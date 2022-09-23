https://ukraina.ru/20220923/1039037888.html

Альтернатива "Миру" и прямые перелёты из России: Турция вводит в игру Северный Кипр

Альтернатива "Миру" и прямые перелёты из России: Турция вводит в игру Северный Кипр - 23.09.2022 Украина.ру

Альтернатива "Миру" и прямые перелёты из России: Турция вводит в игру Северный Кипр

Украина.ру, 23.09.2022

2022-09-23T16:28

2022-09-23T16:28

2022-09-23T17:02

эксклюзив

россия

турция

эрдоган

кипр

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В понедельник, 19 сентября, турецкие Ишбанк и Денизбанк сообщили, что прекращают обслуживать карты «Мир» из-за антироссийских санкций США и Великобритании. В пресс-службе российской платежной системы РИА «Новости» пояснили, что прием карт «Мир» за рубежом зависит, в частности, от позиции самих банков.Впрочем, турецкие власти на намерены отказываться от российских денег и принялись быстро искать пути решения проблемы.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил министрам разработать вместе с Москвой альтернативы системе «Мир». И, судя по всему, альтернатива вскоре будет найдена.Вдобавок практически сразу появилась информация, что российские авиаперевозчики планируют открыть прямое сообщение с Северным Кипром. Это территория, которую контролирует Турция, и только Анкара признает Северный Кипр.Примечательно, что граница между греческим и турецким Кипром проходит прямо посередине столицы Никосии, безопасность на острове гарантируют миротворческие силы, а переговоры об объединении не приносят результатов.Теперь же турецкие власти намерены вдохнуть в экономику Северного Кипра жизнь с помощью российского капитала. Плюс таким образом обойти американские санкции, усилить свое влияние на острове и сохранить диалог с Россией.«Эрдоган лично запустит авиасообщение между Россией и Северным Кипром с пересадкой в Анталье, его ждут на первом рейсе в ноябре», — сообщила турецкая газета Yeni Şafak.В своем выступлении на нынешней Генассамблее ООН Эрдоган подчеркнул: чтобы урегулировать кипрский конфликт, нужно признать Северный Кипр.Украинский политический эксперт Василий Апасов считает, что Турция готовит новую гавань для российского капитала и намерена получить не только экономические выгоды, но и закрыть свои геополитические гештальты:«Весьма вероятно, что Турция Эрдогана совсем не хочет окончательно рассориться с западным миром, но лавировать между Россией и Западом становится все сложнее.Уже сейчас приходится вводить некие ограничения на использование тех же российских банковских карт, а там гляди и чего больше. Именно поэтому сейчас может быть звездный час для Северного Кипра.Турция может перенаправить туда все потоки российских финансов, создать условия для инвестиций в непризнанную республику и сделать там на время некий островок возможностей для схрона российского капитала и инвестиций в недвижимость. Чем здорово подтянут инфраструктуру и привлекательность региона в будущем.На данный момент экономика Северного Кипра очень зависит от Туризма. Сфера услуг — это 70% их ВВП. Вы удивитесь, но на полумиллионное население ТРСК в год приходится около 1,5 миллиона туристов.Львиная доля отдыхающих — это сами турки, а остальные — британцы, немцы и голландцы. Европейцы с удовольствием приобретают там недвижимость по бросовым ценам, в сравнении с аналогичными местами по своей красоте в других странах. И непризнанность республики их не пугает.Так вот. Чую я, что турки понимают, что деньги будут убегать из России в ближайшее время и если их нельзя будет ловить в самой Турции, то почему бы их не складировать на заднем дворе — Северном Кипре. А с годами ситуация может измениться, а евроремонт на части острова уже провели».Спрос на недвижимость на Северном Кипре за последние полгода вырос в три раза. По свидетельству брокеров, основные покупатели — россияне. Цены на апартаменты тоже растут.Кроме того, уже несколько лет продолжается спор между Стамбулом и Афинами вокруг газоносного шельфа у побережья острова Кипр. Пока европейским политикам удавалось удерживать конфликт в рамках вербальных угроз. Однако баланс сил на европейском континенте стремительно меняется.Турция активно внедрена в эти процессы и демонстрирует свою активную позицию — за каждый свой компромисс турки возьмут вдвое больше.

https://ukraina.ru/20220922/1038998186.html

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эксклюзив, россия, турция, эрдоган, кипр