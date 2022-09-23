https://ukraina.ru/20220923/1039043908.html
Россия и никаких серых зон: Рогов о жизни Запорожья до и после референдума. Видео
Россия и никаких серых зон: Рогов о жизни Запорожья до и после референдума. Видео - 23.09.2022 Украина.ру
Россия и никаких серых зон: Рогов о жизни Запорожья до и после референдума. Видео
Лидер общественного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире Украина.ру... Украина.ру, 23.09.2022
2022-09-23T17:14
2022-09-23T17:14
2022-09-23T17:14
рогов
запорожье
видео
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Лидер общественного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире Украина.ру рассказал о первом дне референдума по присоединению региона к России:01:15 – Как стартовал референдум в Запорожской области;04:28 - На что рассчитывает Украина, пытаясь сорвать голосование?05:42 - Когда ожидать референдума на подконтрольной Киеву территории Запорожья?
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Украина.ру
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/17/1039043487_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ebf3cdac4200913dae45fa75b178b51a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
рогов, запорожье, видео, видео
Лидер общественного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире Украина.ру рассказал о первом дне референдума по присоединению региона к России:
01:15 – Как стартовал референдум в Запорожской области;
04:28 - На что рассчитывает Украина, пытаясь сорвать голосование?
05:42 - Когда ожидать референдума на подконтрольной Киеву территории Запорожья?