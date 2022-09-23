"Эмоции пройдут, вернется трезвый расчет": эксперт о боевом настрое военных РФ после неудач под Харьковом - 23.09.2022 Украина.ру
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"Эмоции пройдут, вернется трезвый расчет": эксперт о боевом настрое военных РФ после неудач под Харьковом
"Эмоции пройдут, вернется трезвый расчет": эксперт о боевом настрое военных РФ после неудач под Харьковом - 23.09.2022 Украина.ру
"Эмоции пройдут, вернется трезвый расчет": эксперт о боевом настрое военных РФ после неудач под Харьковом
Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин объяснил в интервью изданию Украина.ру, как усиление российских ВС влияет на боевой дух военнослужащих
2022-09-23T07:30
2022-09-23T07:30
новости
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эксперт
военные
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Неудачи на харьковском направлении, по мнению эксперта, заметно подкосили настрой бойцов, многие хотят отомстить, переживают, что оставили позиции, требуют от властей "признать провал и наказать виновных". Это эмоции, считает Алёхин. Они отойдут, и потом вернется трезвый расчет относительно того, как исправить ошибки.Но у солдат и офицеров, которые вышли из серой зоны севернее Харькова и сейчас доукомплектовываются в Белгороде, подчеркивает эксперт, не иссяк боевой дух. Более того, их настрой сейчас выше, чем в первые месяцы СВО.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220918/1038834473.html
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новости, украина, эксперт, военные, вс рф
Новости, Украина, эксперт, военные, ВС РФ

"Эмоции пройдут, вернется трезвый расчет": эксперт о боевом настрое военных РФ после неудач под Харьковом

07:30 23.09.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
Продвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин объяснил в интервью изданию Украина.ру, как усиление российских ВС влияет на боевой дух военнослужащих
Неудачи на харьковском направлении, по мнению эксперта, заметно подкосили настрой бойцов, многие хотят отомстить, переживают, что оставили позиции, требуют от властей "признать провал и наказать виновных".
Это эмоции, считает Алёхин. Они отойдут, и потом вернется трезвый расчет относительно того, как исправить ошибки.
Но у солдат и офицеров, которые вышли из серой зоны севернее Харькова и сейчас доукомплектовываются в Белгороде, подчеркивает эксперт, не иссяк боевой дух. Более того, их настрой сейчас выше, чем в первые месяцы СВО.
А когда люди увидят, что к ним идет подкрепление, что наращиваются силы и что президент поддерживает связь с войсками (Путин же обратил внимание на оборонно-промышленный комплекс и потребовал оказать помощь в обмундировании и в снаряжении), они поймут, что их не бросят и выполнят поставленную задачу.
Геннадий Алехин
Геннадий Алехин
Военный обозреватель, полковник запаса
Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
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Крупный склад ВСУ со снарядами к западному оружию уничтожен под Харьковом - Минобороны РФРоссийские ВС уничтожили склад боеприпасов ВСУ с более 7,5 тысяч снарядов к западным артиллерийским системам в районе Харькова, об этом 18 сентября сообщили в Минобороны РФ
 
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