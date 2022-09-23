В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для участников спецоперации - 23.09.2022 Украина.ру
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В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для участников спецоперации
В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для участников спецоперации - 23.09.2022 Украина.ру
В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для участников спецоперации
В Госдуму России внесли законопроект о кредитных каникулах для участников специальной военной операции на Украине. Законодатели предлагают приостанавливать кредитные обязательства или снижать размеры платежей на время льготного периода. Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе Совета Федерации
2022-09-23T17:04
2022-09-23T17:04
новости
кредит
каникулы
спецоперация
мобилизация
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Заемщикам-участникам специальной военной операции на Украине предоставят льготный период. В рамках этого периода финансовые учреждения могут или приостановить выплаты кредита по заявлению заемщика, или снизить размер платежей. Законодатели предложили "прощать" кредиты в случае гибели военнослужащего при прохождении военной службы или в результате увечья. Обязательства по кредитным договорам также могут прекращать по договорам лиц, находящихся на иждивении военнослужащего.Законопроект внесли сенаторы Андрей Турчак, Николай Журавлев, Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова.
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новости, кредит, каникулы, спецоперация, мобилизация
Новости, кредит, каникулы, Спецоперация, мобилизация

В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для участников спецоперации

17:04 23.09.2022
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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В Госдуму России внесли законопроект о кредитных каникулах для участников специальной военной операции на Украине. Законодатели предлагают приостанавливать кредитные обязательства или снижать размеры платежей на время льготного периода. Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе Совета Федерации
Заемщикам-участникам специальной военной операции на Украине предоставят льготный период. В рамках этого периода финансовые учреждения могут или приостановить выплаты кредита по заявлению заемщика, или снизить размер платежей.
"Кредитор должен будет рассмотреть требование заемщика в срок, не превышающий 5 дней. Если от кредитора не будет ответа в течение 10 дней, льготный период устанавливается автоматически со дня направления требования или с даты, указанной в нем", - сообщили в Совфеде.
Законодатели предложили "прощать" кредиты в случае гибели военнослужащего при прохождении военной службы или в результате увечья. Обязательства по кредитным договорам также могут прекращать по договорам лиц, находящихся на иждивении военнослужащего.
Законопроект внесли сенаторы Андрей Турчак, Николай Журавлев, Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова.
Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 08:59
Володин: решения о кредитных каникулах для мобилизованных граждан примут в приоритетном порядкеГосдума в приоритетном порядке примет решение о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале
 
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