Юрий Швыткин: кто он - 23.09.2022 Украина.ру
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Юрий Швыткин: кто он
Юрий Швыткин: кто он - 23.09.2022 Украина.ру
Юрий Швыткин: кто он
Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне. Избран по избирательному округу № 54 (Красноярский – Красноярский край)
2022-09-23T18:40
2022-09-23T18:40
депутат
украина
спецоперация
россия
единая россия
мобилизация
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Родился 24 мая 1965 года в городе Красноярск, в 1986 году окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище им.60-летия Великого Октября.В 1999 году – Академию управления МВД России по специальности "Юрист- организатор правоохранительной деятельности"С 1986 по 1992 г. служил в 76-я гвардейской (Псковской) воздушно-десантной дивизии. Был заместителем командира роты, командиром отдельной разведроты, затем заместителем командира парашютно-десантного батальона.Выполнял специальные задачи в Баку (Азербайджан), Фергане, Оше (Киргизия), Вильнюсе (Литва), Кировабаде, Ереване, Ленинакане (Армения).В 1992-2001 гг. служил в органах внутренних дел Красноярского края. Занимал должность начальника штаба отдельного батальона вневедомственной охраны, затем с 1993 г. был командиром Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Управления по борьбе с организованной преступностью Красноярского края, позднее - командиром ОМОН Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях в Чечне в 1995-1996 гг.В 2001-2006 гг. - депутат Законодательного собрания Красноярского края III созыва.В 2007-2011 гг. - депутат Законодательного собрания Красноярского края I созыва (отсчет созывов начался заново после объединения Красноярского края с Таймырским и Эвенкийским округами).В 2011-2016 гг. - депутат Законодательного собрания Красноярского края II созыва.В 2013-2015 гг. - председатель наблюдательного совета красноярского хоккейного клуба "Енисей" (хоккей с мячом).С 2015 г. - члена регионального штаба Общероссийского народного фронта.18 сентября 2016 г. избран депутатом Государственной думы РФ VII созыва от "Единой России" по Красноярскому одномандатному округу № 54 (Красноярский край).19 сентября 2021 года переизбран депутатом Государственной Думы VIII созыва.Женат, имеет сына и дочь. Сын продолжает семейные традиции — в настоящее время является офицером-десантником.18 сентября 2016 года избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Утвержден заместителем председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по обороне.
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депутат, украина, спецоперация, россия, единая россия, мобилизация
депутат, Украина, Спецоперация, Россия, Единая Россия, мобилизация

Юрий Швыткин: кто он

18:40 23.09.2022
 
© commons.wikimedia.org / Kovalchuk22Юрий Швыткин
Юрий Швыткин - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© commons.wikimedia.org / Kovalchuk22
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Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне. Избран по избирательному округу № 54 (Красноярский – Красноярский край)
Родился 24 мая 1965 года в городе Красноярск, в 1986 году окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище им.60-летия Великого Октября.

В 1999 году – Академию управления МВД России по специальности "Юрист- организатор правоохранительной деятельности"
С 1986 по 1992 г. служил в 76-я гвардейской (Псковской) воздушно-десантной дивизии. Был заместителем командира роты, командиром отдельной разведроты, затем заместителем командира парашютно-десантного батальона.
Выполнял специальные задачи в Баку (Азербайджан), Фергане, Оше (Киргизия), Вильнюсе (Литва), Кировабаде, Ереване, Ленинакане (Армения).
В 1992-2001 гг. служил в органах внутренних дел Красноярского края. Занимал должность начальника штаба отдельного батальона вневедомственной охраны, затем с 1993 г. был командиром Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Управления по борьбе с организованной преступностью Красноярского края, позднее - командиром ОМОН Красноярского края.
Принимал участие в боевых действиях в Чечне в 1995-1996 гг.
В 2001-2006 гг. - депутат Законодательного собрания Красноярского края III созыва.
В 2007-2011 гг. - депутат Законодательного собрания Красноярского края I созыва (отсчет созывов начался заново после объединения Красноярского края с Таймырским и Эвенкийским округами).
В 2011-2016 гг. - депутат Законодательного собрания Красноярского края II созыва.
В 2013-2015 гг. - председатель наблюдательного совета красноярского хоккейного клуба "Енисей" (хоккей с мячом).
С 2015 г. - члена регионального штаба Общероссийского народного фронта.
18 сентября 2016 г. избран депутатом Государственной думы РФ VII созыва от "Единой России" по Красноярскому одномандатному округу № 54 (Красноярский край).
19 сентября 2021 года переизбран депутатом Государственной Думы VIII созыва.
Женат, имеет сына и дочь. Сын продолжает семейные традиции — в настоящее время является офицером-десантником.

18 сентября 2016 года избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Утвержден заместителем председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по обороне.
 
депутатУкраинаСпецоперацияРоссияЕдиная Россиямобилизация
 
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