https://ukraina.ru/20220923/1039003352.html
Свои дома. Эксперты об обмене военнопленными между Россией и Украиной
Свои дома. Эксперты об обмене военнопленными между Россией и Украиной - 23.09.2022 Украина.ру
Свои дома. Эксперты об обмене военнопленными между Россией и Украиной
Украина.ру, 23.09.2022
2022-09-23T08:41
2022-09-23T08:41
2022-09-23T09:01
эксклюзив
обмен пленными
украина
россия
эксперты
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Предыдущей ночью состоялся очередной обмен пленными между Россией и Украиной при посредничестве Турции и Саудовской Аравии. О результатах операции поделились своей реакцией российские эксперты и политологи. Реакция была разной, но сдержанной ее не назвать.Общественный деятель Татьяна Поп«Ну что, как я и говорила, это "Калибры" летят быстро и точно, а официальная информация Минобороны — медленно, и не факт, что в цель. К полудню ведомство подтвердило, что ночью возвращены 55 военнослужащих Вооруженных Сил РФ, Донецкой и Луганской республик. По некоторым данным, сегодня должна быть передана еще группа наших парней. На реальные обстоятельства обмена как всегда дан только намек: "в результате сложного переговорного процесса".В общем, хорошо, что ведут СВО все же те люди, которые запускают "Калибры", а не те, что отвечают за ее освещение. А нам, друзья, надо не вестись на укропские фейки и перемоги. Они в этом мастера, у них и Медведчук — "ценный актив", а не сбитый летчик, которого никак не знали, как с рук сбыть.Что произошло по факту:— хотя бы часть наших воинов живы и в безопасности,— раскрученные боевики "Азова" НЕ на свободе,— Эрдоган ввязался в крупную, судя по всему, сделку с Россией и теперь сможет меньше петлять.Ребята, это прошлое удобно изучать по учебникам и мемуарам, где к каждому ходу прилагаются секретные документы с обоснованиями. В настоящем времени так не бывает, все карты на стол вам Путин с Шойгу положить не могут для нашего же блага. Это противостояние не с Украиной, а со всем коллективным Западом, набираемся терпения. Самые опасные противники — не те, что в плену, а те, что продолжают вести с Россией войну. И на поле боя на Украине, и изнутри в России».Писатель Захар Прилепин«Итак, о споре в сухом остатке. Мы обменяли 55 наших на 215 их.Кто думает, что он обменял бы лучше — попробуйте найти в сети хотя бы одного политического украинца и переубедить, склонить на свою сторону. Или просто вспомните как та сторона все эти 8 лет соблюдала Минские соглашения. С ними ни о чем нельзя договориться. Само по себе чудо, что мы этих наших ребят вызволили. Ничего так арифметика. Наших пленных у них всё меньше. Их пленных у нас в разы больше, и будет ещё больше. Поэтому всё так. А про Медведчука я ничего не знаю. Черт бы с ним. Свои дома. Самый большой праздник из всех возможных. Самый огромный. Больше сердца.Свои — дома. Ни при каких обстоятельствах, кроме этих, они дома бы не были. Вот всё, что я хочу об этом знать. Про возвращённых из плена. Надо, помимо политических ток-шоу, запустить хорошо, умно, тактично, по-человечески сделанные программы о воинах и войне на телевидении. О тех, кто готов рассказывать о себе. Об их близких. Об их жизни. Об их муках. Об их победах.Об их возвращении.Умели делать все эти "жди-меня", "найди-меня" — в невообразимых каких-то количествах — надо учиться делать то, что сделает происходящее нашей общей семейной бедой и семейной радостью.И пусть те из "испуганных патриотов", кто желает остаться в стране со своим народом — пусть просто приходят, слушают, сидят в зале.И те дети, которых сегодня повязали — пусть тоже сидят в зале, молча сидят и слушают.Надо из посторонней проблемы — сделать семейной всю эту историю, чтоб страна поняла: там твой друг и брат, там твои "Летят журавли", там твои "Они сражались за родину", там твои батальоны, которые просят огня, любви, веры».Политолог Алексей Чадаев«По обмену.1. Оба решения — и мобилизация, и обмен — решения одного и того же человека. Странно говорить о партиях и их борьбе — в его голове?2. Если бы я сам воевал за Мариуполь, может быть, считал бы себя вправе задавать гневные вопросы. Но разгонять зраду на том основании, что ранее читал ленты и много переживал за это вот всё — нахожу странным.3. Произошедшее считаю важным уроком в том числе и для официальных лиц, ранее делавших громкие заявления про то, что менять никого не будут — не свисти про то, на что не можешь повлиять.4. Сложившийся в результате этих решений контекст, тем не менее, оцениваю как практически неоперабельный: требования "лучше объяснять" — смешные, потому что объяснить это