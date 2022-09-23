Луганский артиллерист рассказал, почему ВСУ стали лучше воевать в последние годы - 23.09.2022 Украина.ру
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Луганский артиллерист рассказал, почему ВСУ стали лучше воевать в последние годы
Луганский артиллерист рассказал, почему ВСУ стали лучше воевать в последние годы - 23.09.2022 Украина.ру
Луганский артиллерист рассказал, почему ВСУ стали лучше воевать в последние годы
За время, прошедшее с 2014 года, ВСУ серьёзно улучшили свои боевые качества благодаря поддержке США. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир отделения самоходных артиллерийских установок (САУ) Народной милиции ЛНР Михалыч
2022-09-23T15:39
2022-09-23T15:39
новости
лнр
сау
всу
сша
гвоздика (гаубица)
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Он также отметил, что 2С1 "Гвоздика" является самой эффективной моделью САУ из используемых союзными войсками. По его словам, “Гвоздика”, хотя и устаревшая, но отличается высокой надёжностью.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, лнр, сау, всу, сша, гвоздика (гаубица)
Новости, ЛНР, САУ, ВСУ, США, Гвоздика (гаубица)

Луганский артиллерист рассказал, почему ВСУ стали лучше воевать в последние годы

15:39 23.09.2022
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкСитуация в Белгородской области
Ситуация в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости . Антон Вергун
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За время, прошедшее с 2014 года, ВСУ серьёзно улучшили свои боевые качества благодаря поддержке США. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир отделения самоходных артиллерийских установок (САУ) Народной милиции ЛНР Михалыч

“Из-за поддержки американцев, которые их спонсируют, у них оружие гораздо лучше по сравнению с тем, что было в 2014, 2015 или 2016 году. И беспилотники они тоже используют”, - отметил военный

Он также отметил, что 2С1 "Гвоздика" является самой эффективной моделью САУ из используемых союзными войсками. По его словам, “Гвоздика”, хотя и устаревшая, но отличается высокой надёжностью.
PzH 2000 ( Panzerhaubitze 2000) немецкая самоходная артиллерийская установка (САУ) - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 06:57Чем воюют на Украине
Чем воюют на Украине. "Фердинанд" версия 2.0: САУ PzH 2000
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
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