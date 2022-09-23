https://ukraina.ru/20220923/1039004140.html

"Калына", "Редис" и Эрдоган. Об обмене без эмоций

"Калына", "Редис" и Эрдоган. Об обмене без эмоций - 23.09.2022 Украина.ру

"Калына", "Редис" и Эрдоган. Об обмене без эмоций

Украина.ру, 23.09.2022

2022-09-23T08:50

2022-09-23T08:50

2022-09-23T09:18

мнения

василий стоякин

украина

россия

обмен пленными

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/16/1038973853_0:297:600:635_1920x0_80_0_0_b611bc18eb440ef757f409b6e6ce1c98.jpg.webp

На фоне общего возмущения по поводу обмена нацистов из полка «Азов»* замечен и элемент удивления – руководители капитулировавшей в Мариуполе группировки, в частности – Святослав «Калына» Паламарь, Денис «Редис» Прокопенко и Сергей «Волына» Волынский, — переданы не Украине, а Турции и останутся там до конца военных действий.Владимир Зеленский по этому поводу заявил следующее: «Таковы были условия обмена. В Турции они будут под личным протекторатом турецкого президента и в комфортных условиях. Также они смогут проводить личные встречи».Зеленский, естественно, представил это как перемогу, Шарий — как зраду, некоторые другие наблюдатели — как хитрый план.Начнём с юридической стороны вопроса.По отношению к руководителям «Азова»* применена обычная процедура интернирования. Вообще эта процедура имеет много значений, но в данном случае это тот её вариант, который применяется третьими странами по отношению к комбатантам. По сути это тот же плен (собственно военнопленные в международном праве тоже считаются интернированными), который может проходить в более или менее комфортных условиях.Например, так было с польскими солдатами, бежавшими в Румынию после разгрома в сентябре 1939 года. В результате не воевавшая румынская армия прибарахлилась «трофейными» танками и самолётами польского производства, которые потом были использованы в войне против СССР (забавный момент — макет танка Т-26 на Поклонной горе смонтирован на ходовой части польско-румынского тягача, захваченного в районе Сталинграда).С ними бежал главнокомандующий маршал Эдвард Рыдз-Смиглы. Сначала он был помещён в лагерь для интернированных, потом был переведён на виллу бывшего премьер-министра (это о степени допустимого комфорта), откуда смог бежать, и, в конце концов, инкогнито прибыл на подпольную работу в Генерал-губернаторство, где умер в декабре 1941 года.Интересно, что, например, когда США в 1941 году загнали в концлагеря своих граждан японского происхождения, это тоже считалось интернированием. Хотя выглядело беспределом и незаконными массовыми репрессиями на основании принципа коллективной ответственности.Есть ли тут «хитрый план»?В том смысле, в котором подают ситуацию некоторые уважаемые эксперты, считающие, что нацисты являются заложниками у Эрдогана, то нет. Зеленскому они не нужны — у него вся страна в заложниках. Если с ними что-то случиться, то в нехорошее положение попадёт Эрдоган.А вот в других смыслах что-то хитрое тут есть.Прежде всего стоит напомнить два момента, которые обычно забывают — не по злому умыслу, а в силу недостатка информации.Во-первых, мариупольская группировка, находившаяся в безвыходном положении, не была уничтожена, а капитулировала после длительных переговоров.Во-вторых, в переговорах, помимо представителей Украины довольно высокого ранга (народные депутаты), принимали участие посланцы Анкары. Собственно, это было и понятно — в условиях трагического недоверия сторон без нейтрального посредника никак не обойтись.Ну и самое главное — условий сделки мы не знаем. И даже высокопоставленные представители российской власти, делавшие грозные заявления относительно недопустимости обмена, всей информацией наверняка не владели.А вот сами пленные, во всяком случае, командный состав «Азова»* (насчёт Волынского есть сомнения), точно были информированы об условиях «экстракшн», а потому вели себя уверенно, зная, что им ничего не грозит. Ну, кроме украинских «Хаймарсов», конечно. Но они, скорее всего, и сами думают, что это провокация российской стороны именно в связи с условиями капитуляции…Что укладывается в логику «хитрого плана», так это поведение Эрдогана, который действительно и эффективно играет роль посредника, в равной степени устраивающего и российскую, и украинскую сторону. И, кстати, его интерес — надёжная (личная!) гарантия того, что командиры «Азова»* будут интернированы до подписания мирного договора или хотя бы перемирия. Какая-нибудь Польша чествовала бы их как героев и сразу же освободила бы. Правда, в Польшу бы они и не попали.Окончательное же решение об обмене принималось, скорее всего, на саммите в Узбекистане, в котором принимали участие и Эрдоган, и представители Саудовской Аравии, которая тоже может быть причастна к процессу.Ну и, наконец, почему именно «азовцы»*? Возможности российской дипломатии тут сильно ограничены главным образом потому, что Зеленскому совершенно безразлична судьба военнопленных, а «азовцы»* — элемент на коленке создаваемой легенды о «сопротивлении российской агрессии». Они Зеленскому, собственно, тоже не нужны (как не нужна была Порошенко Надежда Савченко), но ему нужно их освобождение и отсутствие на территории Украины достаточно длительное время. Говорить они будут то, что надо, — побоятся, что их назад не пустят. Ради этого можно соглашаться на обмен. Российской же стороне нужно соглашаться в любом случае.

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

https://ukraina.ru/20220923/1039003352.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_346:0:900:554_100x100_80_0_0_590b6d7610a0773136d6b98b02e8228c.jpg.webp

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_346:0:900:554_100x100_80_0_0_590b6d7610a0773136d6b98b02e8228c.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_346:0:900:554_100x100_80_0_0_590b6d7610a0773136d6b98b02e8228c.jpg.webp

мнения, василий стоякин, украина, россия, обмен пленными