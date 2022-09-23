https://ukraina.ru/20220923/1039033040.html

Луганский артиллерист рассказал, почему ВСУ стали лучше воевать в последние годы

Луганский артиллерист рассказал, почему ВСУ стали лучше воевать в последние годы - 23.09.2022 Украина.ру

Луганский артиллерист рассказал, почему ВСУ стали лучше воевать в последние годы

За время, прошедшее с 2014 года, ВСУ серьёзно улучшили свои боевые качества благодаря поддержке США. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир отделения самоходных артиллерийских установок (САУ) Народной милиции ЛНР Михалыч

2022-09-23T15:39

2022-09-23T15:39

2022-09-23T15:39

новости

лнр

сау

всу

сша

гвоздика (гаубица)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/66/1033366621_0:259:3112:2010_1920x0_80_0_0_558f5f3deddc2eb17446c007c64a1c76.jpg.webp

Он также отметил, что 2С1 "Гвоздика" является самой эффективной моделью САУ из используемых союзными войсками. По его словам, “Гвоздика”, хотя и устаревшая, но отличается высокой надёжностью.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220720/1036547963.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, лнр, сау, всу, сша, гвоздика (гаубица)