https://ukraina.ru/20220923/1038980531.html

"Эмоции пройдут, вернется трезвый расчет": эксперт о боевом настрое военных РФ после неудач под Харьковом

"Эмоции пройдут, вернется трезвый расчет": эксперт о боевом настрое военных РФ после неудач под Харьковом - 23.09.2022 Украина.ру

"Эмоции пройдут, вернется трезвый расчет": эксперт о боевом настрое военных РФ после неудач под Харьковом

Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин объяснил в интервью изданию Украина.ру, как усиление российских ВС влияет на боевой дух военнослужащих

2022-09-23T07:30

2022-09-23T07:30

2022-09-23T07:30

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Неудачи на харьковском направлении, по мнению эксперта, заметно подкосили настрой бойцов, многие хотят отомстить, переживают, что оставили позиции, требуют от властей "признать провал и наказать виновных". Это эмоции, считает Алёхин. Они отойдут, и потом вернется трезвый расчет относительно того, как исправить ошибки.Но у солдат и офицеров, которые вышли из серой зоны севернее Харькова и сейчас доукомплектовываются в Белгороде, подчеркивает эксперт, не иссяк боевой дух. Более того, их настрой сейчас выше, чем в первые месяцы СВО.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220918/1038834473.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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