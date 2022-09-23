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Многотысячный митинг "Своих не бросаем" начинается в Москве на Манежной площади

Многотысячный митинг "Своих не бросаем" начинается в Москве на Манежной площади - 23.09.2022 Украина.ру

Многотысячный митинг "Своих не бросаем" начинается в Москве на Манежной площади

В Москве на Манежной площади начинается патриотический митинг "Своих не бросаем". Об этом сообщают очевидцы и участники мероприятия в соцсетях

2022-09-23T16:30

2022-09-23T16:30

2022-09-23T16:30

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В пятницу, 23 сентября в Москве проводят митинг "Своих не бросаем" в поддержку референдумов о вхождении в состав России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В мероприятии принимают участие представители разных политических партий, общественных движений и неравнодушные граждане. Ожидаются выступления политиков и активистов, артистов и музыкантов Юлии Чичериной, Владимира Машкова, Александра Ф. Скляра и Shaman.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях проходят референдумы о вхождении регионов в состав России.

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новости, референдум, москва, митинг, сво, россия