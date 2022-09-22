https://ukraina.ru/20220922/1038980102.html

"Понимаю чувства и эмоции всех": Пушилин назвал заслуги Медведчука и подтвердил его обмен

"Понимаю чувства и эмоции всех": Пушилин назвал заслуги Медведчука и подтвердил его обмен - 22.09.2022 Украина.ру

"Понимаю чувства и эмоции всех": Пушилин назвал заслуги Медведчука и подтвердил его обмен

В результате обмена была освобожден из плена украинский политик Виктор Медведчук, сообщил 22 сентября глава ДНР Денис Пушилин

2022-09-22T13:52

2022-09-22T13:52

2022-09-22T13:52

новости

обмен пленными

обмен

виктор медведчук

денис пушилин

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Также был освобожден Медведчук, который был задержан СБУ в середине апреля.Пушилин также сообщил, что Украине передали 215 человек, часть которых – боевики нацбатов.Он отметил, что со своей стороны подписал указ, исходя из того, что жизнь донецких и российских военных главнее всего."Понимаю чувства и эмоции всех, но подписал указ, исходя из того, что жизни наших ребят главнее всего", — сказал Пушилин.Он отметил, что Медведчук ранее принимал участие в организации обменов пленных в Донбассе, при его посредничестве были освобождены более 1 тыс. человек.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала обмен в своем телеграм-канале. По ее словам, радость от того, что удалось спасти своих ребят важнее неудавшегося удовлетворения от возмездия врагу.

https://ukraina.ru/20220922/1038979458.html

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новости, обмен пленными, обмен, виктор медведчук, денис пушилин