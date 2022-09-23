https://ukraina.ru/20220923/1039045109.html

Зеленский об отказе Израиля в военных поставках: "Я в шоке"

Зеленский об отказе Израиля в военных поставках: "Я в шоке" - 23.09.2022 Украина.ру

Зеленский об отказе Израиля в военных поставках: "Я в шоке"

Владимир Зеленский расстроился, что Израиль не поставил Киеву вооружение, но при этом экспортирует его в другие страны. Об этом он заявил в интервью французскому изданию Ouest-France

2022-09-23T17:32

2022-09-23T17:32

2022-09-23T17:32

новости

израиль

владимир зеленский

вооружения

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102468/08/1024680833_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_73fad7a1c0129c3d84b8c028b6fa2250.jpg

По словам Зеленского, на Израиль якобы повлияла Россия. Зеленский удивился, почему Израиль не поставил Украине системы противовоздушной обороны. Он назвал Израиль независимым государством с гражданским обществом, которое помогает Украине.

https://ukraina.ru/20220923/1039026464.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, израиль, владимир зеленский, вооружения, украина