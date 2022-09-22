Командир отделения самоходок Михалыч: США хорошо научили Украину воевать, но у нас есть свои секреты - 22.09.2022 Украина.ру
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Командир отделения самоходок Михалыч: США хорошо научили Украину воевать, но у нас есть свои секреты
Командир отделения самоходок Михалыч: США хорошо научили Украину воевать, но у нас есть свои секреты - 22.09.2022 Украина.ру
Командир отделения самоходок Михалыч: США хорошо научили Украину воевать, но у нас есть свои секреты
Когда наводчики "на глазах" работают хорошо и нет проблем с погодой, с корректурой целей для самоходок проблем не возникает. Все происходит быстро и слажено. Мы Украина.ру, 22.09.2022
2022-09-22T15:01
2022-09-22T15:01
сау
интервью
россия
украина
спецоперация
артиллерия
оружие
вооружение
гиацинт (пушка)
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Когда наводчики "на глазах" работают хорошо и нет проблем с погодой, с корректурой целей для самоходок проблем не возникает. Все происходит быстро и слажено. Мы к этому и стремимся. Потому что задерживаться нам нельзя. На одном месте стоять – это вредно, говорит командир отделения-вычислитель (Народная милиция ЛНР) МихалычОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Вы сражаетесь здесь уже семь лет. Насколько существенно за это время поменялась работа самоходных артиллерийских установок?- Работы у нас сейчас стало намного больше. А вообще, как били, так и бьем.- В каком смысле? У противника стало больше орудий? Или они стали лучше воевать?- Да, они хорошо научились воевать. Поэтому нам сейчас стало намного сложнее. Нам надо быстро отработать и быстро уйти. Потому что они научились нас ловить.- А почему у них получается вас ловить? Это благодаря беспилотникам, наземной и авиационной разведке?- Из-за поддержки американцев, которые их спонсируют, у них оружие гораздо лучше по сравнению с тем, что было в 2014, 2015 или 2016 году. И беспилотники они тоже используют.- Чьи расчеты сидят во вражеских самоходках? Украинские или уже натовские?- Этого мы не знаем, потому что мы от них далеко. Мы не можем этого видеть. Оружие натовское есть. Прилетает к нам. Думаю, там все есть. И наемники, и украинцы.- Сколько примерно нужно времени, чтобы подготовить артиллерийский расчет?- Как карта ляжет. Каждому это дается по-своему. Один быстро схватывает, другой чуть помедленнее. Сейчас у нас в основном молодые ребята. Но они обучаются очень быстро. Жить захочешь – научишься.- Какие из наших самоходок наиболее эффективны?- "Гвоздика" в 122мм. Это уже устарелая модель, но она молодец. Хорошо работает, не подводит. "Гиацинт" мы используем. Д-30 и Д-200 в 152 мм.- Наши военные аналитики очень хвалили польских "Крабов" и французских "Цезарей". Какие натовские установки вам достают самые серьезные проблемы?- Любая артиллерия может создать нам проблемы. Хоть 122-ая, хоть 152-ая, хоть "Тюльпаны", хоть еще что-нибудь. Беды всегда можно натворить.- Сколько времени вам требуется для вычисления вражеских самоходок? Вы могли бы привести пример, когда у вас все идеально получилось?- Вычислением занимаются люди "на глазах". Приехали, навелись, подкорректировали и буквально со следующего залпа у нас все в огнях. Когда наводчики "на глазах" работают хорошо и нет проблем с погодой, с корректурой проблем не возникает. Все происходит быстро и слажено. Мы к этому и стремимся. Потому что задерживаться нам нельзя. На одном месте стоять – это вредно.- Если это не секрет, по каким целям будете работать в ближайшее время? По укрепрайонам? По живой силе? По бронетехнике?- По всему. И по укрепрайонам, и по бронетехнике. По всему, что глаза увидят. Если мы туда достаем, мы сразу наводимся, корректируем и все у нас хорошо получается.
https://ukraina.ru/20141001/1010660159.html
https://ukraina.ru/20220824/1038056099.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сау, интервью, россия, украина, спецоперация, артиллерия, оружие, вооружение, гиацинт (пушка)
САУ, Интервью, Россия, Украина, Спецоперация, артиллерия, оружие, вооружение, Гиацинт (пушка)

Командир отделения самоходок Михалыч: США хорошо научили Украину воевать, но у нас есть свои секреты

15:01 22.09.2022
 
силуэт мужчина интервью
силуэт мужчина интервью
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Кирилл Курбатов
автор Украина.ру
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Когда наводчики "на глазах" работают хорошо и нет проблем с погодой, с корректурой целей для самоходок проблем не возникает. Все происходит быстро и слажено. Мы к этому и стремимся. Потому что задерживаться нам нельзя. На одном месте стоять – это вредно, говорит командир отделения-вычислитель (Народная милиция ЛНР) Михалыч
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Вы сражаетесь здесь уже семь лет. Насколько существенно за это время поменялась работа самоходных артиллерийских установок?
- Работы у нас сейчас стало намного больше. А вообще, как били, так и бьем.
- В каком смысле? У противника стало больше орудий? Или они стали лучше воевать?
- Да, они хорошо научились воевать. Поэтому нам сейчас стало намного сложнее. Нам надо быстро отработать и быстро уйти. Потому что они научились нас ловить.
- А почему у них получается вас ловить? Это благодаря беспилотникам, наземной и авиационной разведке?
- Из-за поддержки американцев, которые их спонсируют, у них оружие гораздо лучше по сравнению с тем, что было в 2014, 2015 или 2016 году. И беспилотники они тоже используют.
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- Чьи расчеты сидят во вражеских самоходках? Украинские или уже натовские?
- Этого мы не знаем, потому что мы от них далеко. Мы не можем этого видеть. Оружие натовское есть. Прилетает к нам. Думаю, там все есть. И наемники, и украинцы.
- Сколько примерно нужно времени, чтобы подготовить артиллерийский расчет?
- Как карта ляжет. Каждому это дается по-своему. Один быстро схватывает, другой чуть помедленнее. Сейчас у нас в основном молодые ребята. Но они обучаются очень быстро. Жить захочешь – научишься.
- Какие из наших самоходок наиболее эффективны?
- "Гвоздика" в 122мм. Это уже устарелая модель, но она молодец. Хорошо работает, не подводит. "Гиацинт" мы используем. Д-30 и Д-200 в 152 мм.
- Наши военные аналитики очень хвалили польских "Крабов" и французских "Цезарей". Какие натовские установки вам достают самые серьезные проблемы?
- Любая артиллерия может создать нам проблемы. Хоть 122-ая, хоть 152-ая, хоть "Тюльпаны", хоть еще что-нибудь. Беды всегда можно натворить.
- Сколько времени вам требуется для вычисления вражеских самоходок? Вы могли бы привести пример, когда у вас все идеально получилось?
- Вычислением занимаются люди "на глазах". Приехали, навелись, подкорректировали и буквально со следующего залпа у нас все в огнях. Когда наводчики "на глазах" работают хорошо и нет проблем с погодой, с корректурой проблем не возникает. Все происходит быстро и слажено. Мы к этому и стремимся. Потому что задерживаться нам нельзя. На одном месте стоять – это вредно.
- Если это не секрет, по каким целям будете работать в ближайшее время? По укрепрайонам? По живой силе? По бронетехнике?
- По всему. И по укрепрайонам, и по бронетехнике. По всему, что глаза увидят. Если мы туда достаем, мы сразу наводимся, корректируем и все у нас хорошо получается.
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