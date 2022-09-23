https://ukraina.ru/20220923/1039043908.html

Россия и никаких серых зон: Рогов о жизни Запорожья до и после референдума. Видео

Россия и никаких серых зон: Рогов о жизни Запорожья до и после референдума. Видео - 23.09.2022 Украина.ру

Россия и никаких серых зон: Рогов о жизни Запорожья до и после референдума. Видео

Лидер общественного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире Украина.ру... Украина.ру, 23.09.2022

2022-09-23T17:14

2022-09-23T17:14

2022-09-23T17:14

рогов

запорожье

видео

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Лидер общественного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире Украина.ру рассказал о первом дне референдума по присоединению региона к России:01:15 – Как стартовал референдум в Запорожской области;04:28 - На что рассчитывает Украина, пытаясь сорвать голосование?05:42 - Когда ожидать референдума на подконтрольной Киеву территории Запорожья?

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

рогов, запорожье, видео, видео