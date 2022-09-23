https://ukraina.ru/20220923/1039033040.html
Луганский артиллерист рассказал, почему ВСУ стали лучше воевать в последние годы
Луганский артиллерист рассказал, почему ВСУ стали лучше воевать в последние годы - 23.09.2022 Украина.ру
Луганский артиллерист рассказал, почему ВСУ стали лучше воевать в последние годы
За время, прошедшее с 2014 года, ВСУ серьёзно улучшили свои боевые качества благодаря поддержке США. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир отделения самоходных артиллерийских установок (САУ) Народной милиции ЛНР Михалыч
2022-09-23T15:39
2022-09-23T15:39
2022-09-23T15:39
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гвоздика (гаубица)
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Он также отметил, что 2С1 "Гвоздика" является самой эффективной моделью САУ из используемых союзными войсками. По его словам, “Гвоздика”, хотя и устаревшая, но отличается высокой надёжностью.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220720/1036547963.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, лнр, сау, всу, сша, гвоздика (гаубица)
Новости, ЛНР, САУ, ВСУ, США, Гвоздика (гаубица)
Луганский артиллерист рассказал, почему ВСУ стали лучше воевать в последние годы
За время, прошедшее с 2014 года, ВСУ серьёзно улучшили свои боевые качества благодаря поддержке США. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир отделения самоходных артиллерийских установок (САУ) Народной милиции ЛНР Михалыч