иначе как "жираф большой, ему видней" невозможно вообще никак.5. На месте политтехнологов "той стороны" я бы внимательно следил, в какой момент градус идейного разрыва между Z-активом и Кремлём достигнет того уровня, что их можно будет использовать как таран для атаки на него. Пока ещё нет, но греется, конечно.6. Мне же остаётся лишь занудно повторить многократно сказанное ранее: в нынешнем виде наша система к этому противостоянию не готова и осмысленно управлять им неспособна. Это просто реальность, которую надлежит признать. Но это не повод ни сдаваться, ни бежать устраивать революции. В порядке слабого утешения: в нашей истории редко когда было иначе. Но как-то ведь побеждали же».Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян«Наши — дома! 55 человек. Это плохо? Плохо это? Что информацию опять мы получили спустя ночь, что все это время получали ее от врагов да от саудитов — ну, тут уже челюстно-лицевой аппарат устал говорить, а пальцы — писать. Плохо. Очень плохо. Из рук вон. Но 55 наших — дома».Украинский политик Олег Царев«Про обмены писать не буду.Во-первых, бессмысленно, это уже ни на что не повлияет.Во-вторых, и так всем все понятно, писать — как в ступе воду толочь.Ничего нового, чего не знают мои читатели, я не напишу.Поздравляю наших ребят, обменянных из плена. Сердцем с ними.Понимаю, что мои слова не заменят той встречи, что должна была быть им организована по возвращении».Евгений Поддубный«Коль уж вышло в публичное поле. По поводу отсутствия информации об обмене могу сказать, что такие переговоры любят тишину. И государство имеет право не информировать общественность о ходе этих переговоров. Такие правила игры.Я не раз говорил, чтобы вытащить наших парней из ада можно менять их хоть на черта лысого. И это так. 87 солдат и офицеров, 87 наших Героев. И плевать на имиджевые потери. Хотя при определенных подходах и этих потерь можно бы было избежать.В украинском плену людей ломают в прямом смысле, забивают до смерти, месят в кровавую юшку. И мне лично 1 наш солдат дороже любого нацистского ублюдка. Главари "Азова" останутся на территории Турции до конца боевых действий в статусе интернированных, об этом заявил Эрдоган. Надеюсь так и будет. Я не освещал боевые действия в Мариуполе, но понимаю праведный гнев многих бойцов. Но, мужики, 55 жизней спасено, 55 пацанов — дома. Жены, дети, мамы, папы, которые не рассчитывали их увидеть живыми, в один момент вновь станут счастливыми. И как по мне — это того стоит. Ради 55 наших героев можно менять кого угодно. Не заламывайте руки, мол "азовцы"* , Медведчук… Просто думайте о том, что 55 наших парней живы».Вот как-то так.
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Виктория Титова
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp
эксклюзив, обмен пленными, украина, россия, эксперты
Предыдущей ночью состоялся очередной обмен пленными между Россией и Украиной при посредничестве Турции и Саудовской Аравии. О результатах операции поделились своей реакцией российские эксперты и политологи. Реакция была разной, но сдержанной ее не назвать.
Общественный деятель Татьяна Поп
«Ну что, как я и говорила, это "Калибры" летят быстро и точно, а официальная информация Минобороны — медленно, и не факт, что в цель. К полудню ведомство подтвердило, что ночью возвращены 55 военнослужащих Вооруженных Сил РФ, Донецкой и Луганской республик. По некоторым данным, сегодня должна быть передана еще группа наших парней. На реальные обстоятельства обмена как всегда дан только намек: "в результате сложного переговорного процесса".
В общем, хорошо, что ведут СВО все же те люди, которые запускают "Калибры", а не те, что отвечают за ее освещение. А нам, друзья, надо не вестись на укропские фейки и перемоги. Они в этом мастера, у них и Медведчук — "ценный актив", а не сбитый летчик, которого никак не знали, как с рук сбыть.
— хотя бы часть наших воинов живы и в безопасности,
— раскрученные боевики "Азова" НЕ на свободе,
— Эрдоган ввязался в крупную, судя по всему, сделку с Россией и теперь сможет меньше петлять.
Ребята, это прошлое удобно изучать по учебникам и мемуарам, где к каждому ходу прилагаются секретные документы с обоснованиями. В настоящем времени так не бывает, все карты на стол вам Путин с Шойгу положить не могут для нашего же блага. Это противостояние не с Украиной, а со всем коллективным Западом, набираемся терпения. Самые опасные противники — не те, что в плену, а те, что продолжают вести с Россией войну. И на поле боя на Украине, и изнутри в России».
«Итак, о споре в сухом остатке. Мы обменяли 55 наших на 215 их.
