https://ukraina.ru/20220923/1039031814.html
Артамонов: "Шахид" "переоделся" в России в "Герань"
Артамонов: "Шахид" "переоделся" в России в "Герань" - 23.09.2022 Украина.ру
Артамонов: "Шахид" "переоделся" в России в "Герань"
Украинская армия продолжает попытки атаковать, однако они ни к чему не приводят, потому что у России лучше артиллерия, больше боеприпасов, господство в воздухе, а теперь и беспилотники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов
2022-09-23T17:10
2022-09-23T17:10
2022-09-23T17:10
чем воюют на украине
новости
александр артамонов
эксперт
россия
беспилотники
спецоперация
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По его мнению, мобилизация, объявленная пару дней назад президентом Владимиром Путиным, даст свои плоды. По его подсчетам, произойдет это не скоро, но ожидать перелома на фронте можно будет к концу декабря.Полностью интервью с Александром Артамоновым можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220923/1038999273.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, александр артамонов, эксперт, россия, беспилотники, спецоперация
Чем воюют на Украине, Новости, Александр Артамонов, эксперт, Россия, беспилотники, Спецоперация
Артамонов: "Шахид" "переоделся" в России в "Герань"
Украинская армия продолжает попытки атаковать, однако они ни к чему не приводят, потому что у России лучше артиллерия, больше боеприпасов, господство в воздухе, а теперь и беспилотники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов
"То, что мы называем "Герань-2", это переодетый иранский "Шахид-136", боевой ударный беспилотник. Он уже фактически официально засветился, у него интеллектуальная система наведения, уже он у украинцев вызвал большое смятение, раньше не было у них такой проблемы. Теперь украинцы просят у НАТО средства противодействия. У нас теперь насыщенность большая, они просят срочно организовать им противодействие от них", - рассказал эксперт.
По его мнению, мобилизация, объявленная пару дней назад президентом Владимиром Путиным, даст свои плоды. По его подсчетам, произойдет это не скоро, но ожидать перелома на фронте можно будет к концу декабря.
Полностью интервью с Александром Артамоновым можно прочитать здесь: