https://ukraina.ru/20220923/1039003352.html

Свои дома. Эксперты об обмене военнопленными между Россией и Украиной

Свои дома. Эксперты об обмене военнопленными между Россией и Украиной - 23.09.2022 Украина.ру

Свои дома. Эксперты об обмене военнопленными между Россией и Украиной

Украина.ру, 23.09.2022

2022-09-23T08:41

2022-09-23T08:41

2022-09-23T09:01

эксклюзив

обмен пленными

украина

россия

эксперты

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Предыдущей ночью состоялся очередной обмен пленными между Россией и Украиной при посредничестве Турции и Саудовской Аравии. О результатах операции поделились своей реакцией российские эксперты и политологи. Реакция была разной, но сдержанной ее не назвать.Общественный деятель Татьяна Поп«Ну что, как я и говорила, это "Калибры" летят быстро и точно, а официальная информация Минобороны — медленно, и не факт, что в цель. К полудню ведомство подтвердило, что ночью возвращены 55 военнослужащих Вооруженных Сил РФ, Донецкой и Луганской республик. По некоторым данным, сегодня должна быть передана еще группа наших парней. На реальные обстоятельства обмена как всегда дан только намек: "в результате сложного переговорного процесса".В общем, хорошо, что ведут СВО все же те люди, которые запускают "Калибры", а не те, что отвечают за ее освещение. А нам, друзья, надо не вестись на укропские фейки и перемоги. Они в этом мастера, у них и Медведчук — "ценный актив", а не сбитый летчик, которого никак не знали, как с рук сбыть.Что произошло по факту:— хотя бы часть наших воинов живы и в безопасности,— раскрученные боевики "Азова" НЕ на свободе,— Эрдоган ввязался в крупную, судя по всему, сделку с Россией и теперь сможет меньше петлять.Ребята, это прошлое удобно изучать по учебникам и мемуарам, где к каждому ходу прилагаются секретные документы с обоснованиями. В настоящем времени так не бывает, все карты на стол вам Путин с Шойгу положить не могут для нашего же блага. Это противостояние не с Украиной, а со всем коллективным Западом, набираемся терпения. Самые опасные противники — не те, что в плену, а те, что продолжают вести с Россией войну. И на поле боя на Украине, и изнутри в России».Писатель Захар Прилепин«Итак, о споре в сухом остатке. Мы обменяли 55 наших на 215 их.Кто думает, что он обменял бы лучше — попробуйте найти в сети хотя бы одного политического украинца и переубедить, склонить на свою сторону. Или просто вспомните как та сторона все эти 8 лет соблюдала Минские соглашения. С ними ни о чем нельзя договориться. Само по себе чудо, что мы этих наших ребят вызволили. Ничего так арифметика. Наших пленных у них всё меньше. Их пленных у нас в разы больше, и будет ещё больше. Поэтому всё так. А про Медведчука я ничего не знаю. Черт бы с ним. Свои дома. Самый большой праздник из всех возможных. Самый огромный. Больше сердца.Свои — дома. Ни при каких обстоятельствах, кроме этих, они дома бы не были. Вот всё, что я хочу об этом знать. Про возвращённых из плена. Надо, помимо политических ток-шоу, запустить хорошо, умно, тактично, по-человечески сделанные программы о воинах и войне на телевидении. О тех, кто готов рассказывать о себе. Об их близких. Об их жизни. Об их муках. Об их победах.Об их возвращении.Умели делать все эти "жди-меня", "найди-меня" — в невообразимых каких-то количествах — надо учиться делать то, что сделает происходящее нашей общей семейной бедой и семейной радостью.И пусть те из "испуганных патриотов", кто желает остаться в стране со своим народом — пусть просто приходят, слушают, сидят в зале.И те дети, которых сегодня повязали — пусть тоже сидят в зале, молча сидят и слушают.Надо из посторонней проблемы — сделать семейной всю эту историю, чтоб страна поняла: там твой друг и брат, там твои "Летят журавли", там твои "Они сражались за родину", там твои батальоны, которые просят огня, любви, веры».Политолог Алексей Чадаев«По обмену.1. Оба решения — и мобилизация, и обмен — решения одного и того же человека. Странно говорить о партиях и их борьбе — в его голове?2. Если бы я сам воевал за Мариуполь, может быть, считал бы себя вправе задавать гневные вопросы. Но разгонять зраду на том основании, что ранее читал ленты и много переживал за это вот всё — нахожу странным.3. Произошедшее считаю важным уроком в том числе и для официальных лиц, ранее делавших громкие заявления про то, что менять никого не будут — не свисти про то, на что не можешь повлиять.4. Сложившийся в результате этих решений контекст, тем не менее, оцениваю как практически неоперабельный: требования "лучше объяснять" — смешные, потому что объяснить это иначе как "жираф большой, ему видней" невозможно вообще никак.5. На месте политтехнологов "той стороны" я бы внимательно следил, в какой момент градус идейного разрыва между Z-активом и Кремлём достигнет того уровня, что их можно будет использовать как таран для атаки на него. Пока ещё нет, но греется, конечно.6. Мне же остаётся лишь занудно повторить многократно сказанное ранее: в нынешнем виде наша система к этому противостоянию не готова и осмысленно управлять им неспособна. Это просто реальность, которую надлежит признать. Но это не повод ни сдаваться, ни бежать устраивать революции. В порядке слабого утешения: в нашей истории редко когда было иначе. Но как-то ведь побеждали же».Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян«Наши — дома! 55 человек. Это плохо? Плохо это? Что информацию опять мы получили спустя ночь, что все это время получали ее от врагов да от саудитов — ну, тут уже челюстно-лицевой аппарат устал говорить, а пальцы — писать. Плохо. Очень плохо. Из рук вон. Но 55 наших — дома».Украинский политик Олег Царев«Про обмены писать не буду.Во-первых, бессмысленно, это уже ни на что не повлияет.Во-вторых, и так всем все понятно, писать — как в ступе воду толочь.Ничего нового, чего не знают мои читатели, я не напишу.Поздравляю наших ребят, обменянных из плена. Сердцем с ними.Понимаю, что мои слова не заменят той встречи, что должна была быть им организована по возвращении».Евгений Поддубный«Коль уж вышло в публичное поле. По поводу отсутствия информации об обмене могу сказать, что такие переговоры любят тишину. И государство имеет право не информировать общественность о ходе этих переговоров. Такие правила игры.Я не раз говорил, чтобы вытащить наших парней из ада можно менять их хоть на черта лысого. И это так. 87 солдат и офицеров, 87 наших Героев. И плевать на имиджевые потери. Хотя при определенных подходах и этих потерь можно бы было избежать.В украинском плену людей ломают в прямом смысле, забивают до смерти, месят в кровавую юшку. И мне лично 1 наш солдат дороже любого нацистского ублюдка. Главари "Азова" останутся на территории Турции до конца боевых действий в статусе интернированных, об этом заявил Эрдоган. Надеюсь так и будет. Я не освещал боевые действия в Мариуполе, но понимаю праведный гнев многих бойцов. Но, мужики, 55 жизней спасено, 55 пацанов — дома. Жены, дети, мамы, папы, которые не рассчитывали их увидеть живыми, в один момент вновь станут счастливыми. И как по мне — это того стоит. Ради 55 наших героев можно менять кого угодно. Не заламывайте руки, мол "азовцы"* , Медведчук… Просто думайте о том, что 55 наших парней живы».Вот как-то так.

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

эксклюзив, обмен пленными, украина, россия, эксперты