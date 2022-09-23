В форме Росгвардии: появились новые подробности атаки украинских диверсантов в Запорожской области - 23.09.2022 Украина.ру
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В форме Росгвардии: появились новые подробности атаки украинских диверсантов в Запорожской области
В форме Росгвардии: появились новые подробности атаки украинских диверсантов в Запорожской области - 23.09.2022 Украина.ру
В форме Росгвардии: появились новые подробности атаки украинских диверсантов в Запорожской области
В Запорожской области силовики преследуют украинских диверсантов, прорвавшихся на территорию региона. Об этом 23 сентября сообщил в комментарии РИА Новости глава Запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий
2022-09-23T14:22
2022-09-23T14:23
новости
диверсанты
погоня
запорожская область
евгений балицкий
спецоперация
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Ранее СМИ сообщили о том, что украинские диверсанты на двух автомобилях прорвались в освобожденную часть области в районе города Пологи.В пятницу 23 сентября в Запорожской области, а также в Херсонской области, ДНР и ЛНР начался референдум о вхождении регионов в состав России.Спикер Совета Федерации Валентина Мативенко заявила, что референдумы в Северной Таврии и Донбассе проходят в полном соответствии с международными нормами и уставом ООН.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, диверсанты, погоня, запорожская область, евгений балицкий, спецоперация
Новости, диверсанты, погоня, Запорожская область, Евгений Балицкий, Спецоперация

В форме Росгвардии: появились новые подробности атаки украинских диверсантов в Запорожской области

14:22 23.09.2022 (обновлено: 14:23 23.09.2022)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкОружие Росгвардии
Оружие Росгвардии - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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Читать в
В Запорожской области силовики преследуют украинских диверсантов, прорвавшихся на территорию региона. Об этом 23 сентября сообщил в комментарии РИА Новости глава Запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий
Ранее СМИ сообщили о том, что украинские диверсанты на двух автомобилях прорвались в освобожденную часть области в районе города Пологи.
В форме росгвардейцев. Обстреляли машину. Сейчас они выдвинулись в район Розовки, туда же выдвинулись наши подразделения.
В пятницу 23 сентября в Запорожской области, а также в Херсонской области, ДНР и ЛНР начался референдум о вхождении регионов в состав России.
Спикер Совета Федерации Валентина Мативенко заявила, что референдумы в Северной Таврии и Донбассе проходят в полном соответствии с международными нормами и уставом ООН.
ВСУ партизаны диверсанты лес окоп украинские военнослужащие оружие - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
14:07
Украинские диверсанты устроили прорыв в Запорожской областиСМИ сообщают, что 23 сентября в районе города Пологи Запорожской области прорвалась группа украинских диверсантов
 
НовостидиверсантыпогоняЗапорожская областьЕвгений БалицкийСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
14:23Американист объяснил, зачем Пелоси ездила в Армению
14:22В форме Росгвардии: появились новые подробности атаки украинских диверсантов в Запорожской области
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