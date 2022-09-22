https://ukraina.ru/20220922/1038973314.html

Россия пошла на эскалацию: в США прокомментировали частичную мобилизацию в РФ

Россия пошла на эскалацию: в США прокомментировали частичную мобилизацию в РФ - 22.09.2022 Украина.ру

Россия пошла на эскалацию: в США прокомментировали частичную мобилизацию в РФ

Столкнувшись с невозможностью нанесения военного поражения России руками киевского режима, Вашингтон сосредоточился на том, чтобы превратить “развалины украинского государства” в открытую рану на границе России. Такое мнение высказывает бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор

2022-09-22T12:11

2022-09-22T12:11

2022-09-22T12:11

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спецоперация

сша

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вашингтон

владимир путин

киевский режим

мобилизация

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В статье, опубликованной 22 сентября изданием The American Conservative, он говорит, что такова стратегия, которую принял Beltway (название кольцевой автодороги, опоясывающей Вашингтон и прилегающие районы штатов Мэриленд и Вирджиния; собирательный термин для обозначения группы, включающей высокопоставленных чиновников федерального правительства США, его подрядчиков и их лоббистов).Сейчас Россия пошла на такую эскалацию, сообщает он.Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации резервистов. Многие из этих людей заменят регулярные части российской армии в других частях России, высвободив их для операций на Украине. Другие резервисты пополнят российские подразделения, уже дислоцированные на востоке соседней страны, пишет Макгрегор.Москва не торопится и может позволить себе войну на истощение, в то время, как войска киевского режима истекают кровью в имеющих, главным образом, пропагандистское значение контратаках, указывает американский военный.

https://ukraina.ru/20220921/1038958503.html

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новости, спецоперация, сша, сми, вашингтон, владимир путин, киевский режим, мобилизация