов в Донбассе - 24.09.2022 Украина.ру
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В Турции предсказали постепенное признание Западом результатов референдумов в Донбассе
В Турции предсказали постепенное признание Западом результатов референдумов в Донбассе - 24.09.2022 Украина.ру
В Турции предсказали постепенное признание Западом результатов референдумов в Донбассе
Западные страны с о временем будут склоняться к признанию результатов референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей Украины. Об этом заявил в статье, опубликованной 23 сентября в турецком издании Evrensel, журналист Ючель Оздемир
2022-09-24T09:26
2022-09-24T09:26
турция
новости
сми
референдум
запад
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Журналист отметил, что дальнейшие санкционные возможности Запада весьма ограничены. США и их союзники уже и так уже применили против Москвы почти все доступные им санкционные меры, но не смогли изменить российскую политику.Он отметил, что более всего склонны к поиску путей мирного урегулирования конфликта на Украине страны, несущие наибольший ущерб от конфронтации с Москвой. В качестве примера Оздемир привел Германию, экономика которой тесно связана с российской.Закреплению новых реалий также будет способствовать невозможность для ВСУ изменить ситуацию военным путем, и невозможность для России добиться контроля над всей территорией Украины, считает журналист.
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турция, новости, сми, референдум, запад
Турция, Новости, СМИ, референдум, Запад

В Турции предсказали постепенное признание Западом результатов референдумов в Донбассе

09:26 24.09.2022
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГолосование на референдумах о присоединении к РФ в Москве
Голосование на референдумах о присоединении к РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Западные страны с о временем будут склоняться к признанию результатов референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей Украины. Об этом заявил в статье, опубликованной 23 сентября в турецком издании Evrensel, журналист Ючель Оздемир
Журналист отметил, что дальнейшие санкционные возможности Запада весьма ограничены. США и их союзники уже и так уже применили против Москвы почти все доступные им санкционные меры, но не смогли изменить российскую политику.
Он отметил, что более всего склонны к поиску путей мирного урегулирования конфликта на Украине страны, несущие наибольший ущерб от конфронтации с Москвой. В качестве примера Оздемир привел Германию, экономика которой тесно связана с российской.

Со временем Запад может склониться к тому, чтобы признать эти регионы частью России. До нынешнего военного конфликта в Европе на разных уровнях уже говорили, что отныне Крым — часть России. В условиях, когда Россия присоединит эти регионы к своей территории, а Запад включит Украину в свои ряды, на повестке дня могут возникнуть переговоры и прекращение огня

Ючель Оздемир
Турецкий журналист
Закреплению новых реалий также будет способствовать невозможность для ВСУ изменить ситуацию военным путем, и невозможность для России добиться контроля над всей территорией Украины, считает журналист.
 
ТурцияНовостиСМИреферендумЗапад
 
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