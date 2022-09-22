https://ukraina.ru/20220922/1038975486.html

Россия выбрала свой путь, обратной дороги нет - Медведев

Россия выбрала свой путь, обратной дороги нет - Медведев - 22.09.2022 Украина.ру

Россия выбрала свой путь, обратной дороги нет - Медведев

После референдумов республики Донбасса и освобожденные территории Украины примут в состав Россию. Границы РФ усилят Вооруженными силами, а для защиты страны могут использовать любое оружие. Такие выводы 22 сентября у себя в Telegram-канале сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

2022-09-22T12:29

2022-09-22T12:29

2022-09-22T12:29

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спецоперация

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Он посоветовал "разным отставным идиотам с генеральскими лампасами" не пугать Москву разговорами про удар НАТО по Крыму. По его словам, российское гиперзвуковое оружие может достигнуть целей в Европе и США гораздо быстрее. Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября. В ряды Вооруженных сил страны призовут 300 тысяч граждан, пребывающих в запасе. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву на военную службу подлежит 1% от всего мобилизационного ресурса.

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новости, медведев, мобилизация, спецоперация, украина