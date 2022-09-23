https://ukraina.ru/20220923/1039031007.html
Медведчук вылетел из Турции в Россию, рассказал Эрдоган
Медведчук вылетел из Турции в Россию, рассказал Эрдоган - 23.09.2022 Украина.ру
Медведчук вылетел из Турции в Россию, рассказал Эрдоган
Украинский политик Виктор Медведчук вылетел из Турции в Россию. Об этом 23 сентября сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган, пишут РИА Новости
2022-09-23T14:47
2022-09-23T14:47
2022-09-23T14:47
новости
медведчук
обмен
украина
турция
россия
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Виктор Медведчук после обмена военнопленными между Россией и Украиной вылетел из Турции в РФ, заявил Эрдоган. Турецкий лидер не назвал фамилии, предположение о Медведчуке сделали журналисты.Эрдоган называет своей заслугой состоявшийся обмен военнопленными между Россией и Украиной. Накануне 215 военнослужащих запрещенного в России террористического батальона "Азов" обменяли на 55 российских военнослужащих и украинского политика Виктора Медведчука.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог прокомментировать журналистам обмен Медведчука, ссылаясь на отсутствие полномочий. В Кремле не знают, где сейчас находится Медведчук, заявил Песков журналистам 23 сентября.
https://ukraina.ru/20220922/1038980102.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, медведчук, обмен, украина, турция, россия
Новости, Медведчук, обмен, Украина, Турция, Россия
Медведчук вылетел из Турции в Россию, рассказал Эрдоган
Украинский политик Виктор Медведчук вылетел из Турции в Россию. Об этом 23 сентября сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган, пишут РИА Новости
Виктор Медведчук после обмена военнопленными между Россией и Украиной вылетел из Турции в РФ, заявил Эрдоган. Турецкий лидер не назвал фамилии, предположение о Медведчуке сделали журналисты.
"При обмене пленными у нас было 200 имен. У нас есть все их имена. Это все наши гости. На одном из них Путин сделал акцент. Мы отправили его в РФ. Мы решительно продолжаем процесс", - заявил Эрдоган.
Эрдоган называет своей заслугой состоявшийся обмен военнопленными между Россией и Украиной. Накануне 215 военнослужащих запрещенного в России террористического батальона "Азов" обменяли на 55 российских военнослужащих и украинского политика Виктора Медведчука.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог прокомментировать журналистам обмен Медведчука, ссылаясь на отсутствие полномочий.
В Кремле не знают, где сейчас находится Медведчук, заявил Песков журналистам 23 сентября.