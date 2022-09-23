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В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для участников спецоперации

В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для участников спецоперации - 23.09.2022 Украина.ру

В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для участников спецоперации

В Госдуму России внесли законопроект о кредитных каникулах для участников специальной военной операции на Украине. Законодатели предлагают приостанавливать кредитные обязательства или снижать размеры платежей на время льготного периода. Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе Совета Федерации

2022-09-23T17:04

2022-09-23T17:04

2022-09-23T17:04

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Заемщикам-участникам специальной военной операции на Украине предоставят льготный период. В рамках этого периода финансовые учреждения могут или приостановить выплаты кредита по заявлению заемщика, или снизить размер платежей. Законодатели предложили "прощать" кредиты в случае гибели военнослужащего при прохождении военной службы или в результате увечья. Обязательства по кредитным договорам также могут прекращать по договорам лиц, находящихся на иждивении военнослужащего.Законопроект внесли сенаторы Андрей Турчак, Николай Журавлев, Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова.

https://ukraina.ru/20220922/1038964612.html

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новости, кредит, каникулы, спецоперация, мобилизация