Украинские беженцы рвутся домой, всего 15% венгров — за Киев: что говорили об Украине в мире 23 сентября
© AP / Martin MeissnerУкраинские беженцы в Германии
© AP / Martin Meissner
Заграница не мила, украинцы хотят домой
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев представило доклад, составленный на основе ответов, полученных от 4800 украинцев, находящихся в разных странах Европы.
«Согласно исследованию, большинство украинских беженцев (82%) намерены вернуться домой и воссоединиться со своими семьями, однако только 13% планируют сделать это в ближайшие 3 месяца», — сообщил официальный представитель ведомства Мэтью Солтмарш.
На Родину из Евросоюза уже вернулись почти 5 миллионов украинских беженцев, сказала 15 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
Многие беженцы сказали в ходе опроса, что хотели бы получить работу в тех странах, в которые попали, но трудоустроиться к настоящему моменту смогли менее одной трети. Те, кому найти работу не удалось, нуждаются в языковых курсах и поддержке для официального признания профессиональной квалификации.
1 июня, 12:37Европейская любовь кончается. Почему украинские беженцы возвращаются домойПо данным ООН, с начала российской СВО около 6,7 миллионов жителей Украины покинули страну — такова цифра на конец мая. Преимущественно это женщины, дети и пожилые люди, так как мужчинам от 18 до 60 лет выезд запрещен. Однако теперь многие из выехавших возвращаются
«Не имея работы, многие пытаются свести концы с концами и найти подходящее жильё. Многие глубоко обеспокоены по поводу поиска альтернативных стабильных решений до зимы», — отметил Солтмарш.
41% беженцев проживают у частных лиц, 25% — снимают жильё, 20% находятся в коллективных центрах.
Венгры однозначно решили, на чьей они стороне
Результаты другого опроса, проведённого британской компанией по исследованию рынка Kantar International, опубликовал венгерский информационный портал Telex.hu.
Венгерским интернет-пользователям представили 7 пророссийских или проукраинских нарративов: об обоснованности проведения Россией спецоперации, необходимости капитуляции Украины, борьбе с нацизмом на Украине, внутренних и экономических проблемах РФ, защите прав русского меньшинства на Украине и возможности присоединения к России частей с русским большинством.
А затем на основании ответов их классифицировали как проукраинские, умеренно пророссийские, сильно пророссийские или полностью пророссийские.
В результате доля респондентов, которые поддерживают Украину, намного ниже доли тех, кто в той или иной степени согласен с позицией России: 46% настроены умеренно пророссийски, 31% — сильно пророссийски, 8% — полностью пророссийски и только 15% — проукраински.
Развеиваем индийские мифы об украинском кризисе
Посол РФ в Индии Денис Алипов прокомментировал информацию, распространяемую индийскими СМИ относительно ситуации на Украине. В частности, о влиянии украинского кризиса на поставки С-400 и строительство фрегатов.
«Я ответственно заявляю, что это не тот случай. Поставки идут в соответствии с графиком. Если есть какие-то задержки, они не имеют никакой связи с Украиной. Особенно это касается строительства фрегатов», — заявил он, подчеркнув, что у России нет каких-либо трудностей в соблюдении обязательств по контрактам с Индией.
Ранее и генеральный директор Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов заверил, что существенных задержек в строительстве фрегатов проекта 11356, которые строятся для военно-морских сил Индии в Калининграде и на верфи в индийском Гоа, не будет.
Кроме того, индийские СМИ сообщили, что Украина получает боеприпасы из Пакистана, по информации агентства Asian News International, снаряды, которые применяют украинские артиллеристы, изготовлены несколько месяцев назад.
«Да, мы видели такие сообщения и относимся к ним очень серьёзно. Но насколько я знаю на данный момент, это были неподтвержденные сообщения. Если подтвердится, то это окажет влияние на наши отношения с Пакистаном, в этом нет никаких сомнений», — сказал Алипов.
26 мая, 12:25Politico: Индия и Пакистан, страны-соперники, заняли сходную позицию по УкраинеХотя Индия и Пакистан на протяжении своей истории вели несколько войн друг против друга, их позиции в отношении вооружённого конфликта на Украине сходны. Об этом рассказывается в статье, опубликованной 25 мая в американской газете Politico