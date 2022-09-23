https://ukraina.ru/20220923/1039028670.html
В форме Росгвардии: появились новые подробности атаки украинских диверсантов в Запорожской области
В форме Росгвардии: появились новые подробности атаки украинских диверсантов в Запорожской области - 23.09.2022 Украина.ру
В форме Росгвардии: появились новые подробности атаки украинских диверсантов в Запорожской области
В Запорожской области силовики преследуют украинских диверсантов, прорвавшихся на территорию региона. Об этом 23 сентября сообщил в комментарии РИА Новости глава Запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий
2022-09-23T14:22
2022-09-23T14:22
2022-09-23T14:23
новости
диверсанты
погоня
запорожская область
евгений балицкий
спецоперация
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Ранее СМИ сообщили о том, что украинские диверсанты на двух автомобилях прорвались в освобожденную часть области в районе города Пологи.В пятницу 23 сентября в Запорожской области, а также в Херсонской области, ДНР и ЛНР начался референдум о вхождении регионов в состав России.Спикер Совета Федерации Валентина Мативенко заявила, что референдумы в Северной Таврии и Донбассе проходят в полном соответствии с международными нормами и уставом ООН.
https://ukraina.ru/20220923/1039027337.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, диверсанты, погоня, запорожская область, евгений балицкий, спецоперация
Новости, диверсанты, погоня, Запорожская область, Евгений Балицкий, Спецоперация
В форме Росгвардии: появились новые подробности атаки украинских диверсантов в Запорожской области
14:22 23.09.2022 (обновлено: 14:23 23.09.2022)
В Запорожской области силовики преследуют украинских диверсантов, прорвавшихся на территорию региона. Об этом 23 сентября сообщил в комментарии РИА Новости глава Запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий