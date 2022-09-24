https://ukraina.ru/20220924/1039048843.html

В Турции предсказали постепенное признание Западом результатов референдумов в Донбассе

В Турции предсказали постепенное признание Западом результатов референдумов в Донбассе - 24.09.2022 Украина.ру

В Турции предсказали постепенное признание Западом результатов референдумов в Донбассе

Западные страны с о временем будут склоняться к признанию результатов референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей Украины. Об этом заявил в статье, опубликованной 23 сентября в турецком издании Evrensel, журналист Ючель Оздемир

2022-09-24T09:26

2022-09-24T09:26

2022-09-24T09:26

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Журналист отметил, что дальнейшие санкционные возможности Запада весьма ограничены. США и их союзники уже и так уже применили против Москвы почти все доступные им санкционные меры, но не смогли изменить российскую политику.Он отметил, что более всего склонны к поиску путей мирного урегулирования конфликта на Украине страны, несущие наибольший ущерб от конфронтации с Москвой. В качестве примера Оздемир привел Германию, экономика которой тесно связана с российской.Закреплению новых реалий также будет способствовать невозможность для ВСУ изменить ситуацию военным путем, и невозможность для России добиться контроля над всей территорией Украины, считает журналист.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

турция, новости, сми, референдум, запад