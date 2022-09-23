Зеленский об отказе Израиля в военных поставках: "Я в шоке"
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Владимир Зеленский расстроился, что Израиль не поставил Киеву вооружение, но при этом экспортирует его в другие страны. Об этом он заявил в интервью французскому изданию Ouest-France
По словам Зеленского, на Израиль якобы повлияла Россия.
"Я в шоке. Не понимаю. Израиль нам ничего не дал, ничего, ноль... Я понимаю, что они должны защищать свою землю, но я получил информацию о том, что Израиль экспортирует свое вооружение в другие страны", - сказал он.
Зеленский удивился, почему Израиль не поставил Украине системы противовоздушной обороны. Он назвал Израиль независимым государством с гражданским обществом, которое помогает Украине.
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