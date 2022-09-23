https://ukraina.ru/20220923/1039031007.html

Медведчук вылетел из Турции в Россию, рассказал Эрдоган

Медведчук вылетел из Турции в Россию, рассказал Эрдоган - 23.09.2022 Украина.ру

Медведчук вылетел из Турции в Россию, рассказал Эрдоган

Украинский политик Виктор Медведчук вылетел из Турции в Россию. Об этом 23 сентября сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган, пишут РИА Новости

2022-09-23T14:47

2022-09-23T14:47

2022-09-23T14:47

новости

медведчук

обмен

украина

турция

россия

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Виктор Медведчук после обмена военнопленными между Россией и Украиной вылетел из Турции в РФ, заявил Эрдоган. Турецкий лидер не назвал фамилии, предположение о Медведчуке сделали журналисты.Эрдоган называет своей заслугой состоявшийся обмен военнопленными между Россией и Украиной. Накануне 215 военнослужащих запрещенного в России террористического батальона "Азов" обменяли на 55 российских военнослужащих и украинского политика Виктора Медведчука.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог прокомментировать журналистам обмен Медведчука, ссылаясь на отсутствие полномочий. В Кремле не знают, где сейчас находится Медведчук, заявил Песков журналистам 23 сентября.

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2022

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новости, медведчук, обмен, украина, турция, россия