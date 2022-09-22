https://ukraina.ru/20220922/1038969346.html

Командир отделения самоходок Михалыч: США хорошо научили Украину воевать, но у нас есть свои секреты

Командир отделения самоходок Михалыч: США хорошо научили Украину воевать, но у нас есть свои секреты - 22.09.2022 Украина.ру

Командир отделения самоходок Михалыч: США хорошо научили Украину воевать, но у нас есть свои секреты

Когда наводчики "на глазах" работают хорошо и нет проблем с погодой, с корректурой целей для самоходок проблем не возникает. Все происходит быстро и слажено. Мы Украина.ру, 22.09.2022

2022-09-22T15:01

2022-09-22T15:01

2022-09-22T15:01

сау

интервью

россия

украина

спецоперация

артиллерия

оружие

вооружение

гиацинт (пушка)

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Когда наводчики "на глазах" работают хорошо и нет проблем с погодой, с корректурой целей для самоходок проблем не возникает. Все происходит быстро и слажено. Мы к этому и стремимся. Потому что задерживаться нам нельзя. На одном месте стоять – это вредно, говорит командир отделения-вычислитель (Народная милиция ЛНР) МихалычОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Вы сражаетесь здесь уже семь лет. Насколько существенно за это время поменялась работа самоходных артиллерийских установок?- Работы у нас сейчас стало намного больше. А вообще, как били, так и бьем.- В каком смысле? У противника стало больше орудий? Или они стали лучше воевать?- Да, они хорошо научились воевать. Поэтому нам сейчас стало намного сложнее. Нам надо быстро отработать и быстро уйти. Потому что они научились нас ловить.- А почему у них получается вас ловить? Это благодаря беспилотникам, наземной и авиационной разведке?- Из-за поддержки американцев, которые их спонсируют, у них оружие гораздо лучше по сравнению с тем, что было в 2014, 2015 или 2016 году. И беспилотники они тоже используют.- Чьи расчеты сидят во вражеских самоходках? Украинские или уже натовские?- Этого мы не знаем, потому что мы от них далеко. Мы не можем этого видеть. Оружие натовское есть. Прилетает к нам. Думаю, там все есть. И наемники, и украинцы.- Сколько примерно нужно времени, чтобы подготовить артиллерийский расчет?- Как карта ляжет. Каждому это дается по-своему. Один быстро схватывает, другой чуть помедленнее. Сейчас у нас в основном молодые ребята. Но они обучаются очень быстро. Жить захочешь – научишься.- Какие из наших самоходок наиболее эффективны?- "Гвоздика" в 122мм. Это уже устарелая модель, но она молодец. Хорошо работает, не подводит. "Гиацинт" мы используем. Д-30 и Д-200 в 152 мм.- Наши военные аналитики очень хвалили польских "Крабов" и французских "Цезарей". Какие натовские установки вам достают самые серьезные проблемы?- Любая артиллерия может создать нам проблемы. Хоть 122-ая, хоть 152-ая, хоть "Тюльпаны", хоть еще что-нибудь. Беды всегда можно натворить.- Сколько времени вам требуется для вычисления вражеских самоходок? Вы могли бы привести пример, когда у вас все идеально получилось?- Вычислением занимаются люди "на глазах". Приехали, навелись, подкорректировали и буквально со следующего залпа у нас все в огнях. Когда наводчики "на глазах" работают хорошо и нет проблем с погодой, с корректурой проблем не возникает. Все происходит быстро и слажено. Мы к этому и стремимся. Потому что задерживаться нам нельзя. На одном месте стоять – это вредно.- Если это не секрет, по каким целям будете работать в ближайшее время? По укрепрайонам? По живой силе? По бронетехнике?- По всему. И по укрепрайонам, и по бронетехнике. По всему, что глаза увидят. Если мы туда достаем, мы сразу наводимся, корректируем и все у нас хорошо получается.

https://ukraina.ru/20141001/1010660159.html

https://ukraina.ru/20220824/1038056099.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

сау, интервью, россия, украина, спецоперация, артиллерия, оружие, вооружение, гиацинт (пушка)