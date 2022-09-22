Россия пошла на эскалацию: в США прокомментировали частичную мобилизацию в РФ - 22.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220922/1038973314.html
Россия пошла на эскалацию: в США прокомментировали частичную мобилизацию в РФ
Россия пошла на эскалацию: в США прокомментировали частичную мобилизацию в РФ - 22.09.2022 Украина.ру
Россия пошла на эскалацию: в США прокомментировали частичную мобилизацию в РФ
Столкнувшись с невозможностью нанесения военного поражения России руками киевского режима, Вашингтон сосредоточился на том, чтобы превратить “развалины украинского государства” в открытую рану на границе России. Такое мнение высказывает бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор
2022-09-22T12:11
2022-09-22T12:11
новости
спецоперация
сша
сми
вашингтон
владимир путин
киевский режим
мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/15/1038945203_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_cceb4dbd6bd378e7712b16a24db2ded3.jpg.webp
В статье, опубликованной 22 сентября изданием The American Conservative, он говорит, что такова стратегия, которую принял Beltway (название кольцевой автодороги, опоясывающей Вашингтон и прилегающие районы штатов Мэриленд и Вирджиния; собирательный термин для обозначения группы, включающей высокопоставленных чиновников федерального правительства США, его подрядчиков и их лоббистов).Сейчас Россия пошла на такую эскалацию, сообщает он.Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации резервистов. Многие из этих людей заменят регулярные части российской армии в других частях России, высвободив их для операций на Украине. Другие резервисты пополнят российские подразделения, уже дислоцированные на востоке соседней страны, пишет Макгрегор.Москва не торопится и может позволить себе войну на истощение, в то время, как войска киевского режима истекают кровью в имеющих, главным образом, пропагандистское значение контратаках, указывает американский военный.
https://ukraina.ru/20220921/1038958503.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/15/1038945203_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6573140554b7e23b55e38eee659468b3.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, спецоперация, сша, сми, вашингтон, владимир путин, киевский режим, мобилизация
Новости, Спецоперация, США, СМИ, Вашингтон, Владимир Путин, киевский режим, мобилизация

Россия пошла на эскалацию: в США прокомментировали частичную мобилизацию в РФ

12:11 22.09.2022
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВ России объявлена частичная мобилизация
В России объявлена частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
Столкнувшись с невозможностью нанесения военного поражения России руками киевского режима, Вашингтон сосредоточился на том, чтобы превратить “развалины украинского государства” в открытую рану на границе России. Такое мнение высказывает бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор
В статье, опубликованной 22 сентября изданием The American Conservative, он говорит, что такова стратегия, которую принял Beltway (название кольцевой автодороги, опоясывающей Вашингтон и прилегающие районы штатов Мэриленд и Вирджиния; собирательный термин для обозначения группы, включающей высокопоставленных чиновников федерального правительства США, его подрядчиков и их лоббистов).

С самого начала проблема такого подхода заключалась в том, что у России всегда были ресурсы для резкой эскалации боевых действий и завершения боевых действий на Украине на очень жёстких условиях

Дуглас Макгрегор
Бывший советник министра обороны США
Сейчас Россия пошла на такую эскалацию, сообщает он.
Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации резервистов. Многие из этих людей заменят регулярные части российской армии в других частях России, высвободив их для операций на Украине. Другие резервисты пополнят российские подразделения, уже дислоцированные на востоке соседней страны, пишет Макгрегор.
Ситуация в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 19:00
Путин. Шойгу. Госдума: в России объявлена частичная мобилизация. Итоги 21 сентября
Москва не торопится и может позволить себе войну на истощение, в то время, как войска киевского режима истекают кровью в имеющих, главным образом, пропагандистское значение контратаках, указывает американский военный.
 
НовостиСпецоперацияСШАСМИВашингтонВладимир Путинкиевский режиммобилизация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:29Россия выбрала свой путь, обратной дороги нет - Медведев
12:28"Радость за своих": Симоньян расставила приоритеты по ситуации обмена пленными между Киевом и Москвой
12:19В Минобороны России сделали заявление по обмену военнопленными с Украиной
12:11Россия пошла на эскалацию: в США прокомментировали частичную мобилизацию в РФ
12:10В трех районах Крыма сбили беспилотники ВСУ
12:08Обстрелы, теракты, подготовка к референдуму. Главное на Украине на 12:00 22 сентября
11:58Асафов о мобилизации, новых границах России и реакции людей
11:45Ален Делон возьмет интервью у Зеленского
11:36Американский полковник рассказал о наступлении ВСУ на Изюм
11:18Эксперт рассказал о приоритетности ресурсного обеспечения предприятий Военно-промышленного комплекса РФ
10:59Рогов сообщил о взрыве на Центральном рынке Мелитополя
10:51В США рассказали о недавних “ужасных” потерях ВСУ
10:24У депутатов Госдумы нет брони от мобилизации, заявил Володин
10:22ФСБ России предотвратила теракт украинских спецслужб на газопроводе
10:15В Китае рассказали о том, кто “присвоил” Генеральную Ассамблею ООН
10:10Володин пообещал не мобилизовывать тех, кто не служил
10:09FP: Украина может остаться без поддержки ЕС из-за российского газа
10:05В Курской области продлили действие "желтого" уровня террористической опасности
10:04Украина обстреляла Енакиево ракетами из РСЗО HIMARS
09:36Обмен "азовцев"*. Главное на Украине на утро 22 сентября
Лента новостейМолния