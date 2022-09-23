https://ukraina.ru/20220923/1039010399.html

Начало референдума, немецкие танки. Главное на Украине на утро 23 сентября

Начало референдума, немецкие танки. Главное на Украине на утро 23 сентября - 23.09.2022 Украина.ру

Начало референдума, немецкие танки. Главное на Украине на утро 23 сентября

В Донбассе, Северной Таврии и за их пределами начались референдумы о будущем регионов. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал у Германии танки

2022-09-23T10:04

2022-09-23T10:04

2022-09-23T10:04

эксклюзив

хроники

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Рано утром Telegram-канал "Донбасс решает" сообщил о начале референдума по будущему ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей."На Камчатке началось голосование для беженцев о вхождении ДНР, ЛНР и двух областей в состав России", - указал канал, сославшись на депутата Народного совета ДНР Владислава Брига.Позже референдум стартовал непосредственно в республиках Донбасса и в Северной Таврии."Сегодня в 08.00 по московскому времени начался процесс проведения референдума о вступлении в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики на правах субъекта. Голосование проходит по установленной ранее форме на всей территории ДНР, контролируемой властями республики", - заявил в комментарии РИА Новости председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.О начале голосования сообщили и в ЦИК ЛНР.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин указал на важность референдума."Проведение референдума - историческая веха. Не только потому, что мы уверены в его положительном результате, а потому, что это кульминация нашего общего непростого пути. Сначала мы стали независимым государством. Затем - добились признания республики. И вот он - третий шаг: объединение с Россией", - заявил Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов также сообщил о начале референдума в его регионе."Началось голосование на референдуме о вхождении Запорожской области в состав России на правах субъекта Российской Федерации! Мы возвращаемся домой! С Богом, друзья!" - отметил Рогов.Накануне вечером власти Херсонской области также сообщили о том, что в регионе референдум пройдёт и "ничто не сможет этому помешать"."Люди ждут и требуют быстрей проводить референдум", - подчеркнул глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо.К жителям Донбасса и Северной Таврии обратился и председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин."Дорогие наши соотечественники, делайте свой выбор свободно. Ничего не бойтесь. Примете решение войти в состав Российской Федерации — мы вас поддержим", - заявил Володин.Спикер Совета Федерации Валентина Мативенко заявила, что референдумы в Северной Таврии и Донбассе проходят в полном соответствии с международными нормами и уставом ООН."Волеизъявление проходит в соответствии с международными нормами, уставом ООН. У жителей ЛНР, ДНР, других освобожденных территорий есть такое право, законное право, а в сегодняшней ситуации это фактически право на жизнь", - рассказала она журналистам.По словам спикера, на Западе поспешили еще до начала референдумов заявить, что не признают их итогов."Но это уже никого не удивляет, просто таким образом Европа и Америка подтвердили свой цинизм и то, что мнение жителей этих регионов их совершенно не интересует", - сказала Матвиенко.При этом спикер Совета Федерации подчеркнула, что голосование проходит при высоком уровне организации."Для голосования все готово на максимально высоком уровне, приглашены международные наблюдатели, российские сенаторы также работают в качестве наблюдателей. Я с ними связывалась и, как говорят мои коллеги, в плане организации просто объективно не к чему придраться", - сказала она журналистам.Матвиенко отметила, что условия проведения голосования диктуют особые требования по безопасности."Но при этом сделано все, чтобы обеспечить прозрачность и открытость", - заявила она.Украина уже пытается сорвать голосование. Так, украинские пропагандисты распространили информацию о том, что на избирательных участках в некоторых регионах якобы будут призывать мужчин в армию."Специально запущена информация о том, что при обходе членами комиссий избирателей будут вручаться повестки в военкомат, что не соответствует действительности - это просто откровенная и неприкрытая ложь", - сообщила председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.Голосование продлится до 27 сентября. И не исключены другие украинские провокации. Тем более, что одной дезинформацией дело не ограничивается. Так, утром 23 сентября в Мелитополе прогремел взрыв."Сегодня около 7.00 возле жилого частного дома в центральной части Мелитополя сработало взрывное устройство, которое было выброшено из автомобиля. Пострадавших нет, повреждён забор и выбиты стекла в доме. Жители района успели увидеть и запомнить автомобиль. Ориентировка на подозреваемый автомобиль направлена всем силовым структурам. Ведётся розыск причастных к террористическому акту", - прояснил позже ситуацию член главного совета ВГА Запорожской области Рогов.Обстановка в Донбассе и Северной Таврии остаётся напряжённой.Танки для УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский потребовал у Германии танки."Я хотел бы обратиться к Германии: вы независимы от других государств, если вы готовы спасти людей... тогда дайте нам эту технику... Если вы этого не хотите - это ваше мнение, но тогда не говорите, что сначала должны США, затем Польша - нет, каждый должен брать на себя ответственность. Для нас боевые танки означают, что мы можем спасти больше жизней", - заявил Зеленский в интервью Bild.Тем временем американское издание Politico со ссылкой на свои источники прояснило причину, почему Запад медлит с предоставлением Украине танков."Более современные танки M-1 Abrams американского производства и Leopard немецкого производства станут мощным ударом, который поможет украинским войскам захватить и удержать больше территории, по сравнению со старыми советскими танками, которыми они пользуются сейчас, говорят эксперты и украинские советники. Однако, по словам американских чиновников, украинских советников и помощников в Конгрессе, высшие должностные лица по вопросам национальной безопасности обеих стран не решаются предоставить танки, отчасти из-за проблем, связанных с обучением и логистикой", - сообщило издание.Также Politico процитировало генерал-лейтенанта в отставке Бена Ходжеса, бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе, сказал, что танки западного образца значительно улучшат силы Украины, но необходимая подготовка и логистический хвост - дивизион М-1 может потреблять до 600 тыс. галлонов (около 2,2 млн л) топлива в день - могут помешать украинским наступательным планам.Например, M-1 представляют собой совсем другую систему, чем танки советской эпохи, которыми сейчас пользуется Украина, и требуют значительного технического обслуживания и логистической поддержки. Один из источников сообщил, что это достаточно сложная задача - доставить Украине не только танки американского производства, но и запчасти для их обслуживания, поскольку "вы же не хотите дать им что-то, что сломается, у чего закончится бензин, и они не смогут его заправить".По словам чиновника, для боевых действий Leopard могут подойти больше, поскольку они похожи на танки, которыми уже пользуется Украина, и требуют меньше топлива, чем "Абрамсы". Однако Германия неоднократно отклоняла просьбы Украины о предоставлении танков, а министр обороны Кристина Ламбрехт недавно заявила, что Берлин договорился с партнерами по НАТО не предпринимать таких действий "в одностороннем порядке".По информации Politico, спор о танках - последняя стычка в споре по поводу вооружений между Западом и Украиной. Примечательно, что по сути, это означает, что вопрос с предоставлением Украине западной авиации уже решён.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники