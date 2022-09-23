https://ukraina.ru/20220923/1039035362.html

Украинские беженцы рвутся домой, всего 15% венгров — за Киев: что говорили об Украине в мире 23 сентября

Украинские беженцы рвутся домой, всего 15% венгров — за Киев: что говорили об Украине в мире 23 сентября - 23.09.2022 Украина.ру

Украинские беженцы рвутся домой, всего 15% венгров — за Киев: что говорили об Украине в мире 23 сентября

Украина.ру, 23.09.2022

2022-09-23T17:13

2022-09-23T17:13

2022-09-23T17:13

эксклюзив

украина

беженцы

оон

опрос

венгрия

россия

индия

пакистан

оружие

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Заграница не мила, украинцы хотят домойУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцев представило доклад, составленный на основе ответов, полученных от 4800 украинцев, находящихся в разных странах Европы.«Согласно исследованию, большинство украинских беженцев (82%) намерены вернуться домой и воссоединиться со своими семьями, однако только 13% планируют сделать это в ближайшие 3 месяца», — сообщил официальный представитель ведомства Мэтью Солтмарш.На Родину из Евросоюза уже вернулись почти 5 миллионов украинских беженцев, сказала 15 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.Многие беженцы сказали в ходе опроса, что хотели бы получить работу в тех странах, в которые попали, но трудоустроиться к настоящему моменту смогли менее одной трети. Те, кому найти работу не удалось, нуждаются в языковых курсах и поддержке для официального признания профессиональной квалификации.«Не имея работы, многие пытаются свести концы с концами и найти подходящее жильё. Многие глубоко обеспокоены по поводу поиска альтернативных стабильных решений до зимы», — отметил Солтмарш.41% беженцев проживают у частных лиц, 25% — снимают жильё, 20% находятся в коллективных центрах.Венгры однозначно решили, на чьей они сторонеРезультаты другого опроса, проведённого британской компанией по исследованию рынка Kantar International, опубликовал венгерский информационный портал Telex.hu.Венгерским интернет-пользователям представили 7 пророссийских или проукраинских нарративов: об обоснованности проведения Россией спецоперации, необходимости капитуляции Украины, борьбе с нацизмом на Украине, внутренних и экономических проблемах РФ, защите прав русского меньшинства на Украине и возможности присоединения к России частей с русским большинством. А затем на основании ответов их классифицировали как проукраинские, умеренно пророссийские, сильно пророссийские или полностью пророссийские.В результате доля респондентов, которые поддерживают Украину, намного ниже доли тех, кто в той или иной степени согласен с позицией России: 46% настроены умеренно пророссийски, 31% — сильно пророссийски, 8% — полностью пророссийски и только 15% — проукраински.Развеиваем индийские мифы об украинском кризисеПосол РФ в Индии Денис Алипов прокомментировал информацию, распространяемую индийскими СМИ относительно ситуации на Украине. В частности, о влиянии украинского кризиса на поставки С-400 и строительство фрегатов.«Я ответственно заявляю, что это не тот случай. Поставки идут в соответствии с графиком. Если есть какие-то задержки, они не имеют никакой связи с Украиной. Особенно это касается строительства фрегатов», — заявил он, подчеркнув, что у России нет каких-либо трудностей в соблюдении обязательств по контрактам с Индией.Ранее и генеральный директор Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов заверил, что существенных задержек в строительстве фрегатов проекта 11356, которые строятся для военно-морских сил Индии в Калининграде и на верфи в индийском Гоа, не будет.Кроме того, индийские СМИ сообщили, что Украина получает боеприпасы из Пакистана, по информации агентства Asian News International, снаряды, которые применяют украинские артиллеристы, изготовлены несколько месяцев назад.«Да, мы видели такие сообщения и относимся к ним очень серьёзно. Но насколько я знаю на данный момент, это были неподтвержденные сообщения. Если подтвердится, то это окажет влияние на наши отношения с Пакистаном, в этом нет никаких сомнений», — сказал Алипов.

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2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, беженцы, оон, опрос, венгрия, россия, индия, пакистан, оружие