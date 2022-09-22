https://ukraina.ru/20220922/1038973314.html
Россия пошла на эскалацию: в США прокомментировали частичную мобилизацию в РФ
Россия пошла на эскалацию: в США прокомментировали частичную мобилизацию в РФ - 22.09.2022 Украина.ру
Россия пошла на эскалацию: в США прокомментировали частичную мобилизацию в РФ
Столкнувшись с невозможностью нанесения военного поражения России руками киевского режима, Вашингтон сосредоточился на том, чтобы превратить “развалины украинского государства” в открытую рану на границе России. Такое мнение высказывает бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор
2022-09-22T12:11
2022-09-22T12:11
2022-09-22T12:11
новости
спецоперация
сша
сми
вашингтон
владимир путин
киевский режим
мобилизация
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В статье, опубликованной 22 сентября изданием The American Conservative, он говорит, что такова стратегия, которую принял Beltway (название кольцевой автодороги, опоясывающей Вашингтон и прилегающие районы штатов Мэриленд и Вирджиния; собирательный термин для обозначения группы, включающей высокопоставленных чиновников федерального правительства США, его подрядчиков и их лоббистов).Сейчас Россия пошла на такую эскалацию, сообщает он.Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации резервистов. Многие из этих людей заменят регулярные части российской армии в других частях России, высвободив их для операций на Украине. Другие резервисты пополнят российские подразделения, уже дислоцированные на востоке соседней страны, пишет Макгрегор.Москва не торопится и может позволить себе войну на истощение, в то время, как войска киевского режима истекают кровью в имеющих, главным образом, пропагандистское значение контратаках, указывает американский военный.
https://ukraina.ru/20220921/1038958503.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, сша, сми, вашингтон, владимир путин, киевский режим, мобилизация
Новости, Спецоперация, США, СМИ, Вашингтон, Владимир Путин, киевский режим, мобилизация
Россия пошла на эскалацию: в США прокомментировали частичную мобилизацию в РФ
Столкнувшись с невозможностью нанесения военного поражения России руками киевского режима, Вашингтон сосредоточился на том, чтобы превратить “развалины украинского государства” в открытую рану на границе России. Такое мнение высказывает бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор
В статье
, опубликованной 22 сентября изданием The American Conservative, он говорит, что такова стратегия, которую принял Beltway (название кольцевой автодороги, опоясывающей Вашингтон и прилегающие районы штатов Мэриленд и Вирджиния; собирательный термин для обозначения группы, включающей высокопоставленных чиновников федерального правительства США, его подрядчиков и их лоббистов).
С самого начала проблема такого подхода заключалась в том, что у России всегда были ресурсы для резкой эскалации боевых действий и завершения боевых действий на Украине на очень жёстких условиях
Дуглас Макгрегор
Бывший советник министра обороны США
Сейчас Россия пошла на такую эскалацию, сообщает он.
Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации резервистов. Многие из этих людей заменят регулярные части российской армии в других частях России, высвободив их для операций на Украине. Другие резервисты пополнят российские подразделения, уже дислоцированные на востоке соседней страны, пишет Макгрегор.
Москва не торопится и может позволить себе войну на истощение, в то время, как войска киевского режима истекают кровью в имеющих, главным образом, пропагандистское значение контратаках, указывает американский военный.