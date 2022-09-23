https://ukraina.ru/20220923/1039031814.html

Артамонов: "Шахид" "переоделся" в России в "Герань"

Артамонов: "Шахид" "переоделся" в России в "Герань" - 23.09.2022 Украина.ру

Артамонов: "Шахид" "переоделся" в России в "Герань"

Украинская армия продолжает попытки атаковать, однако они ни к чему не приводят, потому что у России лучше артиллерия, больше боеприпасов, господство в воздухе, а теперь и беспилотники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов

2022-09-23T17:10

2022-09-23T17:10

2022-09-23T17:10

чем воюют на украине

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александр артамонов

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беспилотники

спецоперация

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По его мнению, мобилизация, объявленная пару дней назад президентом Владимиром Путиным, даст свои плоды. По его подсчетам, произойдет это не скоро, но ожидать перелома на фронте можно будет к концу декабря.Полностью интервью с Александром Артамоновым можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220923/1038999273.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр артамонов, эксперт, россия, беспилотники, спецоперация