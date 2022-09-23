Многотысячный митинг "Своих не бросаем" начинается в Москве на Манежной площади - 23.09.2022 Украина.ру
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Многотысячный митинг "Своих не бросаем" начинается в Москве на Манежной площади
Многотысячный митинг "Своих не бросаем" начинается в Москве на Манежной площади - 23.09.2022 Украина.ру
Многотысячный митинг "Своих не бросаем" начинается в Москве на Манежной площади
В Москве на Манежной площади начинается патриотический митинг "Своих не бросаем". Об этом сообщают очевидцы и участники мероприятия в соцсетях
2022-09-23T16:30
2022-09-23T16:30
новости
референдум
москва
митинг
сво
россия
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В пятницу, 23 сентября в Москве проводят митинг "Своих не бросаем" в поддержку референдумов о вхождении в состав России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В мероприятии принимают участие представители разных политических партий, общественных движений и неравнодушные граждане. Ожидаются выступления политиков и активистов, артистов и музыкантов Юлии Чичериной, Владимира Машкова, Александра Ф. Скляра и Shaman.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях проходят референдумы о вхождении регионов в состав России.
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новости, референдум, москва, митинг, сво, россия
Новости, референдум, Москва, митинг, СВО, Россия

Многотысячный митинг "Своих не бросаем" начинается в Москве на Манежной площади

16:30 23.09.2022
 
© скриншотВ Москве на Манежной площади проходит акция "Своих не бросаем"
В Москве на Манежной площади проходит акция Своих не бросаем
© скриншот
Читать в
В Москве на Манежной площади начинается патриотический митинг "Своих не бросаем". Об этом сообщают очевидцы и участники мероприятия в соцсетях
В пятницу, 23 сентября в Москве проводят митинг "Своих не бросаем" в поддержку референдумов о вхождении в состав России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В мероприятии принимают участие представители разных политических партий, общественных движений и неравнодушные граждане.
Ожидаются выступления политиков и активистов, артистов и музыкантов Юлии Чичериной, Владимира Машкова, Александра Ф. Скляра и Shaman.
С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях проходят референдумы о вхождении регионов в состав России.
Референдумы о присоединении к РФ в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
10:03
На освобожденных территориях проходят референдумы о будущем регионовВ Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях утром 23 сентября начались референдумы о будущем регионов.
 
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