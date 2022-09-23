Украинские диверсанты устроили прорыв в Запорожской области - 23.09.2022 Украина.ру
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Украинские диверсанты устроили прорыв в Запорожской области
Украинские диверсанты устроили прорыв в Запорожской области - 23.09.2022 Украина.ру
Украинские диверсанты устроили прорыв в Запорожской области
СМИ сообщают, что 23 сентября в районе города Пологи Запорожской области прорвалась группа украинских диверсантов
2022-09-23T14:07
2022-09-23T14:07
новости
диверсанты
запорожская область
сми
теракт
спецоперация
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"Украинские диверсанты на двух машинах прорвались в районе Полог в Запорожской области, пошли в сторону Розовки, их в любом случае найдут", - утверждается в Telegram-канале "Раньше всех. Ну почти", со ссылкой на местные власти.Кроме того, в пятницу член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов подтвердил взрыв в городе Мелитополе.По информации СМИ, в результате теракта погибла местная чиновница и ее муж, однако местные власти эту информацию пока не подтвердили.Ранее в начале сентября Минобороны РФ сообщило, что две группы украинских диверсантов в количестве 60 человек десантировались с барж в нескольких километрах от Запорожской АЭС в городе Энергодаре.В воздух была поднята авиация, украинская операция окончилась провалом. По сообщениям военно-гражданской администрации освобожденных территорий Запорожской области, трое боевиков попали в плен.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, диверсанты, запорожская область, сми, теракт, спецоперация
Новости, диверсанты, Запорожская область, СМИ, теракт, Спецоперация

Украинские диверсанты устроили прорыв в Запорожской области

14:07 23.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ партизаны диверсанты лес окоп украинские военнослужащие оружие
ВСУ партизаны диверсанты лес окоп украинские военнослужащие оружие - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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СМИ сообщают, что 23 сентября в районе города Пологи Запорожской области прорвалась группа украинских диверсантов
"Украинские диверсанты на двух машинах прорвались в районе Полог в Запорожской области, пошли в сторону Розовки, их в любом случае найдут", - утверждается в Telegram-канале "Раньше всех. Ну почти", со ссылкой на местные власти.
Кроме того, в пятницу член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов подтвердил взрыв в городе Мелитополе.
По информации СМИ, в результате теракта погибла местная чиновница и ее муж, однако местные власти эту информацию пока не подтвердили.
Ранее в начале сентября Минобороны РФ сообщило, что две группы украинских диверсантов в количестве 60 человек десантировались с барж в нескольких километрах от Запорожской АЭС в городе Энергодаре.
В воздух была поднята авиация, украинская операция окончилась провалом. По сообщениям военно-гражданской администрации освобожденных территорий Запорожской области, трое боевиков попали в плен.
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