Кто думает, что он обменял бы лучше — попробуйте найти в сети хотя бы одного политического украинца и переубедить, склонить на свою сторону. Или просто вспомните как та сторона все эти 8 лет соблюдала Минские соглашения. С ними ни о чем нельзя договориться. Само по себе чудо, что мы этих наших ребят вызволили. Ничего так арифметика. Наших пленных у них всё меньше. Их пленных у нас в разы больше, и будет ещё больше. Поэтому всё так. А про Медведчука я ничего не знаю. Черт бы с ним. Свои дома. Самый большой праздник из всех возможных. Самый огромный. Больше сердца.
Свои — дома. Ни при каких обстоятельствах, кроме этих, они дома бы не были. Вот всё, что я хочу об этом знать. Про возвращённых из плена. Надо, помимо политических ток-шоу, запустить хорошо, умно, тактично, по-человечески сделанные программы о воинах и войне на телевидении. О тех, кто готов рассказывать о себе. Об их близких. Об их жизни. Об их муках. Об их победах.
Умели делать все эти "жди-меня", "найди-меня" — в невообразимых каких-то количествах — надо учиться делать то, что сделает происходящее нашей общей семейной бедой и семейной радостью.
И пусть те из "испуганных патриотов", кто желает остаться в стране со своим народом — пусть просто приходят, слушают, сидят в зале.
И те дети, которых сегодня повязали — пусть тоже сидят в зале, молча сидят и слушают.
Надо из посторонней проблемы — сделать семейной всю эту историю, чтоб страна поняла: там твой друг и брат, там твои "Летят журавли", там твои "Они сражались за родину", там твои батальоны, которые просят огня, любви, веры».
1. Оба решения — и мобилизация, и обмен — решения одного и того же человека. Странно говорить о партиях и их борьбе — в его голове?
2. Если бы я сам воевал за Мариуполь, может быть, считал бы себя вправе задавать гневные вопросы. Но разгонять зраду на том основании, что ранее читал ленты и много переживал за это вот всё — нахожу странным.
3. Произошедшее считаю важным уроком в том числе и для официальных лиц, ранее делавших громкие заявления про то, что менять никого не будут — не свисти про то, на что не можешь повлиять.
4. Сложившийся в результате этих решений контекст, тем не менее, оцениваю как практически неоперабельный: требования "лучше объяснять" — смешные, потому что объяснить это иначе как "жираф большой, ему видней" невозможно вообще никак.
5. На месте политтехнологов "той стороны" я бы внимательно следил, в какой момент градус идейного разрыва между Z-активом и Кремлём достигнет того уровня, что их можно будет использовать как таран для атаки на него. Пока ещё нет, но греется, конечно.
6. Мне же остаётся лишь занудно повторить многократно сказанное ранее: в нынешнем виде наша система к этому противостоянию не готова и осмысленно управлять им неспособна. Это просто реальность, которую надлежит признать. Но это не повод ни сдаваться, ни бежать устраивать революции. В порядке слабого утешения: в нашей истории редко когда было иначе. Но как-то ведь побеждали же».
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян
«Наши — дома! 55 человек. Это плохо? Плохо это? Что информацию опять мы получили спустя ночь, что все это время получали ее от врагов да от саудитов — ну, тут уже челюстно-лицевой аппарат устал говорить, а пальцы — писать. Плохо. Очень плохо. Из рук вон. Но 55 наших — дома».
Украинский политик Олег Царев
«Про обмены писать не буду.
Во-первых, бессмысленно, это уже ни на что не повлияет.
Во-вторых, и так всем все понятно, писать — как в ступе воду толочь.
Ничего нового, чего не знают мои читатели, я не напишу.
Поздравляю наших ребят, обменянных из плена. Сердцем с ними.
Понимаю, что мои слова не заменят той встречи, что должна была быть им организована по возвращении».
«Коль уж вышло в публичное поле. По поводу отсутствия информации об обмене могу сказать, что такие переговоры любят тишину. И государство имеет право не информировать общественность о ходе этих переговоров. Такие правила игры.
Я не раз говорил, чтобы вытащить наших парней из ада можно менять их хоть на черта лысого. И это так. 87 солдат и офицеров, 87 наших Героев. И плевать на имиджевые потери. Хотя при определенных подходах и этих потерь можно бы было избежать.
В украинском плену людей ломают в прямом смысле, забивают до смерти, месят в кровавую юшку. И мне лично 1 наш солдат дороже любого нацистского ублюдка. Главари "Азова" останутся на территории Турции до конца боевых действий в статусе интернированных, об этом заявил Эрдоган. Надеюсь так и будет. Я не освещал боевые действия в Мариуполе, но понимаю праведный гнев многих бойцов. Но, мужики, 55 жизней спасено, 55 пацанов — дома. Жены, дети, мамы, папы, которые не рассчитывали их увидеть живыми, в один момент вновь станут счастливыми. И как по мне — это того стоит. Ради 55 наших героев можно менять кого угодно. Не заламывайте руки, мол "азовцы"* , Медведчук… Просто думайте о том, что 55 наших парней живы».