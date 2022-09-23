https://ukraina.ru/20220923/1039039640.html
Многотысячный митинг "Своих не бросаем" начинается в Москве на Манежной площади
Многотысячный митинг "Своих не бросаем" начинается в Москве на Манежной площади - 23.09.2022 Украина.ру
Многотысячный митинг "Своих не бросаем" начинается в Москве на Манежной площади
В Москве на Манежной площади начинается патриотический митинг "Своих не бросаем". Об этом сообщают очевидцы и участники мероприятия в соцсетях
2022-09-23T16:30
2022-09-23T16:30
2022-09-23T16:30
новости
референдум
москва
митинг
сво
россия
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В пятницу, 23 сентября в Москве проводят митинг "Своих не бросаем" в поддержку референдумов о вхождении в состав России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В мероприятии принимают участие представители разных политических партий, общественных движений и неравнодушные граждане. Ожидаются выступления политиков и активистов, артистов и музыкантов Юлии Чичериной, Владимира Машкова, Александра Ф. Скляра и Shaman.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях проходят референдумы о вхождении регионов в состав России.
https://ukraina.ru/20220923/1039010289.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, референдум, москва, митинг, сво, россия
Новости, референдум, Москва, митинг, СВО, Россия
Многотысячный митинг "Своих не бросаем" начинается в Москве на Манежной площади
В Москве на Манежной площади начинается патриотический митинг "Своих не бросаем". Об этом сообщают очевидцы и участники мероприятия в соцсетях
В пятницу, 23 сентября в Москве проводят митинг "Своих не бросаем" в поддержку референдумов о вхождении в состав России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В мероприятии принимают участие представители разных политических партий, общественных движений и неравнодушные граждане.
Ожидаются выступления политиков и активистов, артистов и музыкантов Юлии Чичериной, Владимира Машкова, Александра Ф. Скляра и Shaman.
С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях проходят референдумы о вхождении регионов в состав России.