Зеленский об отказе Израиля в военных поставках: "Я в шоке" - 23.09.2022 Украина.ру
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Зеленский об отказе Израиля в военных поставках: "Я в шоке"
Зеленский об отказе Израиля в военных поставках: "Я в шоке" - 23.09.2022 Украина.ру
Зеленский об отказе Израиля в военных поставках: "Я в шоке"
Владимир Зеленский расстроился, что Израиль не поставил Киеву вооружение, но при этом экспортирует его в другие страны. Об этом он заявил в интервью французскому изданию Ouest-France
2022-09-23T17:32
2022-09-23T17:32
новости
израиль
владимир зеленский
вооружения
украина
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По словам Зеленского, на Израиль якобы повлияла Россия. Зеленский удивился, почему Израиль не поставил Украине системы противовоздушной обороны. Он назвал Израиль независимым государством с гражданским обществом, которое помогает Украине.
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новости, израиль, владимир зеленский, вооружения, украина
Новости, Израиль, Владимир Зеленский, вооружения, Украина

Зеленский об отказе Израиля в военных поставках: "Я в шоке"

17:32 23.09.2022
 
© president.gov.ua / Перейти в фотобанкЗеленский флаг израиль украина
Зеленский флаг израиль украина
© president.gov.ua
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Владимир Зеленский расстроился, что Израиль не поставил Киеву вооружение, но при этом экспортирует его в другие страны. Об этом он заявил в интервью французскому изданию Ouest-France
По словам Зеленского, на Израиль якобы повлияла Россия.

"Я в шоке. Не понимаю. Израиль нам ничего не дал, ничего, ноль... Я понимаю, что они должны защищать свою землю, но я получил информацию о том, что Израиль экспортирует свое вооружение в другие страны", - сказал он.

Зеленский удивился, почему Израиль не поставил Украине системы противовоздушной обороны. Он назвал Израиль независимым государством с гражданским обществом, которое помогает Украине.
Андрей Макаревич на концерте в Нетании
14:15
Украинка в Израиле приказала внучке поцеловать Макаревича* в задМузыкант Андрей Макаревич подставил зад внучке украинки под поцелуй. Женщина расстроилась, но опубликовала видеозапись в соцсетях. Остальных украинских зрителей обеспокоило только то, что лидер "Машины времени" ничего не сказал про Украину. В распоряжении редакции издания Украина.ру есть видеозапись инцидента
 
НовостиИзраильВладимир ЗеленскийвооруженияУкраина
 
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