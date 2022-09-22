Россия выбрала свой путь, обратной дороги нет - Медведев - 22.09.2022 Украина.ру
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Россия выбрала свой путь, обратной дороги нет - Медведев
Россия выбрала свой путь, обратной дороги нет - Медведев - 22.09.2022 Украина.ру
Россия выбрала свой путь, обратной дороги нет - Медведев
После референдумов республики Донбасса и освобожденные территории Украины примут в состав Россию. Границы РФ усилят Вооруженными силами, а для защиты страны могут использовать любое оружие. Такие выводы 22 сентября у себя в Telegram-канале сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
2022-09-22T12:29
2022-09-22T12:29
новости
медведев
мобилизация
спецоперация
украина
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Он посоветовал "разным отставным идиотам с генеральскими лампасами" не пугать Москву разговорами про удар НАТО по Крыму. По его словам, российское гиперзвуковое оружие может достигнуть целей в Европе и США гораздо быстрее. Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября. В ряды Вооруженных сил страны призовут 300 тысяч граждан, пребывающих в запасе. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву на военную службу подлежит 1% от всего мобилизационного ресурса.
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новости, медведев, мобилизация, спецоперация, украина
Новости, Медведев, мобилизация, Спецоперация, Украина

Россия выбрала свой путь, обратной дороги нет - Медведев

12:29 22.09.2022
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкИнтервью Премьер-министра РФ Д. Медведева российским телеканалам
Интервью Премьер-министра РФ Д. Медведева российским телеканалам - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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После референдумов республики Донбасса и освобожденные территории Украины примут в состав Россию. Границы РФ усилят Вооруженными силами, а для защиты страны могут использовать любое оружие. Такие выводы 22 сентября у себя в Telegram-канале сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Он посоветовал "разным отставным идиотам с генеральскими лампасами" не пугать Москву разговорами про удар НАТО по Крыму. По его словам, российское гиперзвуковое оружие может достигнуть целей в Европе и США гораздо быстрее.
"А вот западному истеблишменту, вообще всем гражданам натовских стран нужно понять, что Россия выбрала свой путь. Обратной дороги нет", - добавил Медведев.
Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября. В ряды Вооруженных сил страны призовут 300 тысяч граждан, пребывающих в запасе. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву на военную службу подлежит 1% от всего мобилизационного ресурса.
Отправка севастопольских призывников на военную службу - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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НовостиМедведевмобилизацияСпецоперацияУкраина
 
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12:29Россия выбрала свой путь, обратной дороги нет - Медведев
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